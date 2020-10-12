Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: пусковое устройство Xiaomi 70Mai Max, 3D принтер Flyingbear-Ghost 5 и другое
Рация
Цена $26
Карманная рация цилиндрической формы. Имеет двустороннюю связь, есть возможность подключения наушников. Диапазон передачи сигнала 400-470MHZ.
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В комплекте есть ремешок, наушник, кабель для зарядки. Можно использовать для прослушивания радио. На корпусе встроенный мини компас.
Настольная мини циркулярная пила
Цена $65
КУПИТЬ ТУТ или Ручная - Workpro - POSENPRO - HILDA - NEWON - Drillpro - аккумуляторная дисковая пила
Циркулярная пила является одним из основных инструментов в любой мастерской для выполнения столярных работ и производства мебели. Ею осуществляется множество первичных операций по обработке древесины и других материалов. Есть защитный щиток от попадания в глаза опилок и крошек.
3D принтер Flyingbear-Ghost 5
Цена $288
КУПИТЬ ТУТ - CREALITY Ender-3 - Artillery X1
Девайс для объемной высококачественной печати, использует полипропиленовый материал для создания различных изделий. Скорость печати достигает до 120 мм в мин, может выполнять детали от 1 мм до 20 см. Работает от сети 220 вольт, есть прикладная программа для настройки и создания текстур и формы.
Светильник Baseus
Цена $24
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Оригинальная лампа цилиндрической формы, которая сэкономит пространство на столе. Крепится к верхней части монитора. Лампа хорошо освещает рабочую зону. Есть несколько режимов. Питается через USB-кабель или от сети.
Электроотвертка Bosch Go2
Цена $54
КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - GOXAWEE - Worx - Xiaomi
Электрическая мини отвертка для монтажа, мелкого ремонта. Работает от аккумулятора, патрон для бит диаметром 6 мм, есть магнит для удержания сверла или биты под крестообразную, плоскую грань. Можно использовать для сборки мебели, настройки приборов, наладки и подтяжки оборудован и техники.
Полезный гаджет для авто 4 в 1
Цена $94
КУПИТЬ ТУТ - Baseus - Xiaomi 70Mai Max - 70mai - UTRAI 22000mah - мощное
Включает в себя компрессор для накачки шин, пусковое и зарядное устройство. Многофункциональная станция пригодится для дальних поездок, совмещает в себе несколько полезных функций. Есть usb порты подойдут для зарядки и питания мобильных гаджетов. Емкость батареи 24 000mah.
Сушилка для обуви Xiaomi
Цена $10
Сделана из термостойких материалов, равномерно нагревается, высушивая и устраняя запах с обуви. Очень удобно в холодное время, ей можно не только высушить обувь, но и просто нагреть, чтобы было комфортно выходить из дома.
Крутой микрофон FIFINE K678
Цена $76
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Профессиональный микрофон со встроенным АЦП не требует дополнительного питания и подключается к компьютеру через USB. Для настройки уровня записи предусмотрены регуляторы на корпусе. В комплекте с микрофоном идет USB-кабель, адаптер и подставка.
Умная розетка
Цена $9
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КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi Mijia ЕС - MOES - Sonoff S26 - Lonsonho - Tuya
- Максимальная мощность 3680 Вт
- Управление через приложение на смартфоне, мониторинг энергопотребления устройств
- Поддержка голосового управления Google Home, Amazon Alexa
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