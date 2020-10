Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Задумываетесь о переходе на лицензионное программное обеспечение? Сейчас есть прекрасная возможность сделать это и сэкономить. Магазин ключей для ПО GoDeal24 предлагает лицензии на операционной системы и офисное программное обеспечение с большой скидкой. Вы можете использовать промокоды при оформлении заказа, чтобы снизить стоимости лицензий на 50%-62%.

Специальное предложение распространяется на операционную систему Microsoft Windows 10 разных изданий и офисные пакеты Microsoft Office. О лучших позициях, доступных в рамках очередной распродажи, поговорим далее, но сначала рассмотрим сам сайт GoDeal24.

Обзор магазина GoDeal24

Мы уже дважды писали о распродажах в данном интернет-магазине ключей для программного обеспечения. С тех пор его создатели немного поработали над ним. Раньше домашняя страница была усыпана предложениями на игры.

Чтобы найти ключи для Windows или Microsoft Office, приходилось использовать поисковую строку. Увы, сейчас категории с лицензиями на упомянутое программное обеспечение так и не появилось. Список разделов остался прежним:

Epic;

Origin;

Steam;

Uplay;

PC.

Главная страница сайта GoDeal24 осталась усыпанной предложениями на игры. Например, ключ для Tom Clancy’s Rainbow Six Siege обойдётся в 73 долларов, для Borderlands 3 – 23 долларов, а на Beyond Good and Evil лицензию можно купить за 72 доллара. Цена ключа для Star Wars Squadrons составляет около 48 долларов.

Однако, теперь, листая в конец страницы, мы видим предложения на Microsoft Office и Windows 10. Возможно, это временная ситуация. В любом случае, если не хотите заниматься поиском, можете просто перейти по этой ссылке, где собраны все акционные предложения.

16 лучших предложений в магазине GoDeal24

Теперь переходим к промокодам. Пойдём по порядку по мере увеличения размера скидки. Начнём со скидки в 50%. Её обеспечивает промокод GOLE50. С ним вы можете купить OEM-лицензию на Windows 10 Home примерно за 8 долларов, а издание Professional обойдётся чуть дешевле. Цена Windows 10 Enterprise 2019 LTSC составляет чуть более 9 долларов. Ссылки на магазин собраны в первой таблице.



О Windows 10 Home и Professional уже все наслышаны. Windows 10 Enterprise 2019 Long-Term Servicing Channel ориентирована на работу в компьютерах в коммерческом секторе. Операционная система подойдёт тем, кому нужна стабильная ОС без функциональных обновлений.

Windows 10 Enterprise 2019 LTSC не имеет магазина программного обеспечения Microsoft Store, веб-обозревателя Microsoft Edge, голосового ассистента Cortana. Также отсутствуют предустановленные пользовательские UWP-приложения, среды Windows Ink Workspace, игровой режим и OneDrive.





Второй блок – скидки 55% с промокодом GOLE55. Здесь мы в первую очередь сосредоточимся на пяти ключевых предложениях. Microsoft Office 2019 Home and Business для персональных компьютеров Mac стоит почти 52 долларов по акции, а издание 2016 года – около 44 долларов.

Microsoft Office 365 Professional Plus обойдётся примерно в 16 долларов. Если покупать подписку на год для одного ПК вместе с ключом для операционной системы Windows 10 Professional, заплатить придётся чуть более 21 доллара. Комплект с Windows 10 Home вместо профессионального издания стоит около 22 долларов. Ссылки на все предложения ждут вас в таблице ниже.

С Microsoft Office 2019 Home and Business и Microsoft Office 365 Professional Plus вы получаете все основные офисные приложения, включая Word, PowerPoint и Excel. Однако, в первом случае речь идёт об одноразовой покупке, а во втором – о подписке на год.





Завершать будем блоком сразу из восьми предложений, на которые действует промокод GOLED62. Он даёт скидку в 62%. Все предложения с точными акционными ценами и ссылками на сайт интернет-магазина GoDeal24 собраны в таблице ниже.





Примерно 21 доллар стоит MS Office 2016 Professional Plus. Цена в комплекте с Windows 10 Professional составляет чуть менее 25 долларов, а с Windows 10 Home – 25 долларов. Издание 2019 года оказалось дороже на 10 долларов.

Следовательно, комплект с лицензиями на операционные системы тоже вырастает в цене. Наконец, за 31 доллар можно купить ключ для MS Office 2019 Home and Student, а за 30 долларов – издание 2016 года.

Регистрация и оплата

Для создания аккаунта на сайте GoDeal24 нужно заполнить простую форму. После ввода имени, фамилии, адреса электронной почты и пароля остаётся только подтвердить всё это.

Нужно внимательно вводить e-mail, поскольку именно на него будет отправлено письмо с приобретёнными ключами. В случае возникновения вопросов можете обратиться в техподдержку. Живой чат на сайте отсутствует, поэтому придётся писать на почту – service@godeal24.com.

Процесс заказа рассмотрим на примере Windows 10 Home CD-KEY (32/64 bit). Стоимость составляет 16,32 доллара. С промокодом GOLE50 цена падает на 50% и составляет 8,16 доллара.

Для оплаты используется сервис Cwalletco. Чтобы не уйти от комиссии, рекомендуется платить через систему PayPal. Ключ будет отправлен на электронную почту спустя несколько минут после оплаты.