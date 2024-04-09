После официального релиза Call of Duty: Warzone Mobile прошло менее месяца, но игра уже столкнулась с серьезными проблемами. Одной из основных жалоб игроков стало избыточное количество ботов, что значительно ухудшает игровой процесс.

Менее чем через месяц после официальной премьеры Call of Duty: Warzone Mobile она сталкивается с серьёзными проблемами. По мнению некоторых игроков, одним из главных недостатков игры является количество ботов.

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Call of Duty: Warzone Mobile с нетерпением ждали многие геймеры, которые хотели играть не только на ПК. COD Mobile пользуется значительным интересом, постоянно предлагая что-то новое. Неудивительно, что количество людей, интересующихся Warzone Mobile на Android, в один момент превысило 50 миллионов.

Официальная премьера Warzone Mobile состоялась 21 марта и первых проблем, к сожалению, игрокам не пришлось долго ждать. Все началось с технических проблем на Android. Геймеры жаловались на производительность мобильной разработки и элементы, которые значительно затрудняли получение удовольствия от самого процесса игры. Список этих недостатков постоянно расширяется.

Одной из проблем, которая в последнее время регулярно обсуждается среди игроков, является проблема ботов. Activision с самого начала признала, что в Call of Duty: Warzone Mobile будут использоваться боты. Это сделано для того, чтобы ускорить поиск новой игры и улучшить ее баланс. Однако последнее обновление изменило существующие правила и практически перевернуло всю battle royale с ног на голову.

В результате поклонники Warzone Mobile признают, что игра наполнена ботами, и очень сложно найти матч, в котором нам придется соревноваться с большей группой реальных игроков. Конечно, боты мало что могут предложить, игровой процесс очень быстро надоедает и все больше людей теряют интерес. В своем нынешнем виде Warzone Mobile больше похожа на PvE-игру.