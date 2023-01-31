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Современные занятые работой и учёбой люди нередко попадают в ситуации, когда на игры совсем не остаётся свободного времени, а отвлечь себя от бытовой суеты всё-таки хочется. В такие моменты на помощь приходят портативные консоли, смартфоны и другие мобильные устройства, которые пусть и не могут соревноваться со стационарными игровыми девайсами в производительности, однако вполне способны увлечь игрока и погрузить его в красочный виртуальный мир.

Сегодняшний список придётся по вкусу тем, кто любит проводить время в мобильных релизах, но играет преимущественно короткими сессиями: в перерывах между рабочими обязанностями, в дороге или перед сном, развалившись на диване. Все приведённые ниже проекты протестированы на Redmi Note 10S, на котором работают просто замечательно, однако будут "летать" и на более слабых устройствах.

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Rider

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Изданную студией Ketchapp игру, название которой дословно переводится на русский язык как "ездок", сложно назвать малоизвестной. Вскоре после своего релиза проект, вдохновлённый серией фильмов "Трон", завоевал внимание и интерес публики, и на момент написания статьи количество скачиваний в Google Play перевалило за 100 млн.

Игровой процесс Rider не отличается замысловатостью и дублирует, немного упрощая, таковой из культовых Gravity Defied и Hill Climb Racing: игроку предстоит управлять мотоциклом одним лишь нажатием пальца, одновременно регулируя скорость транспортного средства и управляя вращением байка в воздухе. Тем не менее, благодаря минималистичному исполнению, возможности покупки десятков различных "скинов" для своего железного коня и увлекательному геймплею, строящемуся на принципе easy to learn, hard to master, игра способна увлечь и даже создать азартное настроение.

Несмотря на то, что Rider предлагает к прохождению серию заранее смоделированных треков, особенный интерес вызывает режим бесконечной игры, в котором случайным образом чередуются сначала простые, а потом и более сложные элементы и геометрические фигуры, преодолевать которые в погоне за очками становится всё труднее и труднее. Больше всего очков игрок получает за выполнение идеальных приземлений на два колеса после серии переворотов в воздухе. На сегодняшний день мировой рекорд в бесконечном режиме составляет более 350 очков, однако установить точную цифру затруднительно, так как авторы многих "лучших заездов" на самом деле прибегают к помощи читов или багов.

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Конечно, Rider не идеальна. Раз за разом проходя одни и те же этапы, игроки начинают замечать, что система генерации треков периодически подкидывает непроходимые препятствия, мотоцикл может разбиться, приземлившись на неровную поверхность, а при возрождении и вовсе есть небольшой шанс очутиться за пределами трека. Если вас привлекают короткие заезды на неоновых байках, обязательно дайте игре шанс. Чтобы избавиться от надоедливой рекламы, мешающей наслаждаться игровым процессом, просто ограничьте доступ игры в интернет в настройках.





Tetris

Хотя тетрис со времен зарождения индустрии виртуальных развлечений является одним из самых очевидных решений для небольших игровых сессий (свидетельство тому — огромная популярность китайских портативок Brick Game на постсоветском пространстве), именно с этой игрой на мобильных платформах дела обстоят не очень хорошо. Вплоть до лета 2019 года права на выпуск мобильных итераций Tetris принадлежали небезызвестной компании Electronic Arts, которая выпускала сразу несколько версий классики: обычную и Blitz, с набором углубляющих геймплей бонусов.

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В июле 2019 года права на сенсорный Tetris перешли к N3TWORK, которая к концу 2021 года отказалась от поддержки бренда и передала возможность поддерживать проект Playstudios — студии, занимающейся разработкой приложений для казино, слотов и прочих азартных развлечений. К сожалению, такие хозяева не пошли игре на пользу: актуальная на момент написания статьи версия лицензионного Tetris отличается тем, что требует постоянного доступа в интернет, регулярно заставляет пользователя просматривать рекламу и навязывает микротранзакции.

Пусть официальная версия проекта и предлагает приятный интерфейс и большое количество побочных активностей, играть в неё в нынешнем состоянии больно, поэтому рекомендую поискать в сети модифицированные версии удалённого из магазина приложения от N3TWORK или EA. Да, вы не сможете использовать социальные функции и играть с другими игроками, однако получите стабильную версию классического разрешения с набором уровней для прохождения и доступом к классическому режиму Marathon.

Мобильный Tetris адаптирован под сенсорное управление одной рукой, а прогресс игрока всегда сохраняется, так что сессии могут длиться столько, сколько вам удобно, а ставить новые рекорды можно и на ходу, и стоя, держась за поручень в общественном транспорте.





Fancade

Мартин Магни, разработчик добротных мобильных головоломок Mekorama, Odd Bot Out и песочницы Blocksworld, вырос в Швеции и с детства увлекался компьютерными играми. Потратив десять лет своей жизни на изучение искусственного интеллекта, написание научных работ по компьютерной логике и получение докторской степени, Мартин пришёл к выводу, что его призванием всё же станут мобильные игры.

Несмотря на то, что вам обязательно стоит попробовать все игры этого шведского инди-геймдизайнера, в рамках сегодняшней статьи речь пойдёт о Fancade — последнем релизе разработчика в AppStore и Google Play. Fancade трудно назвать игрой, это скорее платформа, предлагающая массу разнообразных мини-игр, объединённых лишь минималистичным визуальным стилем. В рамках приложения игрок может проходить серии заранее подготовленных игр, некоторые из которых спроектировал сам Магни, а также постепенно продвигаться с одного острова на другой, исследуя новые миры со своими наборами игрушек. Стоит обмолвиться, что сами мини-игры практически не повторяются, что делает геймплей увлекательным и непредсказуемым. Здесь найдутся развлечения и для любителей платформеров, и для заядлых фанатов головоломок. Большинство проектов спокойно проходятся одной рукой, отдельные уровни занимают не более пары минут, а интуитивный интерфейс делает игровой процесс удобным и отзывчивым.



К достоинствам Fancade стоит также отнести большое количество дополнительных активностей: здесь и режим соревнования, в котором вы можете потягаться с игроками онлайн в скорости прохождения случайных игровых уровней, и Arcade, в рамках которого предлагается ежедневный набор уникальных развлечений. Нельзя обойти стороной и креативный режим, позволяющий создать собственную мини-игру с набором уровней с нуля или на основе существующего макета. Проектами можно делиться, наблюдая за реакцией аудитории, что делает Fancade потрясающей базой для создания прототипа своего будущего мобильного шедевра без строчки кода.





Проекты Мартина всегда отличались качественным аудиовизуальным сопровождением, и Fancade не стала исключением: несмотря на разнообразие мини-игр, в каждой из них виден единый визуальный стиль, а задорный саундтрек не раздражает, создавая подходящее настроение. Несомненным плюсом является и тот факт, что Fancade распространяется абсолютно бесплатно и даже не требует дополнительных вложений: весь контент доступен сразу и открывается исключительно с помощью игровой валюты.





Vampire Survivors



Было бы кощунством не упомянуть о проекте британского разработчика Луки Галанте, который буквально ворвался в топ самых продаваемых игр в Steam и получил невиданное для нишевой инди-игры такого уровня количество лестных обзоров и отзывов как игроков, так и критиков. Совместив основные геймплейные элементы шут'эмапов вроде Crimsonland со стилистикой классических частей Castlevania и добавив в получившуюся солянку механики из жанра роглайт (например, сохраняющуюся прогрессию в виде улучшений, приобретаемых навсегда за внутриигровую валюту), poncle (именно так называется новообразованная студия под руководством Галанте) добились феноменального эффекта, фактически сформировав целый поджанр: разнообразные подражатели и клоны Vampire Survivors начали появляться в Steam уже через несколько месяцев после выхода оригинала.





Успех Vampire Survivors обусловлен не только новизной концепта и невероятной реиграбельностью, но и относительной простотой игрового процесса. В отличие от других похожих проектов, игра не требует от геймеров многого: под контролем игрока находится лишь перемещение персонажа и выбор улучшений при переходе на новый уровень после набора определённого количества очков, атакует же противников герой самостоятельно. Тем не менее, игра не так проста, как может показаться на первый взгляд: чем больше вампиров, летучих мышей и скелетов вы убиваете, тем больше сильных противников появляется на открытой арене, а значит контролировать ситуацию становится сложнее. Здесь в игру вступает т. н. билдостроение (т. е. правильный, с оглядкой на стиль игры, выбор улучшений), и успех игрока начинает зависеть не столько от действий на экране, сколько от прокачки персонажа.

К слову, персонажей в игре сразу несколько: воин Антонио, орудующий кнутом и наносящий больше урона после набора определённого количества уровней, варвар Дженнаро, начинающий игру с кинжалами и выпускающий на 1 снаряд больше из каждого подбираемого оружия, волшебница Имельда, получающая больше опыта и Паскуалина, скорость полёта снарядов которой ускоряется на 10% за каждые 5 уровней. Выбор персонажа, однако, влияет на игру лишь незначительно и не ограничивает игроков в выбираемых способностях или оружии.

На мобильных устройствах Vampire Survivors появилась сравнительно недавно, но уже набрала более 1 млн. скачиваний. Как и другие проекты в сегодняшней статье, игра периодически подсовывает пользователю рекламу, однако с этим не трудно справиться, ограничив доступ приложению к сети. В первое время Vampire Survivors отлично подходит для игры короткими сессиями, когда забеги не длятся более 5-15 минут, однако по мере постоянной прокачки обнаруживается главная проблема игры: в ней попросту нет сохранений. Конечно, для современных смартфонов не является особой проблемой держать в оперативной памяти такую простую с графической точки зрения игру и несколько часов, однако насколько это удобно для пользователя — вопрос открытый.





Data Wing

Data Wing — уникальный пример качественной и при том полностью бесплатной мобильной игры, в которой нет ни рекламы, ни микротранзакций, только занимательный игровой процесс и полноценная сюжетная кампания. К большому сожалению, проходится игра быстро: на то, чтобы пробежать все уровни, уйдёт чуть больше часа, и даже выполнение всех побочных активностей и набор максимального количества звёзд не займёт у вас больше двух часов времени. Тем не менее, за это небольшое время проект успевает рассказать историю со своим набором драматичных поворотов, высмеивает ряд клише мобильных игр (например, погоню за очками или внутриигровой валютой) и оставляет о себе потрясающие впечатления, надолго откладываясь в памяти.

Геймплейно Data Wing напоминает классические гоночные игры с видом сверху, однако предлагает собственные игровые механики: так, чтобы ускориться, игроку нужно отталкиваться от стен, а соревноваться нередко приходится с самим собой в погоне за дополнительными миллисекундами. Главным героем игры выступает безымянный проводник данных в компьютерной системе, который действует по указанию матери — локального машинного интеллекта — и помогает доставлять информацию на устройстве в необходимые сроки.





Прохождение каждого отдельного уровня не занимает больше пары минут, однако в отличие от рассмотренных выше игр, Data Wing предполагает использование двух пальцев для управления, а значит насладиться геймплеем стоя в маршрутке или в метро не получится. С другой стороны, если у вас есть доступ к креслу или хотя бы скамейке в парке, игра, благодаря специально заточенному под сенсорный экран управлению, будет максимально комфортной.





Kung Fury: Street Rage





Разработанный Hello There Games и вышедший в 2015 году проект по мотивам короткометражки Kung Fury даже в отрыве от стильного VHS-боевика играется крайне добротно, а после просмотра на YouTube самой картины и вовсе начинает играть новыми красками. К большому сожалению, срок лицензии истёк и сейчас игра официально недоступна ни на ПК (хотя страница в Steam осталась), ни на мобильных устройствах. Тем не менее, поговорить о проекте хочется, а значит если у вас есть возможность установить Kung Fury: Street Rage из альтернативного источника, то рекомендуем ознакомиться с этим инди-творением.

Сюжетно Street Rage продолжает историю короткометражного фильма: главный герой, бесстрашный боец с преступностью и по совместительству мастер боевых искусств Кунг Фьюри, вместе с командой из антропоморфного динозавра Трицеракопа, воительницы Барбарианны и лучшего на планете хакера под говорящим прозвищем Хакермэн пытаются спасти мир от сошедшего с ума игрового автомата, который с помощью порталов отправил всю команду во внутрь видеоигры.

Геймплей Kung Fury прост и отлично подходит для мобильных устройств: нажимая на ту или иную сторону экрана, игрок наносит удары по виртуальным противникам, а в случае промаха на какой-то момент сбивается и открывается для вражеских атак. В зависимости от режима (сюжет или бесконечная игра), главной задачей является уничтожение определённого количества волн противников или просто набор максимального значения очков.

Привлекает проект в первую очередь первоклассным визуальным исполнением: всё, от мелких элементов интерфейса до сопровождающей игровой процесс музыки источает эстетику кино, видеоигр и аркадных автоматов конца 80-х - начала 90-х годов. Учитывая, что уровни при должной сноровке проходятся быстро и не отнимают много времени, рекомендуем всем пропустившим окунуться в ретроспективу вместе с героями Street Rage на своём мобильном устройстве.





Cut Runner

Завершает список малоизвестный проект от разработчика из Санкт-Петербурга, созданный в одиночку на Unity специально для Indie Cup S'21. Игра спокойно управляется одной рукой, а геймплей прост лишь на уровне концепта: в действительности сложность уровней растёт в геометрической прогрессии и уже после прохождения пары начальных миров приходится тратить на одну локацию по несколько десятков попыток, чтобы выбить максимальное количество очков. Тем не менее, Cut Runner достаточно лояльна к игроку и не ограничивает количество попыток, что делает её отличным вариантов для небольших игровых сессий.

С точки зрения игрового процесса Cut Runner напоминает классические игры в жанре раннер, однако требует от игрока большей внимательности и не предусматривает бесконечного режима: каждый уровень здесь создан вручную и предполагает свой, оптимальный вариант прохождения. Задача игрока — срезать максимальное количество терроризирующих игровой мир растений и не врезаться в препятствия, то и дело проскакивающие на пути. За идеальное прохождение игрок получает очки, на которые может приобрести разнообразные улучшения и даже элементы кастомизации.





Подробнее о Cut Runner сам разработчик написал в статье, посвящённой проекту. Игра доступна для скачивания в Google Play абсолютно бесплатно. К сожалению, пользователям iOS придётся подождать — проект пока не был загружен в AppStore.





Итоги

В этой статье я охватил лишь отдельные проекты, в которых сам провёл порядочное количество часов на мобильных устройствах. Если вам понравилась подборка, поддержите её оценкой, и я обязательно сделаю вторую часть, в которой расскажу о, возможно, менее известных, но не менее увлекательных играх для iOS и Android, которые не требуют от игрока усидчивости и часов свободного времени. Кроме того, вы всегда можете рассказать в комментариях, во что играете вы, когда нет времени или возможности запустить консоль или ПК, но расслабиться за короткой игровой сессией хочется.





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