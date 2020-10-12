Цена $26

КУПИТЬ ТУТ - Baofeng UV-5R

Карманная рация цилиндрической формы. Имеет двустороннюю связь, есть возможность подключения наушников. Диапазон передачи сигнала 400-470MHZ.

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В комплекте есть ремешок, наушник, кабель для зарядки. Можно использовать для прослушивания радио. На корпусе встроенный мини компас.

Цена $65

КУПИТЬ ТУТ или Ручная - Workpro - POSENPRO - HILDA - NEWON - Drillpro - аккумуляторная дисковая пила

Циркулярная пила является одним из основных инструментов в любой мастерской для выполнения столярных работ и производства мебели. Ею осуществляется множество первичных операций по обработке древесины и других материалов. Есть защитный щиток от попадания в глаза опилок и крошек.

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Цена $288

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Девайс для объемной высококачественной печати, использует полипропиленовый материал для создания различных изделий. Скорость печати достигает до 120 мм в мин, может выполнять детали от 1 мм до 20 см. Работает от сети 220 вольт, есть прикладная программа для настройки и создания текстур и формы.

Цена $24

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Оригинальная лампа цилиндрической формы, которая сэкономит пространство на столе. Крепится к верхней части монитора. Лампа хорошо освещает рабочую зону. Есть несколько режимов. Питается через USB-кабель или от сети.

Цена $54



КУПИТЬ ТУТ - ТУТ - GOXAWEE - Worx - Xiaomi

Электрическая мини отвертка для монтажа, мелкого ремонта. Работает от аккумулятора, патрон для бит диаметром 6 мм, есть магнит для удержания сверла или биты под крестообразную, плоскую грань. Можно использовать для сборки мебели, настройки приборов, наладки и подтяжки оборудован и техники.

Цена $94

КУПИТЬ ТУТ - Baseus - Xiaomi 70Mai Max - 70mai - UTRAI 22000mah - мощное

Включает в себя компрессор для накачки шин, пусковое и зарядное устройство. Многофункциональная станция пригодится для дальних поездок, совмещает в себе несколько полезных функций. Есть usb порты подойдут для зарядки и питания мобильных гаджетов. Емкость батареи 24 000mah.

Цена $10

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Сделана из термостойких материалов, равномерно нагревается, высушивая и устраняя запах с обуви. Очень удобно в холодное время, ей можно не только высушить обувь, но и просто нагреть, чтобы было комфортно выходить из дома.

Цена $76

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Профессиональный микрофон со встроенным АЦП не требует дополнительного питания и подключается к компьютеру через USB. Для настройки уровня записи предусмотрены регуляторы на корпусе. В комплекте с микрофоном идет USB-кабель, адаптер и подставка.

Цена $9

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Максимальная мощность 3680 Вт

Управление через приложение на смартфоне, мониторинг энергопотребления устройств

Поддержка голосового управления Google Home, Amazon Alexa

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