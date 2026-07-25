Впервые за многие годы сразу пять крупнейших производителей — Apple, Huawei, Xiaomi, Vivo и Oppo — могут представить свои флагманские смартфоны практически одновременно. Традиционно они выходили в разное время.

Последние несколько лет осенние премьеры смартфонов распределялись по месяцам довольно предсказуемо. Сентябрь традиционно занимали Apple и Xiaomi. Октябрь был временем Vivo и Oppo. Ноябрь оставался за Huawei. В этом году, если верить утечкам, этот порядок нарушится.

Изображение: GizmoChina

Самое неожиданное решение принимает Huawei. Компания последние два года выпускала Mate-серию в ноябре, но теперь намерена перенести премьеру на сентябрь. Это ставит ее в один временной промежуток с главным конкурентом — Apple и ее iPhone 18.

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Остальные бренды тоже меняют привычную тактику. Xiaomi уже в прошлом году сдвинула выход 17-й серии на сентябрь и теперь повторяет этот график с Xiaomi 18. Vivo и Oppo, которые обычно выжидали до октября, также готовят премьеры своих новых флагманов — X500 и Find X10 соответственно — на сентябрь.

Пока это только прогнозы от инсайдера Digital Chat Station, у которого хорошая репутация в прогнозах по китайскому рынку. Официальных подтверждений нет, и даты могут сдвинуться из-за сертификации, поставок или стоимости комплектующих. Например, Oppo уже получила предварительное одобрение регулирующих органов в Китае и, по данным источника, рассчитывает на конец сентября.

Однако сам факт того, что все пять топ-производителей планируют премьеры в одном месяце, говорит о беспрецедентной конкуренции. Рынок смартфонов еще не видел такого плотного графика. Покупателям предстоит сложный выбор, а производителям — жесткая борьба за внимание и кошельки потребителей.