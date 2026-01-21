Пользователь Reddit получил в подарок от Amazon видеокарту ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 White. Компания вернула ему деньги за отмененный заказ, но потом доставила видеокарту и разрешила оставить её себе.

Один из пользователей популярного форума Reddit поделился необычной историей своего заказа видеокарты ASUS ROG Astral GeForce RTX 5080 White. Изначально он отменил покупку и вскоре после этого получил уведомление о возврате денег. Однако несколько дней спустя видеокарта все же была доставлена по месту назначения, несмотря на ранее произведенный возврат денежных средств.

Получив столь неожиданный подарок, счастливый обладатель редкого графического адаптера разместил пост на Reddit вместе с яркими снимками устройства, установленного в стильный белый корпус ПК. Вскоре автор добавил обновления, сообщив, что обратился в службу поддержки Amazon с предложением оплатить доставленный товар либо вернуть его обратно. Компания Amazon оперативно отреагировала, подтвердив факт возврата денег и предложив клиенту оставить карту себе.

Подобные ситуации иногда возникают в практике крупных ритейлеров. Согласно американским законам и правилам защиты прав потребителей, если товар доставлен покупателю случайно или без его ведома («не заказанный после доставки»), он вправе считать этот продукт подарком и отказаться от оплаты. Несмотря на общие рекомендации для покупателей о невозможности оплаты товаров, полученных без предварительных заказов, в рассматриваемом случае имела место обычная покупка, следовательно, итоговая позиция должна была определяться исключительно позицией самого Amazon. Компания подтвердила покупателю, что денежные средства были возвращены окончательно, и карточку теперь можно считать подарком.

Стоимость высокопроизводительных моделей серии RTX 5080 варьируется от $1850 до $2000, в зависимости от магазина и наличия скидок. Модель ROG Astral White Edition является одной из наиболее дорогостоящих среди предложений рынка, выделяясь своей эксклюзивной белоснежной расцветкой корпуса и высокими техническими характеристиками.

В данной истории интересен не только факт бесплатного получения столь дорогостоящей видеокарты. Интересны также как добросовестная позиция покупателя, предложившего оплатить полученный товар либо организовать его возврат обратно продавцу, так и позиция Amazon, не только соблюдающего местное законодательство, но и предложившего оставить видеокарту покупателю в качестве подарка. К сожалению, подобные случаи встречаются нечасто и далеко не везде.