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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: ip-камера, рюкзак и другое

Всем привет, сегодня подготовил для Вас подборку товаров, которые нашёл на AliExpress и которые самого заинтересовали. Думаю, что Вы так же в этом списке найдёте что-то интересное для себя
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Модуль удаленного включения ПК


Представляю Вашему вниманию специальный релейный модуль, позволяющий включать и перезагружать компьютер удаленно. Он подключается в PCI слот материнской платы. В комплекте идет антенна. Благодаря WiFi подключению, Вы сможете запускать свой ПК прямо со смартфона. Цена комплекта составляет 1007 рублей, с учетом доставки.

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Цена $9.32 - 9.83

Наружная ip-камера

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IP-камера для наружного видеонаблюдения оснащена широкоугольным объективом: ни один объект не останется за кадром. Максимальное разрешение записи и фокусное расстояние зависят от выбранной модели. Работает в связке с устройствами на Android и Windows. Корпус защищён от попадания внутрь воды, снега, пыли.

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Цена $22.98 - 39.91

Добротный рюкзак

Городской рюкзак анти-вор Tigernu с TSA замком и USB для зарядки девайсов. На выбор 3 расцветки - черный, красный и серый. Объем 18 л, можно засунуть 15" ноут. Отличный бренд с высоким качеством рюкзаков за свои деньги. Есть быстрая доставка со склада в РФ.

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Цена $16.65 - 46.62

Зарядное устройство для аккумулятора автомобиля

Сетевое зарядное устройство, используется для запуска двигателя автомобиля в холодное время года. В комплекте есть два накладных провода с клеммами, при помощи которых попадаются ток до потребляемая мощность составляет 70 Ватт. Выдает напряжение 12 вольт в сети постоянного тока. Устройство оснащено экраном и кнопками управления.

Данный зарядник импульсного типа, позволяет обслуживать аккумуляторную батарею, с эффективностью до 85%. Восстанавливает различные типы батарей, продлевает срок их эксплуатации. Диапазон работы в пределах от 4 до 100 ампер-часов. Не теряет своих эксплуатационные свойства даже при температуре 65 градусов.

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Заказов уже 6709 есть много положительных отзывов.

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Цена $16.99 - 21.39

Полотенце из натуральной замши для мытья автомобиля

Здесь можно заказать тряпку или целое полотенце для мытья автомобиля. Материал замша. Очень хорошо впитывает в себя воду, а главное не оставляет разводов при мытье, что особенно важно. Лучше всего использовать для мытья окон, фар и зеркал. Есть разные размеры. Кстати, как говорит продавец, замша сделана из настоящей оленьей шкуры.

Заказов уже 1837 есть много положительных отзывов.


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Цена $0.45 - 3.58

Светодиодная лента с переходниками для подсветки багажника

Этот вариант является одним из самых доступных по цене, но не менее качественных, чем более дорогостоящие аналоги. Светодиодная лента с переходниками для подсветки багажника/бардачка доступна в нескольких вариантах: есть различные типы по испускаемому цвету и цветовой температуре.

Ленту купили 433 пользователей, есть большое количество положительных отзывов.

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Цена $4.29

Кронштейн под номер и фары

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Выполнено все из качественной нержавеющей стали. Цветовое исполнение черное. Сделано все добротно, такой вариант позволит установить самое разное оборудование, например, светодиодные огни и т.п. Заказов пока не так много, однако все отзывы положительные.

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Цена $13.96

Портативный светодиодный фонарь

Этот светодиодный фонарь может быть полезен абсолютно в любом месте: в гараже, на даче, в дороге и так далее. Он дает много света в помещении и может работать без перерыва от 2 до 8 часов, в зависимости от того, насколько заряжена батарея. Корпус изготовлен из пластика, он имеет тип защиты ip67. У него есть подставка, вы можете установить светильник на любую поверхность под углом до 180 градусов. На сайте присутствуют разные варианты фонарей. Вы можете приобрести устройство, которое заряжается через USB-кабель и одновременно может работать от 2 батареек типа АА. Заказать товар можно из России.

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Цена $11.36 - 15.06

Тактические перчатки

Данные перчатки могут пригодиться в различных сферах деятельности. Их могут носить рыбаки и охотники, в них можно кататься на велосипеде и мотоцикле. Также они будут полезны путешественникам и любителям экстремального отдыха. Перчатки изготовлены из нейлонового материала, на косточках есть вставки из кож заменителя. Внутри материал очень мягкий, фиксация осуществляется с помощью липучек. На сайте можно выбрать 3 варианта расцветки, а также размер. В отзывах пишут, что качество неплохое и за эти деньги пойдет.

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Цена $4.98

Нож складной Magnum Final Flick Out Satin

Нож Magnum Final Flick Out довольно крупный и легкий автоматический складень, который хорошо подойдёт как для выполнения большинства задач в черте города, так и при выезде на природу. Профиль клинка Drop-Point, длинное фальшлезвие идущее от острия вдоль 3/4 обуха усиливает проникающие свойства ножа. Приподнятая линия режущей кромки неплохо справляется с резом разных материалов. Насечки на обухе для упора большого пальца, помогут лучше контролировать нож при фехтовальном хвате. В качестве материала клинка, использованная хромистая сталь 440А, она обладает хорошей коррозионной стойкостью, неплохо держит заточку и довольно проста в обслуживании.Открывается нож автоматически - достаточно нажать на кнопку на правой плашке рукояти. Рукоять с подпальцевой выемкой и рельефными канавками на поверхности обеспечивают безопасное и комфортное удержание. Для изготовления рукояти использован легкий и прочный алюминиевый сплав 6061. Есть отверстие для темляка. Нож за свои деньги очень неплох, несмотря на то, что он изготовлен в Китае.

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Цена $28.69

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