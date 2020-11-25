Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Стал известен декабрьский список бесплатных игр PlayStation

В декабре владельцам игровых консолей PlayStation нового и предыдущего поколений по подписке будут доступны отличные многопользовательские игры и захватывающей экшен.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3070 подешевела на порядок
Ryzen 5 5600X в Регарде
Скидки 70% - Черная пятница в Ситилинке
Все новейшие RYZEN 5ххх в XPERT.RU
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Традиционно в конце месяца стали известны следующие бесплатные игры для владельцев игровых консолей PlayStation 4, теперь уже прошлого поколения, и счастливчиков, которым удалось заполучить PlayStation 5 на старте продаж.

реклама


Конечно, нужно не просто владеть игровой консолью PlayStation, но и оформить подписку PlayStation Plus, тогда каждый месяц вам будут доступны новые бесплатные игры. В декабре подписчиков ожидает три игры: Worms Rumble, Just Cause 4 и Rocket Arena.


анонсы и реклама
2080 EVGA за копейки в Регарде
Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде
2080 EVGA за копейки в Регарде
Цена супергарнитуры XPG Precog снижена по промокоду XPG10
Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля
Топовые мех клавы в 4Frag по промокоду XPG10
Куча RTX 3090 в Compeo.ru

Worms Rumble это новый релиз любимых всеми червячков. Игра обещает быть не похожей на предыдущие части серии. Ожидаются напряженные и ожесточенные бои в реальном времени на больших аренах для 32 игроков. В игре будет реализовано несколько режимов, включая экспериментальные, дополнительное разнообразие будут вносить сезонные события и испытания. Кроме этого, ожидаются широкие возможности кастомизации боевых червячков и богатый арсенал с дополнительной амуницией.


реклама

Just Cause 4 не нуждается в особом представлении. Безумный экшен с морем оружия, транспортных средств и удивительными возможностями. Игроку доступен огромный открытый мир, простирающийся на сотни квадратных километров. Его прототипом является Южная Америка, поэтому вас будет ожидать экзотический климат и богатое разнообразие флоры и фауны.


реклама

Rocket Arena это захватывающая многопользовательская игра, релиз которой состоялся летом этого года. Проект собрал неоднозначные отзывы, но нашел свою аудиторию. Игра предлагает ряд интересных режимов, которые не дадут заскучать. Игровой процесс не напрягает, позволяя насладиться захватывающими матчами 3 на 3. Игроку доступны различные персонажи с уникальными способностями и набором вооружения.

Также всем владельцам многопользовательских игр без активной подписки PlayStation Plus будет позволено в течение одного дня играть онлайн. Бесплатные многопользовательские выходные пройдут с 19 по 20 декабря.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

playstation 5 playstation 4 playstation 4 pro playstation 5 игры playsation playstation 4 slim playstation plus
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
27
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
20
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC
8
В погоне за производительностью: видеокарты – ноябрь 2020
10
Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Mirage 12 ARGB Pro
7
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis Remastered
17
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
63
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC (PA-RTX3090 GameRock OC 24G)
48
Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
204
Тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров в игре Frostpunk: The Last Autumn
10

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
20 ноября 2020 204
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: ноябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15 ноября 2020 32
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: ноябрь 2020
22 ноября 2020 63
Ретроклокинг: AMD Athlon XP или первый Upgrade
19 ноября 2020 103
Обзор профессионального игрового стола AeroCool ACD2
17 ноября 2020 116
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC: без капли сомнения
16 ноября 2020 94

