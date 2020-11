Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Традиционно в конце месяца стали известны следующие бесплатные игры для владельцев игровых консолей PlayStation 4, теперь уже прошлого поколения, и счастливчиков, которым удалось заполучить PlayStation 5 на старте продаж.

Конечно, нужно не просто владеть игровой консолью PlayStation, но и оформить подписку PlayStation Plus, тогда каждый месяц вам будут доступны новые бесплатные игры. В декабре подписчиков ожидает три игры: Worms Rumble, Just Cause 4 и Rocket Arena.





Worms Rumble это новый релиз любимых всеми червячков. Игра обещает быть не похожей на предыдущие части серии. Ожидаются напряженные и ожесточенные бои в реальном времени на больших аренах для 32 игроков. В игре будет реализовано несколько режимов, включая экспериментальные, дополнительное разнообразие будут вносить сезонные события и испытания. Кроме этого, ожидаются широкие возможности кастомизации боевых червячков и богатый арсенал с дополнительной амуницией.





Just Cause 4 не нуждается в особом представлении. Безумный экшен с морем оружия, транспортных средств и удивительными возможностями. Игроку доступен огромный открытый мир, простирающийся на сотни квадратных километров. Его прототипом является Южная Америка, поэтому вас будет ожидать экзотический климат и богатое разнообразие флоры и фауны.





Rocket Arena это захватывающая многопользовательская игра, релиз которой состоялся летом этого года. Проект собрал неоднозначные отзывы, но нашел свою аудиторию. Игра предлагает ряд интересных режимов, которые не дадут заскучать. Игровой процесс не напрягает, позволяя насладиться захватывающими матчами 3 на 3. Игроку доступны различные персонажи с уникальными способностями и набором вооружения.

Также всем владельцам многопользовательских игр без активной подписки PlayStation Plus будет позволено в течение одного дня играть онлайн. Бесплатные многопользовательские выходные пройдут с 19 по 20 декабря.