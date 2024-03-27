Начав выводить игры Xbox на PlayStation и Nintendo Switch, Фил Спенсер подтвердил, что хочет дать геймерам больше свободы в выборе магазинов.

Уже несколько лет генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер говорит о своем желании разрушить барьеры, существующие между геймерами. Начав выводить игры Xbox на PlayStation и Nintendo Switch, он подтвердил, что хочет дать геймерам больше свободы в выборе магазинов, которые они могут использовать на Xbox.

В интервью Polygon он намекнул, что в будущем владельцы консолей Xbox смогут покупать свои игры на Itch.io и в Epic Games Store, заявив, что это будет выгодно как геймерам, так и производителям.

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Фил Спенсер также объяснил, что рынок консолей не растет, и все больше геймеров переходят на ПК и портативные консоли. Поэтому идея поддерживать консоль и заставлять геймеров покупать игры в официальном магазине, чтобы окупить затраты, уже не имеет такого смысла, как раньше. Он считает, что привязка игроков к одной системе может побудить их отказаться от нее.

По мнению Фила Спенсера, игровому процессу мешает то, что игроки задумываются, на какой консоли они могут насладиться игрой и через какой магазин им придется пройти. Приводя в пример Sea of Thieves, Спенсер объяснил, что игрокам не нужно беспокоиться о том, на каком оборудовании они и их друзья смогут насладиться этой игрой.