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Greg_Novo
Технология Intel APO теперь доступна для большего количества игр и процессоров
Технология APO от Intel, использующая умное распределение нагрузки между различными ядрами процессора, демонстрирует ощутимое улучшение производительности в играх

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Компания Intel сделала значительный шаг вперед, расширив возможности своей функции Application Optimization (APO). Эта технология, которая ранее поддерживала всего две игры, теперь стала доступна для целого ряда популярных игровых проектов, а также обеспечила совместимость с более ранними поколениями процессоров.

Технология APO от Intel, использующая умное распределение нагрузки между различными ядрами процессора, демонстрирует ощутимое улучшение производительности в играх. Первоначально поддержка ограничивалась играми Metro Exodus и Rainbow Six: Siege, где был достигнут прирост производительности на 24% и 31% соответственно. Теперь список поддерживаемых игр расширился до 14, включая такие тайтлы, как Final Fantasy XIV, Red Dead Redemption 2 и World of Warcraft.

Intel не только увеличила количество игр, поддерживаемых APO, но и расширила совместимость технологии до процессоров Core 12-го и 13-го поколений, предоставив "ограниченную поддержку". Хотя точные детали этой поддержки и ожидаемый прирост производительности пока не раскрыты, это открывает новые возможности для пользователей старших систем.

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Технология APO, первоначально представленная как эксклюзивная особенность чипов Core 14-го поколения, теперь становится доступной широкому кругу пользователей. Это может означать новую эру в игровой производительности, где оптимизация на уровне приложений станет стандартом для достижения максимальной производительности.

Скачать последнюю версию APO можно на официальном сайте Intel, где также доступна дополнительная информация о совместимости и инструкции по установке.

#intel #world of tanks #watch dogs #final fantasy #red dead redemption
Источник: t.me
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