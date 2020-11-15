Недавно стало известно, что Xiaomi начала выпускать новое обновление для Redmi K30 Pro Zoom.

Главная изюминка этого обновления заключается в том, что оно обновляет ОС до последней версии Android 11. Также будет установлен последний патч безопасности Android.

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В начале ноября Xiaomi выпустили стабильную версию MIUI V12.2.2.0.RJBCNXM на базе ОС Android 11 на Mi 10. Вскоре обновление отозвали, но некоторые из его функций, такие как: супердокумент и VLOG camera, водяной знак AI будут перенесены на другие модели смартфонов.

K30 поступил в продажу всего лишь несколько месяцев назад. Телефон оснащен 6,67" экраном Super AMOLED. Сердцем смартфона является Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой 5G.

Главной особенностью смартфона является квадрокамера. Основная на 64 МП с сенсором Sony IMX686 и четырехосевой оптической стабилизацией, 8 МП телеобъектив с 3х оптическим и 30х цифровым приближением, 13 МП ширик с датчиком глубины на 2 МП.

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Смартфон оснащен аккумулятором на 4700mah с быстрой зарядкой 33Вт.