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Intel подарит отборный Core i9-10900K с частотой до 5,7 ГГц и СЖО ML360 Sub-Zero 200 счастливчикам
30
Gamers Nexus назвал самые лучшие и худшие процессоры 2020
101
Motorola представила конкурента для Redmi 9A стоимостью 110 евро
5
Стоимость нереференсных моделей видеокарт серии Radeon RX 6800 ощутимо выше рекомендованной
61
Известные факты о RTX 3060 Ti - характеристики, позиционирование, цена, дата выхода и первые тесты
35
GeForce RTX 3060 Ti привлекла внимание майнеров высоким хешрейтом при низком энергопотреблении
13
Свежий патч PC-версии Horizon Zero Dawn решил проблему запуска игры на процессорах без AVX
53
Фанатский ремейк Half-Life (Black Mesa) получил огромное обновление Definitive Edition
12
В 2022 году TSMC будет выпускать для Intel процессоры класса Core i3 по 5-нм технологии
19
В сеть попали изображения игрового ПК на китайском ARM процессоре мощностью 10 Вт
5
Почти 7 минут игрового процесса Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 Pro и PlayStation 5
52
Утечка: во сколько Crytek обошлось использование Denuvo в Crysis Remastered
9
Nvidia опубликовала дорожную карту по мобильным видеокартам RTX 3000
1
GeForce RTX 3060 Ti заметно превосходит RX 5700 в майнинге
19
К эталонным видеокартам AMD Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800 прилагается клавиша со стилизованной буквой R
21
Недорогая PlayStation 5 Lite может появиться к концу 2021 года
18
Radeon VII наконец-то покинул табель о рангах AMD
44
Xiaomi начала тестировать Android 11 на Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro
4
Энтузиаст сравнил версии Cyberpunk 2077 для PC и PlayStation 4 Pro
17
Новая бюджетная видеокарта RTX 3060 будет стоить всего 400$
77

Популярные статьи

Отключаем обновления Windows 10 в один клик и разбираемся зачем это нужно
83
Бюджетный игровой компьютер почти за копейки или сборка геймерской машины для бедных студентов
37
Сохраняем данные пользователя перед переустановкой Windows не забывая необходимого
25
5 удачных релизов игр за 2020 год
48
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
27
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC
8
День благодарения в магазине KeysOff – скидки до 55% и бесплатные ключи для ОС Windows 10
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
20
В погоне за производительностью: видеокарты – ноябрь 2020
10

Сейчас обсуждают

Arkue
00:04
Да-да, в стиме, конечно же) Ту же Мафию можно на все позиции номинировать)
В Steam начались осенняя распродажа и голосование за номинантов на «Премию Steam 2020»
Redialplease
23:55
8.1 поставь. Это какраз идеальная винда.
Отключаем обновления Windows 10 в один клик и разбираемся зачем это нужно
Slow Mo
23:53
Дес Стрендинг хоть сюжет вменяемый ,даже бродилка не особо утомляет(типа дороги строить,носиться доставкой и тд)-сам в шоке-зашло
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
Slow Mo
23:49
RDR 2 аналогично
Assassin’s Creed: Valhalla — рецензия
FFFFF
23:49
"В настоящее время поддержка технологии реализована только на платах от ASUS и ASRock, а остальные производители добавят этот функционал позже." Тем временем на сайте MSI биос от 16.11.2020 - Support ...
AMD обеспечит поддержку технологии Smart Access Memory на материнских платах B450 и X470
Listoman
23:49
Молодец Хуанг, такими темпами скоро и старые процы получат данную фичу)
AMD обеспечит поддержку технологии Smart Access Memory на материнских платах B450 и X470
Наиль Билалов
23:48
Наприемер 16 гигов против проходных 10 у недотопа или 8 гигов у псевдомидла? А какие еще есть недостатки?
Radeon VII наконец-то покинул табель о рангах AMD
Зеновий Радеонович
23:46
Типа, если у чужих будет, то и своим завезем.
AMD обеспечит поддержку технологии Smart Access Memory на материнских платах B450 и X470
Наиль Билалов
23:45
"Значительно хуже" это сколько? Просто слишком часто слышу такой тезис а числовое значение не озвучивается. Хотя бы 50% есть или больше? Или все таки рекомендуемые цены отражают пполучаемую производит...
Radeon VII наконец-то покинул табель о рангах AMD
Anglesmith
23:40
"AMD уже подтвердила, что работает с Intel и NVIDIA над внедрением SAM в их продукты. Поэтому не стоит исключать возможность появления поддержки технологии у процессоров Ryzen 3000 и видеокарт Radeon ...
AMD обеспечит поддержку технологии Smart Access Memory на материнских платах B450 и X470
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем