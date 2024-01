Мотивами, побудившими меня подготовить данный материал, стали многочисленные комментарии в статьях, так или иначе связанных с легендарным сокетом 775, в которых львиная доля читателей упорно говорили от том, что разницы между DDR2 и DDR3 для данной платформы нет, что возможности системной шины полностью покрываются пропускной способностью памяти DDR2 и никакого практического смысла покупать более дорогие материнские платы с поддержкой DDR3 не было и нет, ну за исключением возможности установки 16Gb общего объема памяти.

На самом деле не многие даже в курсе, что чипсет Р45 поддерживал до 16Gb памяти стандарта DDR2 и даже на рынке очень непродолжительное время подобного рода модули были в продаже. Прошу не путать с двухъярусными модулями DDR2 на 32 чипа объемом 4Gb, которые работают на материнских платах AMD, но не работают на Intel. Это были вполне стандартные модули на 16 чипов, только емкость данных чипов была в 2 раза больше. Подобные комплекты выпускались, к примеру, почившей в наше время компанией OCZ (OCZ2G8008GK). Продавались даже в РФ, Жми сюда

Ни для кого не секрет, что сокет 775 самый популярный и самый «долгоиграющий» сокет от Intel, данная платформа приютила процессора, начиная от Pentium 4 на ядре Prescott (точнее даже Gallatin) и заканчивая 4-х ядерными монстрами того времени на ядре Yorkfield. Если посмотреть перечень моделей процессоров, которые Intel официально выпускала под сокет 775, можно просто офигеть: аж 145 (если верить Wikipedia)! И это без учета тех, которые научились переделывать из сокета 771, с ними и вовсе 231-). Платформа также сменила три поколения памяти, что по нынешним меркам тоже недостижимое явление.

На фоне сокета 775 последующие платформы Intel по совместимости CPU выглядят просто уныло.

Кроме всего вышеперечисленного производители материнских плат порой выдавали просто настоящие произведения искусства на сокет 775, не в последнюю очередь благодаря чему начли меняться в том числе и концепции ПК корпусов. Вы просто посмотрите:

MSI P35 Platinum

ASUS Rampage Extreme

Gigabyte EP45T-Extreme

MSI P45 Platinum

ASUS P5K3 Premium/WiFi-AP

Не удивительно, что материнские платы на сокете 775 занимают львиную долю в моей коллекции. И все же вернёмся к вопросу DDR2 vs DDR3.

Изначально для сравнения я планировал взять две топовые материнские платы от ASUS на Х48 чипсете Rampage Formula (DDR2) и Rampage Extreme (DDR3), разогнать «в щи» Q9550 или Q9650, однако, предвкушая комментарии из разряда …где такое взять… я такое видел только на картинке… решено было от этой идеи отказаться. По большому счёту на сегодняшний день большого практического смысла в этом нет, если разница будет, то это покажут гораздо более дешевые и доступные платы, которые даже сегодня можно зацепить на неназываемой барахолке. Поэтому я взял базовые модели на Р45 чипсете от ASUS: P5Q и P5Q3. Кроме того на второй план ушли и Q9550/9650 и пришел Xeon X5450 на степпинге Е0, это фактически тот же самый народный любимец Е5450, только с максимальным TDP 120Вт. Кому интересно в линейке 771 Xeon были процессора с начальной буквой L – TDP до 50Вт, Е – TDP до 80Вт и X – TDP до 120Вт, поэтому встречались модели с идентичными характеристиками, но разным TDP, к примеру L5430 и E5430 или E5450 и X5450.

Для тестирования было принято решение разогнать процессор до 4ГГц, при данной частоте системная шина работала на частоте 445Мгц (1780МГц QDR), частота памяти в случае DDR2 составила 890МГц, в случае DDR3 – 1780МГц. Почему именно такие значения?, все просто: частота шины 445МГц не является запредельной для любой нормальной сокет 775 платы, точно также как и 890МГц для совершенно обычной DDR2-800 CL5 и 1780МГц для DDR3-1600 CL9, ну и 4ГГц без проблем берут практически все Xeon на ядре Harpertown степпинга Е0. Никаких «твиков» в биосе не применялось, все значения были установлены в авто, за исключением напряжения на процессоре, оперативной памяти и таймингов памяти, дополнительно были отключены все «энергосберегалки» с целью исключения хоть какого-то влияния на производительность систем.

ASUS P5Q3 (слева) P5Q (справа)

Итак, посмотрим на CPU-Z:

DDR2

DDR3

А теперь посмотрим, что нам покажет AIDA Memory Bench

DDR3 получает практически 30% преимущество по чтению и небольшой перевес по копированию, но что более важно, гораздо более низкую латентность, посмотрим где это даст наибольшую выгоду и даст ли вообще, но первый звоночек есть. Справочно: Латентность – один из ключевых показателей производительности оперативной памяти компьютера. Она определяет время задержки (в миллисекундах) между отправкой запроса на доступ к памяти и получением данных. Чем меньше латентность, тем быстрее происходит доступ к информации, что в свою очередь влияет на производительность системы в целом.

Я решил не тестировать системы в синтетических процессорных тестах, т.к. в данном случае согласен с комментаторами, что практической пользы от DDR3 для сокета 775 тут не будет, ради интереса сравнил системы в тесте производительности архивации 7zip и получил преимущество DDR3 всего в 5%.

Больше всего меня интересовала разница в играх и 3D бенчмарках. К сожалению (или к счастью) я не коллекционирую современные видеокарты и самое свежее, что залежалось в шкафу – это GeForce GTX 980, неплохая видеокарта для своего времени на архитектуре Maxwell (топ 2014 года), по производительности схожа с GTX 1060 6Gb, но само собой не по аппетитам к электроэнергии :) По большому счету, если тестировать в невысоком разрешении и на минимальных настройках графики упереться в видеокарту мы не должны на процессоре, выпущенном в 4-м квартале 2007-ого года :)

Начать решил я с тестов 3DMark, интерес вызывали не «попугаи», а наличие в составе бенчмарков тестов Physics. Фактически это симуляция физических эффектов на ядрах процессора при помощи библиотеки Bullet Open Source Physics Library. Итак, посмотрим:

Итак, посмотрим на результаты, разница в GPU Score в обоих бенчмарках колеблется на уровне погрешности, удивительная способность 3DMark выжимать все соки из видеокарты, тут бы заменить 980-ю на что-нибудь хотя бы из 3000-й линейки RTX, но что есть то есть. А вот тесты Physics оказались неоднозначными, если в 11-м марке у DDR3 преимущество в 13%, то в Fire Strike всего 2%. Если брать итоговые «попугаи», то в 11-м марке система с DDR3 быстрее на 7%, в Fire Strike на 6%.

Самое интересное, что поискав обзоры 2014 года на GTX 980, в составе которых видеокарта тестировалась в 3DMark 11, я просто офигел когда увидел GPU Score на системе с разогнанным i7 4770K! 775 вечен!

В целом пока все сводится к совсем незначительному преимуществу сборки на DDR3 памяти и вполне себе подтверждает комментарии в части бессмысленности переплат за более дорогую конфигурацию, двигаемся дальше.

Теперь перейдем к бенчмарку, не получившему большой популярности в наших краях – Catzilla. Во-первых, на момент его выхода чтобы разблокировать функционал нужно было заплатить денежку (в принципе как и за 3DMark), во-вторых – отсутствие «таблеток» (что нельзя сказать про 3DMark). На самом деле бенчмарк неплохой, сочетает в себе OpenGL 4.0, DirectX 11, CPU Physics тесты. Как он оказался у меня? – пришлось купить ключик в свое время, т.к. за него начислялись поинты на hwbot.org-)

Вот и первый сюрприз, просто огромная разница для одного и того же процессора но с разной памятью. Не буду лукавить, я знал что сокет 775 с DDR3 памятью выстрелит. Лет 5 назад, может больше, я уже проверял есть ли смысл в DDR3 на 775 и, тестируя не помню какую игру, просто офигел от 20% превосходства над DDR2. В Catzilla же имеем феноменальные 28% преимущества в графическом тесте и 19% в процессорном.

