Компания учтёт пожелания своих клиентов.

В своём стремлении снабдить Windows 11 как можно большим количеством разнообразных функций с использованием технологий ИИ компания Microsoft, судя по всему, забыла о том, что ОС предназначена непосредственно для пользователей, которые, в свою очередь, выражают недовольство относительно текущего положения дел.

Может быть интересно

Источник фото: ExtremeTech/Microsoft

К счастью, в ближайшем будущем ситуация может улучшиться, что подтверждается заявлением главы подразделения Windows Паваном Давулури, которое публикуется изданием The Verge, пишет сайт Neowin. По словам высокопоставленного представителя Microsoft, команда, занимающаяся разработкой Windows, изучила отзывы пользователей ОС и участников программы Windows Insider, что позволит решить существующие проблемы и недочёты, с которыми сталкиваются клиенты компании.

Как отмечает Паван Давулури, пользователи жалуются на проблемы с производительностью, интерфейсом и надёжностью Windows, а участники Windows Insider отдельно выделяют недостаточное внимание к развитию данной программы со стороны компании, поэтому в ближайшем будущем Microsoft постарается их решить, учитывая отзывы своих клиентов.

В начале января софтверный гигант выпустил очередной апдейт, который принёс немало ошибок в Windows 11, что также требует соответствующей реакции со стороны компании. Слова представителя Microsoft обнадёживают, хотя для восстановления доверия пользователей сотрудникам компании придётся немало поработать.