Это дополнение обещает стать настоящим подарком для фанатов серии, ведь в него включены не только новые сюжетные линии и профессии, но и целая новая раса, которая добавит свежести в уже знакомый мир Eorzea. Кроме того, разработчики обещают расширить карту мира новыми захватывающими локациями.

Компания Square Enix анонсировала дату выхода ожидаемого дополнения Dawntrail для своего флагманского проекта — многопользовательской игры Final Fantasy XIV. По словам разработчиков, игроки смогут исследовать новые горизонты виртуального мира уже 2 июля текущего года.

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Это дополнение обещает стать настоящим подарком для фанатов серии, ведь в него включены не только новые сюжетные линии и профессии, но и целая новая раса, которая добавит свежести в уже знакомый мир Eorzea. Кроме того, разработчики обещают расширение карты мира новыми захватывающими локациями.

Для самых преданных поклонников игры предусмотрена возможность предварительного заказа, который стартует 26 марта. Те, кто успеет воспользоваться этим предложением, получат эксклюзивный ранний доступ к Dawntrail уже 28 июня, что позволит им окунуться в новые приключения на несколько дней раньше остальных.

Интригующим моментом стало объявление о бонусах, которые будут вручены в рамках предзаказа. Они выполнены в стиле культовой Final Fantasy IX, что вызвало массу догадок среди фанатов. Некоторые предполагают, что это может быть намеком на предстоящий ремейк девятой части, слухи о котором ходят в сообществе уже давно. Ответственность за разработку этого потенциального проекта приписывают создателям Trials of Mana, что лишь подогревает интерес.

Среди бонусов предзаказа — миньон, выполненный в образе Зидана Трайбала, главного героя FF9, а также серьги Азеймы, которые принесут персонажам игроков бонусы, варьирующиеся в зависимости от их класса. Эти уникальные предметы станут частью коллекционного издания, которое также включает эксклюзивную фигурку, карту мира, записную книжку и пенал — настоящий клад для коллекционера.

Final Fantasy XIV продолжает радовать игроков на различных платформах, включая PC, PlayStation и Xbox. А в период с 2 апреля по 8 мая игроков ждет уникальное событие — кроссовер с Final Fantasy XVI.

Это событие станет своего рода мостом к новому дополнению для шестнадцатой части, которое выйдет в апреле и позднее появится и на PC, расширяя границы доступности этого эпического саги.