Вчера, 4 мая, появилась информация, что несколько игр по "Звездным войнам" впервые появятся на GeForce Now. Сегодня, точно по расписанию, был представлен полный список игр, которые появятся на сервисе, а также предварительный просмотр некоторых других крупных игр, которые появятся на GFN в конце месяца.

Прежде чем перейти к новым и грядущим играм для GeForce Now, Nvidia объявила о некоторых важных обновлениях. Для начала, стриминг 120FPS теперь впервые доступен на устройствах Android. Кроме того, стриминг 4K появится в версиях приложения для ПК и Mac.

В течение мая в GeForce Now появится 27 игр, десять из них - сегодня:

Bakery Simulator (новый релиз на Steam)

Oaken (новый релиз на Steam)

Dinosaur Fossil Hunter (Новый релиз на Steam)

Warhammer 40, 000: Chaos Gate - Daemonhunters (Новый релиз в Steam и Epic Games Store)

Trek to Yomi (Новый релиз в Steam и Epic Games Store)

Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit (Новый релиз на Steam, 6 мая)

Frozenheim (Steam)

Star Wars Battlefront II (Steam и Origin)

Star Wars Jedi: Fallen Order (Steam и Origin)

Star Wars: Squadrons (Steam и Origin)

В течение следующих нескольких недель на GeForce Now появится еще 17 игр, включая Evil Dead: The Game, Crossfire: Legion, The King of Fighters XV, Vampire: The Masquerade Swansong и последняя игра Senran Kagura.