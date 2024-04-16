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Инсайдеры рассказали о подробностях PlayStation 5 Pro и полагают, что релиз состоится осенью 2024
PlayStation 5 Pro будет значительно быстрее находящейся в продаже PlayStation 5

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PlayStation 5 поступила в продажу осенью 2020 года, а значит игровая приставка находится на прилавках магазинов по всему миру уже три с половиной года. Многие аналитики констатируют, что спрос на консоли снизился, следовательно, Sony требуется решить проблему как можно быстрее. Похоже, у японской компании уже есть эффективный инструмент, который призван вернуть интерес геймеров и значительно увеличить продажи видеоигр.

По данным целого ряда источников, Sony готовится к релизу PlayStation 5 Pro. На страницах Insider Gaming (и ряда других изданий) вышел большой материал, авторы которого изучают особенности игровой приставки и делают прогнозы. Согласно полученной информации, внутри будет располагаться процессор AMD, созданный по архитектуре Zen 2. Напомним, в настоящее время доступны процессоры на архитектуре Zen 4, поэтому такой выбор вызывает вопросы.

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Скорее всего, японцы отказались доплачивать за интеграцию более современных процессоров в консоль, а эффективность работы решено повысить за счёт других компонентов. 

Прежде всего сообщается, что разработка PlayStation 5 Pro стартовала в 2022 году, когда в прессу стали попадать различные слухи и домыслы. Представители Sony связались с разработчиками и попытались получить от них наиболее полную информацию о том, какой должна быть улучшенная приставка текущего поколения. В результате были определены основные направления работы, после чего началась стадия проектирования. В настоящее время консоль фигурирует под кодовым названием «Project Trinity», но в данном случае само наименование важно только для тех, кто пытается искать упоминания о релизе в документах японского концерна или сообщениях партнёров. Известно, что игровые студии уже получили предварительные версии PlayStation 5 Pro, ну а представители Sony попросили разработчиков оптимизировать основные проекты к лету текущего года. Таким образом можно предположить, что релиз состоится не позднее осени, хотя продажи могут начаться и раньше. 

Инсайдеры пишут, что ни о какой замене или вытеснении находящихся в продаже игровых приставок речь не идёт. Вместо этого потенциальных покупателей ждёт ещё более впечатляющая картинка. Процессор и графический чип будут разогнаны, что сделает возможным запуск новинок в разрешении 4К. Напомним, в настоящее время во многих требовательных тайтлах используется плавающее разрешение дисплея. В некоторых сценах даже PlayStation 5 способна выдать стабильные 30 кадров в секунду в разрешении 4К, но в большинстве случаев происходит автоматический переход в 2К. Как правило, человеческий глаз такой обман не замечает, ну а в результате разработчикам игр удаётся обеспечить приличную картинку с минимальными потерями. PlayStation 5 Pro будет ощутимо мощнее, поэтому уловки со снижением разрешения экрана не потребуются.

Все игры, которые будут оптимизированы для новой приставки, получат следующую маркировку: PS5 Pro Enhanced. Таким образом геймеры будут осведомлены о потенциальных возможностях новой игровой консоли в момент её релиза. Японцы планируют добиться наличия более продвинутой графики для как можно большего количества знаковых игр, а студиям подобная инновация выгодна, поскольку способствует конечным продажам. 

Инсайдеры утверждают, что PlayStation 5 Pro получит так называемый режим работы с достижением высокой частоты центрального процессора. В этом случае CPU сможет достичь 3.85 ГГц, что на целых 10% выше, чем доступно сегодня. Также удастся добиться высвобождения неиспользованного потенциала графического чипа, в результате новинка станет серьёзным обновлением, способным заинтересовать многих геймеров.

Ранее представители Sony заявили, что PlayStation 5 Pro окажется на 45% быстрее стандартной PlayStation 5. Также указывается, что новинка сможет более эффективно использовать системную память и обеспечит улучшенную поддержку трассировки лучей. Согласно слухам, добиться это удастся за счёт интеграции в ядро архитектуры RDNA4, обеспечивающей ускорение для работы с востребованной технологией. Что касается доступной памяти, то версия с приставкой «Pro», получит аналогичный объём, а вот играм выделят дополнительные 1.2 Гб, которые ранее были зарезервированы для работы внутренних компонентов. В итоге доступны будут 13.7 Гб с максимальной пропускной способностью 576 ГБ/с, тогда как сегодня обеспечивается только 448 ГБ/с. 

Инсайдеры предполагают, что PlayStation 5 Pro получит архитектуру для машинного обучения, работающую на скорости до 300 TOPS (триллион операций в секунду) для 8-битных вычислений. Это будет полезно для технологии временного масштабирования Sony, известной как PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), аналогичной NVIDIA DLSS. Как уже было сказано выше, релиз должен состояться этой осенью, ну а пока вопросы вызывает ценовая политика. Первоначально считалось, что новинка поступит в продажу с наценкой и будет предлагаться от 700 долларов, но снижение продаж PlayStation 5 породило другие слухи. Некоторые источники пишут, что находящаяся сегодня в продаже PlayStation 5 получит скидку в размере 100 долларов, а за 500 будет предлагаться PlayStation 5 Pro.

Как будет на самом деле, мы узнаем ближе к лету, когда в прессу начнёт попадать больше интересных утечек. 

#playstation 5 #playstation #playstation 5 pro #игровая приставка
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