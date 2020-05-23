Эксклюзивно на консоли PlayStation 4 стартовала бесплатная раздача MMORPG FINAL FANTASY XIV, PS plus не требуется
Эксклюзивно на консоли Sony PlayStation 4 стартовала бесплатная раздача MMORPG FINAL FANTASY XIV. Для того, чтобы забрать игру, подписка PS plus вам не потребуется. Даже если у вас нет консоли, вам не составит труда создать аккаунт в сети PlayStation и забрать из магазина PlayStation Store эту замечательную игру. Акция от PlayStation Store продлится лишь до 26 мая, поэтому торопитесь!
Плюсы FINAL FANTASY XIV:
- Интересный сюжет;
- Отличное музыкальное сопровождение (такое, что действительно можно послушать отдельным саундтреком);
- Необычная система классов/профессий, исключающая необходимость в твинковании. Возможность менять классы "на лету";
- Пошаговое обучение игре. Низкий порог вхождения;
- Красочный мир. Забавные и самобытные монстры и персонажи. Местами красивые наряды.
рекламаТакже раздаваемое издание "Последней Фантазии 14" включает в себя дополнение A Realm Reborn и 30 дней бесплатного доступа к игре.
Вам стоит обратить внимание, что для сетевой игры вам потребуется по истечении месяца платить за подписку, чтобы продолжать играть. Но 30 дней вам вполне хватит, чтобы пройти основную компанию в игре, если вы вообще планируете играть в нее.
рекламаЗабрать игру вы можете в PlayStation Store, перейдя по ссылке.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила