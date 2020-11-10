Китайский мини-усилитель класса D на довольно удачной микросхеме TPA3116.

Bluetooth 5,0. Благодаря нему соединение становится более стабильным и четким. Дальность передачи (до 12 м), интеллектуальная совместимость с 99% устройств. Позолоченные клеммы из чистой меди обеспечивают стабильность и точность сигнала передачи звука.

Поддерживает несколько входов (AUX/USB/bluetooth/USB Stick/tf-карта). Флэшки читает в формате FAT32 (NTFS не видит). Максимальная выходная мощность 100 Вт (50 Вт x 2)

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Рекомендую для такого усилителя брать блоки питания с силой тока в 5-6 А (будет меньше искажений на выходе на большой громкости). Посмотреть товар

Цена $1.95 - 20.25

Сетевое зарядное устройство, использует три порта USB для зарядки мобильных гаджетов. Питается через штепсельный разъем от 220 вольт переменного тока. Выходная мощность устройства составляет 40 Вт.

Выдает преобразованное напряжение на 5, 9 и 12 вольт. Изделие изготовлено из жароустойчивого пластика. Есть жк экран, на котором можно видеть количество тока, уровень зарядки, активный рабочий канал. Есть встроенный предохранитель питания.

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Цена $12.44 - 16.38

Эти беспроводные наушники, продаются с зарядным боксом. Одного аккумулятора хватит на целых 5 подзарядок. Сами же наушники могут проигрывать музыку беспрерывно на протяжении 4 часов. В эту модель встроен современный чип, поддерживающий Bluetooth 5.0. Благодаря ему соединение становится более стабильным и четким. Более того, наушники имеют эргономичную конструкцию, из-за которой они не вызывают дискомфорта даже при длительном прослушивании. Продается такой клевый товар со скидкой в целых 23%!

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Цена $58.51

Популярный универсальный программируемый пульт для телевизоров, смарт-боксов и другой техники. Благодаря встроенному гироскопу поддерживает управление курсором при помощи наклона и поворота пульта. За это такие пульты еще называют "воздушной мышкой".

Есть и микрофон для голосового управления - это намного проще, чем набирать на экранной клавиатуре название видео на Ютуб или название фильма и так далее. В комплекте инструкция на русском языке. К минусам я бы отнес нестандартное расположение кнопок - к нему придется привыкать.

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Цена $9.88 - 10.39

Гаджет с тремя режимами уборки. Мощность устройства составляет 30 ВТ. Есть пылесборник объемом 0,5 л. Работает от встроенной батареи в течение 1 часа. За это время позволяет убирать большую площадь.

Его низкий профиль позволяет проходить там, где обычный пылесос не имеет доступа. Мощный двигатель имеет всасывание силы 1000 па. Устройство может проходить вдоль стен, огибать углы и препятствия.

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Цена $115.69

Это кольцо с поддержкой NFC. Настраивается очень просто, нужен только смартфон. Вроде как есть еще несколько функций: можно отвечать на вызовы и смс, переключать музыку и даже закодировать ключ от домофона, но это маловажно. Самое главное – это NFC. Вы даже не представляете, как это удобно!

Кольцо из прочных материалов, не бьется и не царапается. Много отзывов, будет полезно почитать.

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Цена $9.63 - 13.13

Всем, кто сталкивается с мелким ремонтом или пайкой плат, известно, насколько это занятие бывает неудобное и кропотливое. А вот тут проблемы будут автоматически решены. Очень даже удобно. Из минусов-это жалобы на сроки доставки, почти все купившие отмечают медлительность.

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Цена $4.99

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Качественная светодиодная лента с беспроводным управлением. Да, подсветкой можно управлять через телефон или умную колонку. Плюс ещё есть пульт в комплекте. Лентой можно украсить интерьер в квартире или экстерьер в частном доме. Есть защита от воды у некоторых.

Заказов очень много, как из России, так и из-за границы. Отзывы отличные. При оформлении заказа можно выбрать длину, наличие водонепроницаемости и модуля Wi-Fi. Ленту можно протянуть по потолку, по плинтусам, сделать подсветку рабочего места и т.д. Есть доставка из РФ, поэтому до Нового года 100% придёт.

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Цена $4.39 - 45.20 / набор (5 Метр)

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Это классный вариант тем, у кого в машине отсутствуют динамики, и он по какой-то причине не хочет заморачиваться с их установкой. В общем это основное преимущество данной магнитолы. Звук хороший и достаточно громкий, но на максимуме колонки слегка хрипят, но это ведь не для тусовки. Есть поддержка радио, разъем под usb карту и слот под sd карту и аудио разъем, экран с подсветкой.

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Цена $20.99