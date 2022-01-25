Безопасность в сети - как защитить себя от деанона
Данный документ создан с целью помочь молодым (и не очень) людям, с безопасностью в сети, а также предоставить базовые навыки для защиты своей конфиденциальной информации во всемирной системе объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации.
Ну и плюсом вы сами научитесь многому и будете чутка круче некоторых сверстников ;)
~ Советую читать с ПК/ ноутбука, если есть такая возможность.
Возможно некоторым читать столь большое количество текста будет затруднительно, потому я постараюсь рассказать все максимально кратко и по возможности приложить картинки. Прошу вас дочитать до конца, ведь это будет действительно полезно для вас.
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Что такое деанон/слив и почему это может сильно навредить вам?
“Деанон — это деанонимизация, процесс, при котором раскрывают, например, анонимную личность. Раскрытие проявляется в публикации личных данных, чаще всего под этим понимается публикация реальных фотографий анонимуса, в других случаях — это публикация полных сведений о человеке.”
Слив — выдача конфиденциальной информации заинтересованным лицам. Пример устойчивого выражения — «слив компромата».
Заинтересованными лицами могут быть и случайные прохожие форумов на подобные темы, которые просто захотят испортить вам жизнь шутки ради.
Допустим, вы не международный преступник и просто обычный человек. Но как было сказано выше - это публикация ваших конфиденциальных данных.
Вашу ситуацию только усугубит то, если человек, сливающий ваши данные, еще и имеет на вас компромат.
Как пример - это парень с низкими моральными принципами, не понимающий, к чему это приведет или же человек, который целенаправленно получил на вас компромат для этой цели.
Прежде чем разбирать способы защиты, мы немного разберем процесс деанонимизации при помощи подручных средств.
Например, вы не работаете в полиции, крупной компании или не обладаете навыками взлома. Предположим, что вы обычный школьник из Саратова.
В таком случае нам поможет OSINT (Open Source INTelligence).
*OSINT простым языком - это добыча информации из открытых источников, но мы рассмотрим его как “добычу информации из доступных нам источников” в данном случае. Не так давно на свет появились механизмы, которые упрощают данную задачу и теперь можно найти почти любого шутника или недобросовестного взрослого из VK и подобных социальных сетей.
Пример
Некий “Анатолий Пупкин” написал нам, что хочет с нами встретиться. Вы общаетесь уже месяц.
Условие: телеграм, вас добавили в контакты и показался номер
(реальный, допустим Толя недалекий).
По словам Толика - ему всего 15, как и нам. Но вот незадача, никаких доказательств этому нету и вы уже давно подозреваете неладное.
В таком случае конечно лучше обратиться в полицию или к родителям, но если вы этого боитесь, как и разрыва общения с Толей без причины - нам может помочь *OSINT
Что мы имеем: номер телефона Анатолия, ведь недалекий Анатолий его спалил. Для примера взял случайный номер - 8953335*846
Сразу опишу несколько вариантов:
- Поиск по специальному синтаксису (с помощью google или yandex)
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Также можно попробовать без ковычек, в итоге вот что мы нашли:
Для примера я думаю достаточно, но на Нашего Толю мы нашли еще и Договор ЦПП на оказание услуг по организации и проведению конференции. В итоге у нас его возраст, фио и примерное место жительства. Делаем вывод, что Толя явно не 15-ти летний…
Также появились сервисы, по типу ГБ. А в этих сервисах целый комплекс, чтобы злоумышленникам и горе хакерам не пришлось вас искать вручную.
Через подобные комплексные сервисы человеку зачастую будет достаточно вашей страницы VK/ вашего ника телеграмм, чтобы найти очень много информации. Зачастую по странице вк может выдать номер/ объявления авито/ примерный адрес/ другие социальные сети (например, старые и забытые, где есть фото)
Как же себя обезопасить и защитить?
Возможно некоторые пункты вам покажутся паранойей и бредом сумасшедшего, но я уверяю, что вас это защитит от большого пласта юных вредителей.
Распишу вкратце основные пункты:
- Не используйте везде одинаковые никнеймы и псевдонимы
- Не указывайте своих реальных данных
- Не регистрируйтесь на свой реальный номер
- Попытайтесь сами себя найти (с помощью следующей нашей статьи) и
удалите ненужную информацию, которая раскрывает вас.
- Используйте настройки приватности ваших соц.сетей по полной.
Например, вы можете закрыть страницу/ закрыть номер и т.д
- Постарайтесь не использовать свои реальные фото.
А если используете, то лучше делайте их с фильтрами/ в определенном
освещении.
Поиск по фото в таком случае очень плохо поможет злоумышленникам.
- Не общайтесь с малознакомыми людьми, которые намного старше вас.
- Не выдавайте своих данных малознакомым людям.
- Не используйте свои реквизиты, если вы творческая личность или
делаете контент, для доната и подобного, используйте специальные
сервисы по типу donationalerts/ boosty
- Не присылайте вид из окна, где видно ваш двор/ другие метки для
опознания (да, да, человек с навыком OSINT без проблем просчитает
примерный этаж/ квартиру, улицу тоже не такая проблема найти)
Теперь поговорим подробнее о других пунктах
По среднему коэффициенту, чтобы втереться вам (10-17 лет) в доверие достаточно до месяца общения. Поэтому в любом случае, будь это ваш друг, с которым вы общаетесь около 3-х месяцев или, мечта ваших фантазий - не выдавайте личной информации, пока точно не будете уверены в человеке.
Никогда не присылайте в социальных сетях свои обнаженные фото. Объяснять я это даже не хочу, потому что как бы вы ни доверяли человеку - бывает так, что в конце вы можете перестать общаться/ вас или его взломают и т.д, после чего фото утекут в сеть!
Такое происходит очень часто.
Попробуйте проанализировать себя и сами попытайтесь себя найти/ опробуйте разные ситуации. Ведь, допустим, у вас могут попросить карту “для доната”, а в итоге совместив ее с фамилией с вашей страницы получается ФИО + город + интересы + страница и можно найти много интересного.
Никогда не садитесь на крючок шантажа!
Если каким-либо образом так сложилось, что ваши фото/ информация утекли в сеть и вас этим шантажируют - расскажите родителям или правоохранительным органам. Это действительно может помочь от крайне плохих последствий!
На этом базовый выпуск окончен!
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