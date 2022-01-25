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Безопасность в сети - как защитить себя от деанона

В этой статье вы узнаете как можно обезопасить себя, найти человека по нику с анонимного форма, защитить себя от деанона.
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Данный документ создан с целью помочь молодым (и не очень) людям, с безопасностью в сети, а также предоставить базовые навыки для защиты своей конфиденциальной информации во всемирной системе объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации. 

Ну и плюсом вы сами научитесь многому и будете чутка круче некоторых сверстников ;)


~ Советую читать с ПК/ ноутбука, если есть такая возможность.

Возможно некоторым читать столь большое количество текста будет затруднительно, потому я постараюсь рассказать все максимально кратко и по возможности приложить картинки. Прошу вас дочитать до конца, ведь это будет действительно полезно для вас.

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Что такое деанон/слив и почему это может сильно навредить вам?

Деанон — это деанонимизация, процесс, при котором раскрывают, например, анонимную личность. Раскрытие проявляется в публикации личных данных, чаще всего под этим понимается публикация реальных фотографий анонимуса, в других случаях — это публикация полных сведений о человеке.”

Слив — выдача конфиденциальной информации заинтересованным лицам. Пример устойчивого выражения — «слив компромата».

Заинтересованными лицами могут быть и случайные прохожие форумов на подобные темы, которые просто захотят испортить вам жизнь шутки ради. 


Допустим, вы не международный преступник и просто обычный человек. Но как было сказано выше - это публикация ваших конфиденциальных данных.
Вашу ситуацию только усугубит то, если человек, сливающий ваши данные, еще и имеет на вас компромат.
Как пример - это парень с низкими моральными принципами, не понимающий, к чему это приведет или же человек, который целенаправленно получил на вас компромат для этой цели.



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Прежде чем разбирать способы защиты, мы немного разберем процесс деанонимизации при помощи подручных средств.
Например, вы не работаете в полиции, крупной компании или не обладаете навыками взлома. Предположим, что вы обычный школьник из Саратова.

В таком случае нам поможет OSINT (Open Source INTelligence).
*OSINT простым языком - это добыча информации из открытых источников, но мы рассмотрим его как “добычу информации из доступных нам источников” в данном случае. Не так давно на свет появились механизмы, которые упрощают данную задачу и теперь можно найти почти любого шутника или недобросовестного взрослого из VK и подобных социальных сетей.


Пример
Некий “Анатолий Пупкин” написал нам, что хочет с нами встретиться. Вы общаетесь уже месяц.
Условие: телеграм, вас добавили в контакты и показался номер 

(реальный, допустим Толя недалекий).
 По словам Толика - ему всего 15, как и нам. Но вот незадача, никаких доказательств этому нету и вы уже давно подозреваете неладное. 



В таком случае конечно лучше обратиться в полицию или к родителям, но если вы этого боитесь, как и разрыва общения с Толей без причины - нам может помочь *OSINT

Что мы имеем: номер телефона Анатолия, ведь недалекий Анатолий его спалил. Для примера взял случайный номер - 8953335*846
Сразу опишу несколько вариантов:
- Поиск по специальному синтаксису (с помощью google или yandex)

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Также можно попробовать без ковычек, в итоге вот что мы нашли:

Для примера я думаю достаточно, но на Нашего Толю мы нашли еще и Договор ЦПП на оказание услуг по организации и проведению конференции. В итоге у нас его возраст, фио и примерное место жительства. Делаем вывод, что Толя явно не 15-ти летний…

Также появились сервисы, по типу ГБ. А в этих сервисах целый комплекс, чтобы злоумышленникам и горе хакерам не пришлось вас искать вручную.
Через подобные комплексные сервисы человеку зачастую будет достаточно вашей страницы VK/ вашего ника телеграмм, чтобы найти очень много информации. Зачастую по странице вк может выдать номер/ объявления авито/ примерный адрес/ другие социальные сети (например, старые и забытые, где есть фото)


Как же себя обезопасить и защитить?

Возможно некоторые пункты вам покажутся паранойей и бредом сумасшедшего, но я уверяю, что вас это защитит от большого пласта юных вредителей.


               Распишу вкратце основные пункты:

  • Не используйте везде одинаковые никнеймы и псевдонимы
  • Не указывайте своих реальных данных
  • Не регистрируйтесь на свой реальный номер
  • Попытайтесь сами себя найти (с помощью следующей нашей статьи) и
    удалите ненужную информацию, которая раскрывает вас.
  • Используйте настройки приватности ваших соц.сетей по полной.
    Например, вы можете закрыть страницу/ закрыть номер и т.д
  • Постарайтесь не использовать свои реальные фото.
    А если используете, то лучше делайте их с фильтрами/ в определенном
    освещении.
    Поиск по фото в таком случае очень плохо поможет злоумышленникам.
  • Не общайтесь с малознакомыми людьми, которые намного старше вас. 
  • Не выдавайте своих данных малознакомым людям. 
  • Не используйте свои реквизиты, если вы творческая личность или
    делаете контент, для доната и подобного, используйте специальные
    сервисы по типу donationalerts/ boosty
  • Не присылайте вид из окна, где видно ваш двор/ другие метки для
    опознания (да, да, человек с навыком OSINT без проблем просчитает
    примерный этаж/ квартиру, улицу тоже не такая проблема найти)

Теперь поговорим подробнее о других пунктах


По среднему коэффициенту, чтобы втереться вам (10-17 лет) в доверие достаточно до месяца общения. Поэтому в любом случае, будь это ваш друг, с которым вы общаетесь около 3-х месяцев или, мечта ваших фантазий - не выдавайте личной информации, пока точно не будете уверены в человеке. 

 

Никогда не присылайте в социальных сетях свои обнаженные фото. Объяснять я это даже не хочу, потому что как бы вы ни доверяли человеку - бывает так, что в конце вы можете перестать общаться/ вас или его взломают и т.д, после чего фото утекут в сеть!
Такое происходит очень часто.

Попробуйте проанализировать себя и сами попытайтесь себя найти/ опробуйте разные ситуации. Ведь, допустим, у вас могут попросить карту “для доната”, а в итоге совместив ее с фамилией с вашей страницы получается ФИО + город + интересы + страница и можно найти много интересного.



Никогда не садитесь на крючок шантажа!
Если каким-либо образом так сложилось, что ваши фото/ информация утекли в сеть и вас этим шантажируют - расскажите родителям или правоохранительным органам. Это действительно может помочь от крайне плохих последствий!


На этом базовый выпуск окончен!
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