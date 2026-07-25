Сборка была оснащена 16 ГБ ОЗУ.

Шутер Halo: Campaign Evolved, представляющий собой ремейк первой части игровой серии Halo, вышедшей в 2001 году, дебютирует для широкого круга геймеров только через несколько дней, но некоторые представители игрового сообщества уже получили доступ к игре, что позволило им провести тесты — чуть ранее шутер был протестирован на ряде видеокарт Nvidia серии RTX 50, а сейчас эксперт YouTube-канала Christo Gevedjov решил проверить возможности Radeon RX 580 8 ГБ.

Источник фото: Polygon/Halo Studios/Xbox Game Studios

Тестовый ПК, снабжённый процессором AMD Ryzen 5 5600 и 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3200, в разрешении 1080p продемонстрировал следующие результаты средней частоты кадров/1% low:

очень низкие настройки, FSR Native – 37 fps/32 fps

очень низкие настройки, FSR Ultra – 56 fps/48 fps

низкие настройки, FSR Ultra – 50 fps/37 fps

низкие настройки, FSR Ultra, FG вкл. – 81 fps/65 fps

средние настройки, FSR High – 39 fps/34 fps

средние настройки, FSR High, FG вкл. – 57 fps/46 fps

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В целом, Halo: Campaign Evolved неплохо оптимизирована, так как Radeon RX 580 8 ГБ, дебютировавшая в 2017 году, в паре с Ryzen 5 5600 обеспечивает приемлемые показатели даже на средних настройках, хотя для этого приходится применять технологию масштабирования FSR, а для достижения более плавного игрового процесса использовать генерацию кадров (FG).