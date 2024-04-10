Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
PoZiTiv4iK
Call of Duty: Warzone — предложена новая комбинация к WSP Stinger, позволяющая доминировать в игре
Количество оружейных модификаций в играх Call of Duty: Modern Warfare 3 и Warzone вызывает споры в сообществе игроков из-за их многообразия и влияния на игровой баланс. Одни считают, что дополнения несбалансированы и избыточны, в то время как другие утверждают, что широкий выбор опций позволяет компенсировать недостатки оружия и создавать уникальные комбинации. Недавно известный игрок и ютубер Metaphor представил новое открытие, рекомендуя комбинацию модификаций для пистолета WSP Stinger в Warzone, что привлекло внимание ветеранов и новичков игры, предоставив им возможность экспериментировать с новым стилем игры и доминировать в битве за выживание.

реклама

Количество оружейных модификаций в Call of Duty: Modern Warfare 3 и Warzone является предметом многочисленных споров среди сообщества. С одной стороны, у нас есть игра, наполненная возможностями и сотнями дополнений, вид которых вызывает головную боль у многих новых и опытных игроков. Более того, их баланс оставляет желать лучшего — десятки этих дополнений просто бесполезны и имеют более сильные альтернативы. 

реклама

С другой стороны, игроки MW3 и Warzone имеют очень широкий спектр опций и дополнений, которые позволяют им изменять большую часть статистики оружия. При соответствующем наборе аксессуаров можно компенсировать недостатки многих винтовок и пистолетов-пулеметов. Если вам особенно нравится определенное оружие, вы можете сделать его еще лучше, подобрав несколько подходящих аксессуаров.

Прекрасным примером этого является новое открытие от Metaphor, известного ютубера и одного из лучших игроков Call of Duty: Warzone.


Он отметил, что, когда пистолет WSP Stinger дополнен Akimbo Pistols, он становится мощным оружием, которое может уверенно соперничать даже с нынешним доминирующим Renetti в battle royale. Metaphor предложил следующие дополнения:

  • Дуло: S-37C DL Breacher,
  • Ствол: HISS Short Light Barrel,
  • Лазер: XTEN Sidearm-L400,
  • Магазин: 32 патрона,
  • Задняя рукоятка: Akimbo WSP Stinger.

Для ветеранов Call of Duty: Warzone, желающих попробовать что-то новое, WSP Stinger определенно станет очень интересным вариантом. Стиль игры с Akimbo всегда был очень популярен в сообществе COD. Теперь появилась прекрасная возможность взять два пистолета, запрыгнуть на карту battle royale и доминировать благодаря динамичному геймплею.

#call of duty #warzone #modern warfare 3 #пистолет #игроки #дополнения #опции #metaphor #wsp stinger #игровой баланс #оружейные модификации
+
Написать комментарий (0)
Энтузиаст использовал Apple Vision Pro в качестве консоли для игры в Call of Duty
Xbox series S тянет абсолютно всё... медленно и на самое дно
Call of Duty: Warzone Mobile — игроки злятся на разработчиков из-за избыточного количества ботов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский запросил у Запада 25 систем ЗРК "Patriot" общей стоимостью в $200 млрд
10
Результаты разработки гиперзвукового оружия используются в железнодорожной сети Китая
4
БМПТ "Терминатор" на СВО испытала снаряды с управляемым подрывом для борьбы с дронами
1
Ростех наладил производство пороха из древесной целлюлозы и перестал зависеть от зарубежных поставок
4
Российский танк покрыли "бронекоконом", сделав его похожим на танк эпохи Первой мировой
1
Новые iPad Pro, iPad Air и новые аксессуары появятся во второй неделе мая
+
МО: Ракета "Искандера" предельно точно попала в центр здания по производству украинских БПЛА
+
46 смартфонов Xiaomi не получат новую ОС и завершат свой жизненный цикл в 2024 году
1
В МАГАТЭ признали атаку Запорожской атомной электростанции
2
Военно-морской флот Китая становится крупнейшим на планете
4
Греция готовится продать 108 устаревших истребителей, часть могут передать Украине
1
Космические силы США приступили к финансированию разработки космических заправщиков
+
Каждый десятый топ-менеджер считает, что ИИ может принимать лучшие кадровые решения, чем человек
+
Nature: Физик фальсифицировал данные для исследования сверхпроводников
2
Официально объявлена ​​дата запуска и дизайн смартфона Oppo A3 Pro
+
MediaTek выпускает первый в мире мобильный 3-нм процессор
4
В сети появились характеристики процессоров AMD на архитектуре Zen 5
2
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
17
Безопасный для человека дальний ультрафиолет снижает концентрацию любых вирусов на 99,8%
4
В России восстанавливают завод ТагАЗ с вековой историей
2

Популярные статьи

8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
107
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
66
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
21
"Стальная хватка" и "Под прикрытием" - обзор двух фильмов
2
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
46
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
121
Разбор и ремонт кулера для ПК Iceberg Thermal IceGALE Xtra 120mm методом проб и ошибок
32
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
140
Для сдерживания ВМС Китая Тайвань построит 200 безэкипажных катеров длиной 10 метров и весом 4 тонны
7

Сейчас обсуждают

Red Red
00:29
Так ты свои скрины пересмотри на нормальном Монике, потом другим предлагай
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Red Red
00:27
Это я то , после твоего дебилизмв с лучами, я просто спокойствие,
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
ev_rus
00:26
А так уже от лучей просто тоже мыло? Нифига, как у тебя в башке так переворачивается быстро все, расскажи.
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Red Red
00:26
Так ты то ответил раньше что повторить не можешь?
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
ev_rus
00:25
У тебя смысл путается в предложении, не истери )
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Red Red
00:25
Тебя то дебила просветили, но правда то тебе не интересна, как и ситуация с мылом от лучей
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Red Red
00:23
Тебе то дали, теперь от алиментов бегаешь, и ребеноку свой бу комп дешманским слил
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
ev_rus
00:23
Так тебя и спрашиваю, а что по Шольцу, кто у него нацики в родне?
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Red Red
00:22
А ты чмошник никакие слова не держишь, так что по шольцу?
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
ev_rus
00:22
В телеге на росс каналах просветись )
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем