Интернет-магазин ключей для программного обеспечения GoDeal24 проводит последнюю крупную распродажу в 2020 году. Предыдущая акция была приурочена к католическому Рождеству, а теперь магазин решил порадовать всех желающих обзавестись лицензиями на ПО в честь наступающего Нового года.

Главный сюрприз для пользователей – возможность совершенно бесплатно получить ключ для операционной системы Windows 10 Home или Windows 10 Professional. Для того, чтобы обзавестись лицензией, нужно приобрести ключ на пакеты офисного программного обеспечения Microsoft Office.

Обзор сайта GoDeal24

Мы уже несколько раз писали об этом интернет-магазине. За это время сайт не сильно изменился. Все старые претензии остаются. Главных две. Во-первых, так и не появилось раздела с предложениями на MS Office и Windows, только игры можно найти быстро. Во-вторых, отсутствует живой чат.

Языковой пакет довольно обширный, но даже при выборе русского языка большинство текста останется на английском. В частности, описания всех продуктов. Рублей, к слову, в списке валют нет в отличие от большинства подобных интернет-магазинов.

На главной странице нас сразу же встречают несколько постеров. Правда, одна часть некликабельная, а при нажатии на остальные просто обновляется страница. Игры здесь разделены по категориям. Сразу все можно посмотреть в разделе PC GAMES. Также есть отдельные категории STEAM, UPLAY, ORIGIN и EPIC GAMES.

Несколько предложений доступны сразу на главной странице. Например, The Outer Worlds обойдётся примерно в 70 долларов. Столько же стоят Yakuza: Like a Dragon и Beyond Good and Evil 2. За Control и FIFA 21 придётся отдать около 50 долларов.

Как получить Windows 10 бесплатно

Начнём со специальных предложений, с которыми можно заполучить OEM-лицензию на Windows 10 Home или Professional. Их предусмотрено шесть – по три для каждого издания операционной системы от Microsoft. Все они будут собраны в таблицах ниже.

Все желающие обзавестись ключом для Windows 10 Professional должны потратить как минимум 18,44 доллара. Именно столько стоит годовая подписка Microsoft Office 365, при покупке которой в подарок предусмотрена лицензия на операционную систему. Пакет включает программное обеспечение Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Teams, Access и Publisher. OneDrive объёмом 1 ТБ позволяет хранить и редактировать фотографии, документы или другие файлы.

Две другие опции – Microsoft Office Professional Plus в редакции 2016 и 2019 годов. Цена составляет 23,56 доллара и 34,84 доллара соответственно. Заметим, что в случае с MS Office Pro Plus речь идёт не о подписке на год, а об одноразовой покупке. При этом покупатель получает все классические программы Office наряду со Skype for Business и Web-версиями OneNote, Word, Excel и PowerPoint.





Получить ключ для операционной системы Windows 10 Home можно ровно теми же тремя способами. Только цены немного отличаются. Например, подписка на Microsoft Office 365 стоить 18,13 доллара. В свою очередь пакеты MS Office 2016 Professional Plus и MS Office 2019 Professional Plus обойдутся в 24,59 доллара и 35,86 доллара соответственно.

Промокоды со скидкой 50%

На этом новогодние предложения в магазине GoDeal24 не заканчиваются. С промокодом BFLE50 можно скинуть половину стоимости ключей на различные издания операционной системы Windows. Сейчас мы пройдёмся по каждом из них детальнее, а все цены и ссылки на страницу для покупки будут указаны в таблице в конце данного раздела.

Лицензия на операционную систему Windows 10 Professional, если вы не захотите получить её бесплатно при покупке пакетов Microsoft Office, обойдётся в 7,59 доллара. Умножаем это на два и получаем чуть более 15 долларов за два ключа. Однако, в рамках новогодней распродажи две лицензии обойдутся в 12,43 доллара.

Ситуация с домашним изданием тоже радует. Один ключ стоит с промокодом BFLE50 8,16 доллара. Цена двух лицензий составляет не свыше 16 долларов, а всего лишь 13,57 доллара.

Чуть дороже домашнего издания стоит ключ на Windows 10 Enterprise 2019 LTSC. Согласно концепции американской компании, данная версия не предназначена для использования на ПК общего назначения или корпоративных решениях. Издание ориентировано на терминалы самообслуживания, промышленные и медицинские системы. Но если вам по какой-то причине нужна лицензия именно на Windows 10 Enterprise 2019 LTSC, отдать за неё придётся чуть больше 9 долларов.

Ещё одно предложение, на которое действует скидка 50% с промокодом BFLE50 – Windows 2019 Server Standard. Стоимость составляет приблизительно 16 долларов. Серверная операционная система отличается высоким уровнем безопасности и нацелена на использование в среде с минимальным уровнем виртуализации.

Промокоды со скидкой 55%

Этот раздел будет посвящён скидкам 55%. Получить их можно с промокодом BFLE55. Комплект Microsoft Office 2016 Home & Student по акции стоит 35,41 доллара. За более новое издание 2019 года отдать придётся почти на полтора доллара больше.

Если вы являетесь счастливым обладателем персонального компьютера на базе операционной системы macOS, рекомендуем посмотреть в сторону Microsoft Office Home & Business. Редакции 2016 и 2019 годов обойдутся в 43,55 доллара и 51,51 доллара соответственно.

Кроме того, в рамках новогодней распродажи на GoDeal24 можно отдельно приобрести со скидкой 55% программное обеспечение MS Visio Professional Plus почти за 20 долларов и MS Project Professional Plus приблизительно за 23 доллара. В обоих случаях речь идёт о версиях 2019 года. Точные цены и ссылки на магазин ждут вас в таблице ниже. Ещё больше предложений вы найдёте на отдельной странице, посвящённой новогодней распродаже.

Оплата и доставка

На примере комплекта Microsoft Office 365 Professional Plus рассмотрим процесс заказа ключей в магазине GoDeal24. Цена продукта составляет 18 долларов и 44 цента. В этом случае нам никакие дополнительные промокоды не нужны, поскольку бонусом здесь является не дополнительная скидка, а лицензия на операционную систему Windows 10 Professional в подарок.

Итак, в корзине долго не задерживаемся и сразу переходим к расчёту, нажимая Proceed to Checkout. В новом окне можно войти в учётную запись, если таковая имеется, создать новую или совершить покупку в качестве гостя. По пойдём по последнему пути, но сразу отметим, что процесс регистрации довольной прост и не требует даже подтверждения аккаунта.

Что интересно, в некоторых случаях система перекидывает обратно в корзину, напоминая о том, что мы не ввели промокод. Если такое происходит, вновь жмём Proceed to Checkout, выбираем Guest и переходим к заполнению персональных данных.

А вот здесь уже магазин требует куда больше информации, чем при регистрации. Помимо имени, фамилии и e-mail нужно указать домашний адрес полностью, включая индекс, и номер телефона. После заполнения всех обязательных строк выбираем систему Cwalletco и переходим к оплате.

На момент написания материала заплатить можно только через PayPal. После подтверждения оплаты вам на почту придёт письмо с ключами на Windows 10 Professional и MS Office 365 Pro Plus, а также инструкция по активации. Именно поэтому важно указывать верный e-mail. В случае возникновения вопросов можно обратиться в техподдержку, написав на почту service@godeal24.com.

С Новым годом!