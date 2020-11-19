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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: JBL PartyBox 300, смарт-часы Amazfit

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IP камера Yi

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Камера может вращаться на 360° и угол наклона 110°. Пишет видео в 1080p и имеет инфракрасное ночное виденье. Из умного тут сверхчувствительный датчик движения, который быстро реагируют на малейшее изменение картинки и детектор плача ребенка. При обнаружении присылает сообщение на телефон, имеется двухсторонняя связь и дистанционное управление через телефон.

Смарт-часы Amazfit GTS

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  • Для iOS или Android
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  • автономность до 14 дней

Робот мойщик окон

Цена $84

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Отличный мойщик, который можно использовать не только на горизонтальной, но и на вертикальной поверхности, включая окна. Нужно просто прикрепить устройство и можно управлять им с помощью комплектного пульта. Во всяком случае, потенциал в 800 Вт не даст ему упасть вниз, а 10 различных щёток позволят подобрать оптимальную насадку для обработки разных покрытий. 

Видеопроектор AUN AKEY6

Цена $172

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Отличный заменитель дорогого телевизора с большой диагональю. Видеопроектор выдаёт качество изображения в Full HD и работает с яркостью в 6800 люмен. Внутри проектора лампа мощностью в 130 Вт, а сам проектор мощностью в 180 Вт.

Крутой смеситель для душа

Цена $134

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Продвинутая душевая консоль со множеством функций и светодиодной подсветкой. Предлагается 10 вариантов, которые отличаются цветом, конфигурацией и ценником. Стойка сделана из нержавеющей стали, выглядит солидно. Немного впечатления портит ручной душ из дешевого пластика, но его нетрудно заменить.

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