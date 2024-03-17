Технология APO от Intel, использующая умное распределение нагрузки между различными ядрами процессора, демонстрирует ощутимое улучшение производительности в играх

Компания Intel сделала значительный шаг вперед, расширив возможности своей функции Application Optimization (APO). Эта технология, которая ранее поддерживала всего две игры, теперь стала доступна для целого ряда популярных игровых проектов, а также обеспечила совместимость с более ранними поколениями процессоров.

Технология APO от Intel, использующая умное распределение нагрузки между различными ядрами процессора, демонстрирует ощутимое улучшение производительности в играх. Первоначально поддержка ограничивалась играми Metro Exodus и Rainbow Six: Siege, где был достигнут прирост производительности на 24% и 31% соответственно. Теперь список поддерживаемых игр расширился до 14, включая такие тайтлы, как Final Fantasy XIV, Red Dead Redemption 2 и World of Warcraft.



Intel не только увеличила количество игр, поддерживаемых APO, но и расширила совместимость технологии до процессоров Core 12-го и 13-го поколений, предоставив "ограниченную поддержку". Хотя точные детали этой поддержки и ожидаемый прирост производительности пока не раскрыты, это открывает новые возможности для пользователей старших систем.

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Технология APO, первоначально представленная как эксклюзивная особенность чипов Core 14-го поколения, теперь становится доступной широкому кругу пользователей. Это может означать новую эру в игровой производительности, где оптимизация на уровне приложений станет стандартом для достижения максимальной производительности.



Скачать последнюю версию APO можно на официальном сайте Intel, где также доступна дополнительная информация о совместимости и инструкции по установке.