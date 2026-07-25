Компьютерная техника развивалась стремительными шагами до недавнего времени, пока мощности не оказались избыточными, а разработчики ПО не сошли с ума в бесконечной погоне за обновлениями в ущерб пользовательскому опыту и оптимизации. Более того, современная компьютерная техника напичкана всевозможными как аппаратными, так и программными закладками для слежки и контроля.

Однако у меня сейчас в качестве подопытного стоит древний компьютер 1997 года выпуска. Почему он в разобранном состоянии? Правильно, потому что он находится в плохом состоянии.

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Просто закидываю платы в умывальник под струю воды и промываю, попутно очищая зубной щёткой от грязи. Потом уже будем разбираться, что это за платы.

Далее снимаю грязную плату с квантового Бигфута (Quantum Bigfoot). Да, это HDD размером 5,25 дюйма — настоящая редкость, если честно. Разборка не обошлась без проблем с винтами из очень мягкого железа. Но контроллер этого диска вымываю в том же умывальнике, что и остальные платы.

После влажных процедур платы отправляются в сушилку с температурой 80 градусов на какое-то время.

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Оригинальный IDE-шлейф на 40 контактов оказался немного погрызенным. Но ничего критичного. Он также был промыт и высушен.

После сушки можно приступить к осмотру контроллера старого жёсткого диска.

На плате были обнаружены следующие микросхемы: Lucent 91C05F, NEC Japan 878012JGC109, Sharp Japan LH61665AS-60, Quantum 14-108403-01 и HA13555.

Также на старой плате можно найти красивые светодиоды и прочие детали поверхностного монтажа.

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Но самое неприятное здесь — это коррозия. Да, у производителей техники не принято защищать платы от влаги, даже тонким слоем дешёвого лака, иначе техника будет вечной и не будет ломаться таким банальным образом. Хотя тут у нас особый, выносливый случай, о чём позже.

Давайте рассмотрим основной механический блок жёсткого диска. У нас на столе Quantum Bigfoot CY ёмкостью 6,4 гигабайта. Это была максимальная ёмкость в серии.

Но самое интересное можно найти на шлейфах, предназначенных для соединения контроллера с механикой через стальные подпружиненные иглы. Раньше производители были гораздо более ответственны, чем нынешние, и залудили пятачки припоем, чтобы они не окислялись. Подавляющее большинство более современных дисков производили с голыми пятачками, которые окисляются, и диск потом выходит из строя (запланированное устаревание).

На нижней стороне диска из интересного можно отметить только прозрачное смотровое окно, позволяющее следить за шпинделем во время работы.

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Больше не на что смотреть с нижней стороны. Ну а мягкому винту быстро нашлась подходящая замена.

По хорошему следовало пропаять повреждённые коррозией выводы микросхем, но давайте проверим диск. Да, это могло быть чревато, если бы контакт действительно был нарушен из-за коррозии, но в моём случае всё нормально.

Linux откровенно плохая и ущербная операционная система для работы с жёсткими дисками, особенно если нужно прочитать данные SMART. Но тут интереснее тест производительности, показавший скорости на уровне 6-7 мегабайт в секунду. И да, диск вполне нормально работает.

На всякий случай окисленные контакты были пропаяны. Хотя, учитывая работоспособность диска, в этом не было необходимости. Не всё получилось отлично, но так всё же спокойнее. Это были промежуточные фотографии, но один конденсатор мне даже пришлось заменить, потому что коррозия его повредила.

Кстати, этот диск потребляет целых 20 ватт мощности при запуске. Довольно прожорливый экземпляр, хотя для дисков из 90-х, полагаю, это нормальный уровень потребления.

Сетевая карта D-Link с чипом DL10028A тоже немного пострадала.

Дальше у нас видеокарта S3 ViRGE/DX. Даже сохранилась этикетка с датой выпуска — 11 месяц 1997 года. Только золотистая наклейка прохождения контроля качества пострадала со временем.

В остальном видеокарта отлично сохранилась. На плате установлено целых восемь чипов оперативной памяти с маркировкой NEC Ireland 424210-60. В сумме получается 4 мегабайта графической памяти.

Дальше у нас звуковая карта с чипом ESS AudioDrive ES1868F и усилителем TEA2025B.

Этому устройству повезло меньше всех, так как оно устанавливается в ISA-слоты, что подразумевает, что все компоненты платы находятся сверху. Хотя можно обнаружить коррозию, но она в основном сосредоточена на IDE-коннекторе и MIDI/GAME-разъёмах.

Теперь можно приступить к разборке системной платы и чистке корпуса. И да, корпус почищу за кадром, потому что в этом ничего интересного нет.

На всякий случай фотографирую подключение передней панели корпуса к системной плате. Даже на современных системах подключение передней панели бывает тем ещё приключением, а в старых системах и подавно. Не то чтобы я не смог бы разобраться с этим потом, просто не хочу тратить лишнее время на это.

Хотя у корпуса всё же есть кое-что интересное, это сегментный светодиодный дисплей на три символа. Правда, играет он скорее декоративную роль, потому что на плате видно большое количество колодок для настройки дисплея. А ещё корпус является частично модульным, что было нормальным явлением в его времена.

Теперь обратим внимание на флоппи-дисковод Samsung SFD-321B ревизии "K".

Сзади и спереди нет ничего примечательного.

Сначала я думал полностью разобрать устройство, но передумал. Слишком уж много деталей и нюансов, да и шлейфы имеют некоторый ресурс. Более того, винт, держащий вал шпинделя, так сильно закис, что не представляется возможным его открутить без повреждений.

Поэтому просто рассмотрим внутренности дисковода и соберём обратно.

Так как технологии старые, часть деталей размещена на внутренней стороне дисковода с обратной стороны платы контроллера, которая коричневая. Думаю, производитель мог избавиться от электролитического конденсатора и всё устроить на одной стороне, но, видимо, это сделало бы устройство более дорогим в производстве на одних только компонентах.

Шаговый двигатель имеет маркировку SPS-20HF-053K. В теории можно из таких двигателей собрать самодельный ЧПУ-станок, ведь тут есть и вал, и каретка, только его мощность весьма скромная. Но для мелких проектов сгодится, если вдруг найдутся такие дисководы в нерабочем состоянии на запчасти.

Осталось рассмотреть плату контроллера.

Здесь мы видим одну микросхему A3010Q от Sony и три микросхемы от Samsung: драйвер трёхфазного двигателя шпинделя KA2822D, основной контроллер SF9026C и драйвер шагового двигателя KA2821D.

Наконец, можно приступить к рассмотрению главной рабочей силы.

Начнём с модулей оперативной памяти. Извлечь их из слотов было очень сложно, потому что они сидели туго, и защёлки могли сломаться, если бы давил до предела. Приходилось буквально тянуть за модули, пошатывая их и одновременно надавливая на защёлки.

На столе расположилось три модуля SDRAM. Да, это ещё даже не DDR.

Первый модуль Hyundai 9816 Korea на 64 МБ состоит из 8 чипов HY57V658020 TC-10. Второй модуль безымянный на 8 чипов Hynix HY57V561620CT-H корейского производства общей ёмкостью 64 МБ. Ну а третий модуль AOpen на 32 МБ с 16 чипами V54C3168Q2VET8. Это не первоначальные для компьютера модули памяти, но сейчас он был собран именно с ними.

У меня в коробке для мелочей нашлось ещё три модуля SDRAM. Будет с чем поэкспериментировать потом.

Тут нижний модуль явно отличается наличием 12 микросхем памяти, когда у остальных по 8 или 16 микросхем.

В этой пачке тоже есть модуль Hyundai Korea с номером 9746 и моделью HYM7V64400 TFG-10, чипы HY57V168010A TC-10. Полагаю, этот модуль на 32 мегабайта. Следующий у нас безымянный модуль на 128 МБ с 8 чипами Micron MT48LC16M8A2. Ну и самый интересный с 12 чипами Htec TBS6416B4E08 общей ёмкостью 64 МБ.

На очереди процессор. Вентилятор системы охлаждения, разумеется, не родной, потому что это механическое устройство, которому сложно проработать 29 лет без поломок.

Теперь остался только процессор с радиатором.

Красивые были наклейки раньше. Современные наклейки у производителей процессоров выглядят унылыми и безвкусными по сравнению с тем, что было раньше.

Только у NVIDIA современные наклейки выглядят достойно. Да, тут у меня собрались и старые наклейки от Intel, они тоже интересны, да и у AMD Ryzen не самые худшие на вид. Но вот современные наклейки Intel серые и унылые.

Вернёмся к Intel Pentium II SL265 с поддержкой MMX-инструкций. На боковине указаны даты 1994–1996 в сокращённой форме. Ну а подключается к системной плате с помощью слота, похожего на AGP.

Данный процессор примечателен тем, что отвод тепла происходит через термопрокладку от корпуса на радиатор. И она всё ещё в отличном состоянии.

А вот с разборкой корпуса возникли большие проблемы. Пришлось разбирать через силу, потому что два крепления сделаны грамотно, а два сделаны настолько тугими, что один штырь намертво впился в корпус. Да, внешний вид слегка пострадал при разборке, но иначе статья была бы неполноценной.

Чтобы не мучить процессор, если вдруг нужно будет снова разобрать его, я взял отвёртку, свободно входящую в соседнее отверстие, и расковырял проблемное крепление, в которое отвёртка уже с натягом и туго входила. Полагаю, Intel специально сделала это крепление настолько тугим, чтобы насолить потребителям и мастерам, которые захотят разобрать устройство для обслуживания. И да, там есть что обслуживать, поэтому данную конструктивную «подлянку» можно расценивать как умышленное антипотребительское действие.

Собственно, вот и разобрали ретропроцессор. Внутри мы обнаружили всё ещё пластичную термопасту. Удивительно, что она сохранила свои свойства, несмотря на возраст в 29–30 лет. Хотя паста оказалась достойного качества, это всё же точка обслуживания. Жаль, конечно, что современные производители термопаст отказались от выпуска настолько качественных составов, способных прожить три десятилетия без проблем. Современные пасты в лучшем случае год проживут без расслоения на компоненты. Деградировала отрасль, однако.

На верхней стороне платы расположены 2 микросхемы кэша второго уровня Mitsubishi M5M5V1132AGP-5H с частотой 133 МГц. Ещё две такие микросхемы кэша распаяны на обратной стороне платы, итого 512 КБ кэша второго уровня. На крышке ядра процессора есть надпись C7360759-0308.

На нижней стороне помимо микросхем памяти расположился компонент чипсета S82459AB133.

На этом разборка и осмотр процессора завершена.

И да, ядро процессора припаяно к плате с помощью BGA-монтажа.

Собирается всё с некоторыми сложностями и рисками. Подпружиненные пластины могут сбить SMD-компоненты на плате, если при установке что-то сорвётся. В остальном задача по сборке элементарна.

Теперь рассмотрим системную плату. Для подключения периферии доступно два PS/2 порта, два USB-порта, два COM-порта и один LPT. Встроенного аудиокодека нет, и встроенной графики тоже нет. Не густо, но в те времена многое реализовывалось платами расширения. Да и чем меньше компонентов на плате, тем выше надёжность, так как меньше потенциальных точек отказа.

На столе у нас счастливая звезда (Lucky Star). И нет, речь идёт не про одноимённый аниме-сериал 2007 года выпуска. Модель 6IX-LX1 Ver 1.1 на чипсете Intel 440LX.

За питание процессора, судя по всему, отвечает контроллер Raytheon RC5051M. Рядом установлен на отдельном радиаторе сдвоенный мощный диод Шоттки PBYR2040CT. Две фазы питания состоят из двух транзисторов NDB603AL и двух мощных регуляторов напряжения AS2850.

Меня только очень сильно смущает шунт, установленный таким образом, что буквально подпирает два дросселя. Выглядит опасно, поэтому я что-нибудь с этим сделаю потом. Эту плату действительно можно назвать счастливой, с таким дефектом проектирования.

Под наклейкой Lucky Star находится мультиконтроллер. Плата сделана в Тайване. Микросхема BIOS съёмная AWARD. Под наклейкой нет окошка для стирания содержимого. Но там есть маркировка ATmel AT29C010A.

Далее у нас на глаза попалась большая микросхема чипсета Intel PCIset FW82371AB (PIIX4E, SL23P). Недалеко расположился набор переключателей, позволяющих задать разные частоты и множители. Рядом расположился тактовый генератор ICS 9148BF-04.

Ну а северный мост у нас охлаждается приклеенным к нему радиатором. Не вижу смысла его силой пытаться отдирать. Наверняка он уже намертво сидит, что и подогрев не поможет.

С системной платой разобрались.

Ну и остался блок питания. В отличие от современных блоков питания, здесь система охлаждения работает в обратную сторону, благодаря чему внутри не собирается грязь и пыль, так как создаётся разрежение. Некоторые, вероятно, видели старые компьютерные корпуса, в которых блок питания располагается не сверху или снизу, а прямо перед системной платой. Вот в таких корпусах данный блок питания будет идеален, так как помогает охлаждению процессора.

Модель CWT-235ATX. По современным меркам это очень слабый БП, но в отличие от современных вариантов, он до сих пор находится в отличном рабочем состоянии.

Внутри всё выглядит достойно. Сетевые фильтры на месте, пухлых конденсаторов нет, всё оригинальное.

Есть даже какой-то трансформатор, судя по всему, связанный с переключателем входного сетевого напряжения.

Установлены конденсаторы в основном от CapXon и Fuhjyyu, все выглядят отлично. Места явно не хватало, поэтому выходная часть блока питания выглядит хаотично и скомканно.

Тем не менее он прекрасно дожил до наших дней, будучи в эксплуатации как минимум два десятилетия. Тут сложно сказать, сколько именно проработал компьютер, в котором был установлен данный блок питания.

Осталось найти рабочий CD/DVD-дисковод. Хотелось бы, конечно, чтобы устройство умело читать и писать DVD, однако я такое где-то потерял. Но и простой CD-дисковод тоже сойдёт.

Так постепенно собираем компьютер.

Весит как гиря, но это и называется Железо-ПК.

Однако запуск и всё остальное я уже оставлю для другой статьи. Данная часть и так уже разрослась до приличных размеров. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить следующую часть.

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.