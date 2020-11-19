Разветвитель для прикуривателя

Цена $11

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Разветвитель позволит одновременно производить зарядку сразу двух устройств. Корпус выполнен из крепкого пластика. Максимальные значения по выходному току 3,5 А. Есть небольшой цифровой дисплей, а также два USB-порта 2,0.

Колонка JBL PartyBox 300

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Цена $380

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Bluetooth 4.2

выходная мощность 300 Вт

диапазон частот: 45 Гц — 20 кГц

аккумулятор 10400mah, может работать от сети или прикуривателя

быстрая доставка со склада в России

Беспроводные наушники Xiaomi

Цена $55

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Внутриканальные наушники Xiaomi AirDots Pro имеют сменные силиконовые насадки, обеспечивающие надёжную фиксацию в ушах и хорошую звукоизоляцию. Также предусмотрена система активного шумоподавления.

Пусковое устройство

Цена $87

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Автомобильное пусковое-зарядное устройство UTRAI с емкостью 24000mah. Оно поможет завести автомобиль в мороз до -20°C. Подходит для всех автомобилей. Есть яркий фонарик.

IP камера Yi

Цена $25

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Камера может вращаться на 360° и угол наклона 110°. Пишет видео в 1080p и имеет инфракрасное ночное виденье. Из умного тут сверхчувствительный датчик движения, который быстро реагируют на малейшее изменение картинки и детектор плача ребенка. При обнаружении присылает сообщение на телефон, имеется двухсторонняя связь и дистанционное управление через телефон.

Смарт-часы Amazfit GTS

Цена $109

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Для iOS или Android

дисплей 1.65" (348x442) OLED

Bluetooth 5.0, GPS + ГЛОНАСС

влагозащита 5АТМ (до 50 метров)

автономность до 14 дней

Робот мойщик окон

Цена $84

КУПИТЬ ТУТ - LIMABEAN - Liectroux X6

Отличный мойщик, который можно использовать не только на горизонтальной, но и на вертикальной поверхности, включая окна. Нужно просто прикрепить устройство и можно управлять им с помощью комплектного пульта. Во всяком случае, потенциал в 800 Вт не даст ему упасть вниз, а 10 различных щёток позволят подобрать оптимальную насадку для обработки разных покрытий.

Видеопроектор AUN AKEY6

Цена $172

КУПИТЬ ТУТ - WZATCO C2 4K - WZATCO D1

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Отличный заменитель дорогого телевизора с большой диагональю. Видеопроектор выдаёт качество изображения в Full HD и работает с яркостью в 6800 люмен. Внутри проектора лампа мощностью в 130 Вт, а сам проектор мощностью в 180 Вт.

Крутой смеситель для душа

Цена $134

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Продвинутая душевая консоль со множеством функций и светодиодной подсветкой. Предлагается 10 вариантов, которые отличаются цветом, конфигурацией и ценником. Стойка сделана из нержавеющей стали, выглядит солидно. Немного впечатления портит ручной душ из дешевого пластика, но его нетрудно заменить.

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