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Greg_Novo
Многие инди-авторы потеряли варианты финансирования
Cделки с Epic Games Store и Xbox Game Pass становятся все менее выгодными для инди-разработчиков. Об этом свидетельствуют слова руководителей Mega Crit (Slay the Spire) и Red Hook Studios (Darkest Dungeon) в интервью изданию PC Gamer.

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Cделки с Epic Games Store и Xbox Game Pass становятся все менее выгодными для инди-разработчиков. Об этом свидетельствуют слова руководителей Mega Crit (Slay the Spire) и Red Hook Studios (Darkest Dungeon) в интервью изданию PC Gamer.

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"На GDC я общался как минимум с пятью небольшими командами, каждая из которых насчитывает 35 человек или меньше," - говорит Кейси Яно, сооснователь Mega Crit. - "Все они говорили одно и то же: сокращения, отмены, задержки финансирования, длительные переговоры об отмене контрактов. Ситуация выглядит довольно мрачной. Нам повезло, что мы можем финансировать себя самостоятельно, и это, безусловно, большое преимущество. Если бы не оно, я бы сейчас испытывал гораздо, гораздо, гораздо больший страх."

Обе студии сходятся во мнении, что сделки, связанные с выпуском игр в Epic Games Store или Xbox Game Pass, стали значительно менее прибыльными.

"Золотая лихорадка закончилась," - говорит Крис Бурасса, сооснователь Red Hook Studios. - "Я вырос на северо-западе Америки, в городе, который был основан на добыче золота, а позже, когда обнаружили алмазы, стал еще более процветающим. Возможно, нас ждет еще один сдвиг парадигмы, но, насколько я могу судить по сделкам, которые сейчас заключаются, они не сравнятся с теми, что были в лучшие времена. Нам определенно повезло, что мы заключили нашу сделку с Epic."

В качестве примера Кейси Яно приводит беседу с разработчиком, который вел переговоры с Epic Games Store о двух своих проектах. В 2020 году за эксклюзивный релиз первого проекта ему предлагали $1.5 млн., а в 2023 году за эксклюзивный релиз второго проекта - уже $500 тыс.

Несмотря на снижение доходности, Epic Games Store продолжает предлагать программы поддержки разработчиков. В рамках этих программ разработчики могут получить финансирование, маркетинговую помощь и другие ресурсы.

Xbox Game Pass также продолжает заключать сделки с инди-разработчиками, но условия этих сделок становятся все более жесткими. Microsoft требует от разработчиков эксклюзивности на срок до 12 месяцев, а также ограничивает их возможности по выпуску игры на других платформах.

В ответ на эти трудности, инди-разработчики объединяются и ищут новые способы финансирования своих проектов.

В частности, Mega Crit, Red Hook Studios и другие студии учредили мероприятие The Triple-I Initiative. В рамках которого будут представлены более 30 премьер от ведущих независимых команд.

The Triple-I Initiative - это некоммерческая организация, которая ставит своей целью помочь инди-разработчикам:

  • Найти финансирование: The Triple-I Initiative будет связывать разработчиков с инвесторами, издателями и другими заинтересованными сторонами.
  • Получить поддержку: The Triple-I Initiative будет предлагать разработчикам менторство, консалтинг и другие ресурсы.
  • Продвигать свои игры: The Triple-I Initiative будет организовывать маркетинговые кампании и другие мероприятия для продвижения инди-игр.


Ожидается, что The Triple-I Initiative станет важным событием для инди-сектора. Мероприятие может помочь разработчикам найти новые способы финансирования своих проектов, а также привлечь внимание игроков к новым и интересным инди-играм.

#epic games store #xbox game pass
Источник: stopgame.ru
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