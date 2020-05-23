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Эксклюзивно на консоли PlayStation 4 стартовала бесплатная раздача MMORPG FINAL FANTASY XIV, PS plus не требуется

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Эксклюзивно на консоли Sony PlayStation 4 стартовала бесплатная раздача MMORPG FINAL FANTASY XIV. Для того, чтобы забрать игру, подписка PS plus вам не потребуется. Даже если у вас нет консоли, вам не составит труда создать аккаунт в сети PlayStation и забрать из магазина PlayStation Store эту замечательную игру. Акция от PlayStation Store продлится лишь до 26 мая, поэтому торопитесь!

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Плюсы FINAL FANTASY XIV:

  • Интересный сюжет;
  • Отличное музыкальное сопровождение (такое, что действительно можно послушать отдельным саундтреком);
  • Необычная система классов/профессий, исключающая необходимость в твинковании. Возможность менять классы "на лету";
  • Пошаговое обучение игре. Низкий порог вхождения;
  • Красочный мир. Забавные и самобытные монстры и персонажи. Местами красивые наряды.

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Также раздаваемое издание "Последней Фантазии 14" включает в себя дополнение A Realm Reborn и 30 дней бесплатного доступа к игре.

Вам стоит обратить внимание, что для сетевой игры вам потребуется по истечении месяца платить за подписку, чтобы продолжать играть. Но 30 дней вам вполне хватит, чтобы пройти основную компанию в игре, если вы вообще планируете играть в нее.

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Забрать игру вы можете в PlayStation Store, перейдя по ссылке.

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