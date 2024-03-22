Появление Epic Games Store на смартфонах планировалось уже некоторое время и, несмотря на то, что Apple и, в некоторой степени, Google всеми силами пытались помешать его появлению, Epic все же победила. Теперь компания наконец-то анонсировала появление Epic Games Store на iOS и Android.

Epic Games решила написать о новом Epic Games Store в Twitter. Вот что заявила компания: "Те же справедливые условия, доступные для всех разработчиков, в настоящем мультиплатформенном магазине - с удивительными играми для всех."

Теперь совершенно очевидно, что в Epic Games Store разработчики получат справедливое разделение доходов. На данный момент в EGS для настольных компьютеров действует принцип разделения доходов 88/12%, при котором разработчики получают 88% доходов, а магазин - 12%. Мы можем ожидать чего-то подобного и в мобильном магазине."

Это определенно захватывающая новость для всех мобильных геймеров. Что касается игр, то остается надеяться, что в Epic Games Store появятся оригинальные IP от Epic.