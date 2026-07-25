Ugreen представил в Китае ультратонкое зарядное устройство X876 мощностью 100 Вт.

На рынке появилась ультратонкая зарядка, которая способна питать ноутбук. Ugreen X876 имеет прямоугольную форму и складывающиеся штырьки вилки, благодаря чему адаптер удобно размещается в кармане или сумке, не занимая много места.

Изображение: GizmoChina

Толщина зарядного устройства — 18,2 мм, вес — 178 граммов. Плоский корпус стал возможен благодаря использованию нитрида галлия (GaN) и фирменной компоновки AirPyra, при которой внутренние компоненты расположены слоями. Плотность мощности достигла 1,09 Вт/см³.

Изображение: GizmoChina

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На корпусе размещены три разъема: два USB-C и один USB-A. Каждый из USB-C по отдельности выдает полные 100 Вт — этого достаточно, чтобы зарядить ноутбук, например, MacBook Air 2022 года на 53% за полчаса. USB-A отдает до 22,5 Вт для смарт-часов, наушников или старых кабелей.

Изображение: GizmoChina

При одновременной зарядке нескольких устройств мощность распределяется. В трехпортовом режиме главный USB-C сохраняет 80 Вт, два других порта делят оставшиеся 15 Вт. Адаптер поддерживает основные протоколы быстрой зарядки — PD 3.0, PPS, QC 3.0, AFC и FCP.

Важный момент для такого ультратонкого корпуса — отвод тепла. Производитель встроил постоянный температурный мониторинг и девять уровней защиты, включая защиту от короткого замыкания и перенапряжения. Стоимость новинки — 189 юаней, что по текущему курсу составляет около 2175 ₽.