Праздник геймера - в Epic Games Store стартовала бесплатная раздача The Cycle: Rogue Starter Pack
ВEpic Games Store стартовала бесплатная раздача The Cycle: Rogue Starter Pack - набора дополнений для бесплатного многопользовательского проекта The Cycle. Первоначальная стоимость данного набора составляла 1000 рублей для России или 40$ для западных стран.
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В аддон Rogue Starter Pack входят новая эксклюзивная моделька искателя, некоторое холодное оружие и скин на так называемый Netconnector.
Что же из себя представляет игра The Cycle? С одной стороны, это очередная королевская битва с уклоном в фантастику, но наделенная своими уникальными механиками. А с другой стороны, мы имеем достаточно самобытную игру со сравнительно низкими системными требованиями и подходящей даже под очень слабые компьютеры, почти что офисные, не обладающими заветными в наше время 8 гигабайтами оперативной памяти. Однако, так как проект имеет статус Free-to-play (позволяющий играть бесплатно, но с возможность доната), то и контингент в игре соответствующий. Бывалые игроки отмечают, что с момента alpha-тестирования по сегодняшний день в проекте ни чуть не убавилось количество читеров, которые, опять же по заявлению игроков, составляют чуть ли не половину игровой сессии.
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