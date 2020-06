Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Аналитическая компания Sensor Tower опубликовала отчет , демонстрирующий сверхвысокую популярность мобильного многопользовательского шутера Call of Duty: Mobile от Activision. По данным Sensor Tower количество загрузок бесплатной мобильной игры Call of Duty: Mobile на мобильных устройствах Android и iOS достигло 250 миллионов с момента дебюта игры, который состоялся в октябре 2019 года. Разработанный в сотрудничестве с TiMi Studios, дочерней компанией Tencent, Call of Duty: Mobile преодолел этот рубеж всего за восемь месяцев.

Количество загрузок Call of Duty: Mobile в первые 265 дней после запуска превышает более чем в 3 раза загрузки Fortnite от Epic Games (78 миллионов) и на 6% превышает загрузки PUBG Mobile (236 миллионов) за тот же период.

По оценкам Sensor Tower, игроки на iOS и Android потратили в королевской битве Activision на сегодняшний день более $327 миллионов на внутриигровые покупки. Это на 78% больше, чем сумма, собранная PUBG Mobile во всем мире за тот же период после того, как в игре ввели монетизацию в апреле 2018 года, и около 83% от того, что было потрачено в iOS-версии Fortnite за тот же период после запуска.

Call of Duty Mobile очень популярен в Соединенных Штатах, и, по словам Sensor Tower, на него приходится 18% всех установок и 41% расходов игроков. По оценкам, расходы на игру в мае достигли $53 миллионов, что на 62% больше, чем в январе. На сегодняшний день Call of Duty: Mobile принесла на 78% больше доходов, чем PUBG Mobile за то же время после введения внутриигровых покупок.

Успех показывает, как Activision, являющаяся владельцем франшизы Call of Duty, смогла получить максимум из игры сразу на нескольких платформах. В то время как Call of Duty: Mobile захватывает мобильных геймеров по всему миру, консоли и игроки на персональных компьютерах по-прежнему часами воюют в Call of Duty: Modern Warfare и Call of Duty: Warzone. Это позволяет получить рекордную прибыль в период кризиса, вызванного пандемией.