На очереди современный 3D бенчмарк, которым сейчас пользуются многие, если не все - Unigine Superposition. Поскольку итоговое окно бенчмарка показывает всю необходимую информацию о системе, просто вставлю 2 скриншота:

DDR2

DDR3

Безоговорочная победа за системой с DDR3 памятью, преимущество в 18% уже никак нельзя считать малозначительным. Кстати если посмотреть на GPU Utilization (загруженность видеокарты), то 775 с DDR3 смог загрузить GTX 980 до 80%, при этом с DDR2 только до 63%.

Для закуски я решил протестировать системы во встроенных бенчмарках игр. Я не фанат игр и играю крайне редко, поэтому загуглив информацию об играх, где есть встроенный бенчмарк, выбрал просто наугад понимая, что далеко не каждая не совсем древняя игра захочет запускаться на бородатом Xeon 2007-ого года выпуска со скудным набором инструкций, да еще и на системе с всего 8Гб оперативной памяти. Что в итоге было установлено: Marvel’s Guardians of the Galaxy, Assassin's Creed Valhalla, Deus Ex Mankind Divided, Shadow of the Tomb Raider 2018, World War Z Aftermath.

К сожалению Marvel’s Guardians of the Galaxy и Assassin's Creed Valhalla запускаться отказались напрочь, системы не выдавали никаких ошибок, не рапортовали о том, что им чего-то не хватает, просто наблюдая за поведением в диспетчере задач, обратил внимание, что приложение само закрывается через какое-то время. Не знаю в чем причина, отсутствие необходимых инструкций у процессора, недостаток оперативной памяти или видеопамяти у видеокарты, но разбираться не было никакого желания, если знаете ответ – пишите в комментах.

Результаты встроенных бенчмарков Deus Ex Mankind Divided и World War Z Aftermath сформирую в график, поскольку итоговые окна бенчмарков не показывают хоть сколько-нибудь полезной информации кроме fps.

Итак, по среднему fps в Deus Ex Mankind Divided преимущество платформы с DDR3 памятью составило 9%, это больше чем в 3DMark’ах, но меньше, чем Catzilla и Superposition. В World War Z Aftermath разница оказалась просто феноменальной, перевес DDR3 над DDR2 составил впечатляющие 32%. Но, есть одно "но"... Хочу немного поделиться своими наблюдениями, в World War Z Aftermath в начале бенчмарка на платформе с DDR2 памятью были ужасные статтеры, чего не наблюдалось на DDR3, уверен, что разрыв не был столь впечатляющим, если бы весь тест на DDR2 шел плавно.

Итоговое окно встроенного бенчмарка «Ларки» гораздо более информативно, поэтому вставлю скриншоты, преимущество в финальном тесте платформы с DDR3 памятью составило без малого 24%.

Shadow of the Tomb Raider 2018, DDR2

Shadow of the Tomb Raider 2018, DDR3

Что хотелось бы сказать в заключении... Сказ о том, что 775 платформа с DDR3 памятью не имеет практического преимущества над DDR2, оказался и правдой и заблуждением одновременно. Да, в конце нулевых особого смысла покупать материнскую плату с DDR3 памятью не было, они стоили существенно дороже, сама память DDR3 на момент появления в продаже стоила как крыло боинга. Не было ни приложений, ни игр, ни настолько быстрых видеокарт, где DDR3 могла бы себя проявить в полной мере. Большинство оверклокеров, в том числе и я, предпочитали купить DDR2 память на отборных чипах Micron D9GMH или D9GKX, разогнать ее в "щи" до 1200+МГц и выжать все соки твиками и таймингами в биосе. И хочу отметить, что получалось добиться латентности даже ниже, чем на DDR3 в данном обзоре (правда частота шины уходила за 500МГц). Кому интересно вот мой лучший результат разгона по частоте подобного модуля, Жми сюда. Если же вы покупали материнскую плату на 775 сокете где-то в 2013-2015 годах, когда они стоили минимальных денег, стоило присмотреться к DDR3 моделям, т.к. зачастую на барахолках можно было купить экземпляр, даже дешевле чем аналогичный с DDR2.

Надеюсь было интересно, и кое-какие ответы на вопросы были получены. Очень хотелось сравнить именно один и тот же процессор, на платах из одного класса и одного производителя, в одних и тех же тестах и на одной и той же операционной системе, чтобы получить максимально близкие к истине результаты.

Хорошего настроения, на этом всё.