GeForce Now обеспечивает потоковое вещание 4K на PC и Mac, 120 Гц - на Android
Вчера, 4 мая, появилась информация, что несколько игр по "Звездным войнам" впервые появятся на GeForce Now. Сегодня, точно по расписанию, был представлен полный список игр, которые появятся на сервисе, а также предварительный просмотр некоторых других крупных игр, которые появятся на GFN в конце месяца.
Прежде чем перейти к новым и грядущим играм для GeForce Now, Nvidia объявила о некоторых важных обновлениях. Для начала, стриминг 120FPS теперь впервые доступен на устройствах Android. Кроме того, стриминг 4K появится в версиях приложения для ПК и Mac.
В течение мая в GeForce Now появится 27 игр, десять из них - сегодня:
Bakery Simulator (новый релиз на Steam)
реклама
Oaken (новый релиз на Steam)
Dinosaur Fossil Hunter (Новый релиз на Steam)
Warhammer 40, 000: Chaos Gate - Daemonhunters (Новый релиз в Steam и Epic Games Store)
Trek to Yomi (Новый релиз в Steam и Epic Games Store)
Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit (Новый релиз на Steam, 6 мая)
Frozenheim (Steam)
Star Wars Battlefront II (Steam и Origin)
Star Wars Jedi: Fallen Order (Steam и Origin)
Star Wars: Squadrons (Steam и Origin)
В течение следующих нескольких недель на GeForce Now появится еще 17 игр, включая Evil Dead: The Game, Crossfire: Legion, The King of Fighters XV, Vampire: The Masquerade Swansong и последняя игра Senran Kagura.
реклама
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила