Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: JBL PartyBox 300, смарт-часы Amazfit
Разветвитель для прикуривателя
Цена $11
Разветвитель позволит одновременно производить зарядку сразу двух устройств. Корпус выполнен из крепкого пластика. Максимальные значения по выходному току 3,5 А. Есть небольшой цифровой дисплей, а также два USB-порта 2,0.
Колонка JBL PartyBox 300
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Цена $380
КУПИТЬ ТУТ - JBL CHARGE 4 - JBL PULSE 4 - JBL Boombox 2 - Anker - JBL FLIP 5 - Cowin 6110 - Mifa A3
- Bluetooth 4.2
- выходная мощность 300 Вт
- диапазон частот: 45 Гц — 20 кГц
- аккумулятор 10400mah, может работать от сети или прикуривателя
- быстрая доставка со склада в России
Беспроводные наушники Xiaomi
Цена $55
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Внутриканальные наушники Xiaomi AirDots Pro имеют сменные силиконовые насадки, обеспечивающие надёжную фиксацию в ушах и хорошую звукоизоляцию. Также предусмотрена система активного шумоподавления.
Пусковое устройство
Цена $87
КУПИТЬ ТУТ - Baseus 800А - Baseus 1000A - Xiaomi 70Mai Max - 70mai - UTRAI 22000mah - мощное
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Автомобильное пусковое-зарядное устройство UTRAI с емкостью 24000mah. Оно поможет завести автомобиль в мороз до -20°C. Подходит для всех автомобилей. Есть яркий фонарик.
IP камера Yi
Цена $25
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - Xiaomi IP - Xiaomi YI - YI Dome - YI Dome X - Уличная - YI Outdoor
Камера может вращаться на 360° и угол наклона 110°. Пишет видео в 1080p и имеет инфракрасное ночное виденье. Из умного тут сверхчувствительный датчик движения, который быстро реагируют на малейшее изменение картинки и детектор плача ребенка. При обнаружении присылает сообщение на телефон, имеется двухсторонняя связь и дистанционное управление через телефон.
Смарт-часы Amazfit GTS
Цена $109
КУПИТЬ ТУТ - GTR - Honor Watch Magic 2 - Stratos 3 - Amazfit Neo - Cor - Zeblaze NEO 2 - Amazfit T-Rex - Amazfit Stratos - Stratos 2 - Xiaomi Haylou
- Для iOS или Android
- дисплей 1.65" (348x442) OLED
- Bluetooth 5.0, GPS + ГЛОНАСС
- влагозащита 5АТМ (до 50 метров)
- автономность до 14 дней
Робот мойщик окон
Цена $84
КУПИТЬ ТУТ - LIMABEAN - Liectroux X6
Отличный мойщик, который можно использовать не только на горизонтальной, но и на вертикальной поверхности, включая окна. Нужно просто прикрепить устройство и можно управлять им с помощью комплектного пульта. Во всяком случае, потенциал в 800 Вт не даст ему упасть вниз, а 10 различных щёток позволят подобрать оптимальную насадку для обработки разных покрытий.
Видеопроектор AUN AKEY6
Цена $172
КУПИТЬ ТУТ - WZATCO C2 4K - WZATCO D1
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Отличный заменитель дорогого телевизора с большой диагональю. Видеопроектор выдаёт качество изображения в Full HD и работает с яркостью в 6800 люмен. Внутри проектора лампа мощностью в 130 Вт, а сам проектор мощностью в 180 Вт.
Крутой смеситель для душа
Цена $134
Продвинутая душевая консоль со множеством функций и светодиодной подсветкой. Предлагается 10 вариантов, которые отличаются цветом, конфигурацией и ценником. Стойка сделана из нержавеющей стали, выглядит солидно. Немного впечатления портит ручной душ из дешевого пластика, но его нетрудно заменить.
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