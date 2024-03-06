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Xbox запускает специальный комплект Xbox "Губка Боб Квадратные Штаны"

Xbox, Best Buy, Paramount Game Studios, and GameMill совместно запускают специальный комплект для Xbox, который вдохновлен мультсериалами "Губка Боб Квадратные Штаны"
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Xbox, Best Buy, Paramount Game Studios, and GameMill совместно запускают специальный комплект для Xbox, который вдохновлен мультсериалами "Губка Боб Квадратные Штаны". Комплект включает в себя Xbox Series X - Nickelodeon All-Star Brawl 2 Special Edition Bundle, который будет доступен через мобильное приложение Best Buy Drops.

Он включает в себя индивидуально заказанную консоль Xbox, инспирированную персонажами мультсериала, включая форму и руки Губки Боба Скворешника, а также беспроводной контроллер Xbox с изображением персонажей мультфильма. Комплект также включает цифровую загрузку игры Nickelodeon All-Star Brawl 2. Ограниченное количество этих комплектов будет доступно для покупки только в США по цене $699.

Любители мультсериала могут загрузить мобильное приложение Best Buy и приобрести комплект, при условии наличия в наличии. Nickelodeon All-Star Brawl 2 - это игра, где игроки могут выбирать популярных персонажей и сражаться друг с другом.

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