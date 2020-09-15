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Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: антизонт Xiaomi, мультиметр RICHMETERS и другое

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Цена $24

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Зонтик из водонепроницаемой ткани, солнцезащитное и теплоизоляционное покрытие. Зонты изготовлены из алюминия и стекловолокна, чтобы сделать его более устойчивым к износу и коррозии.

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Артур Завьялов
17:47
У 3090 24 микросхемы по 1ГБ (по 12 с каждой стороны платы) = 24Гб. У 3080 10 микросхем по 1ГБ = 10Гб, хотя можно было поставить 12, тк 2 не распаяны. Вот эти две микросхемы и добавят 3080Ти.
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Дмитрий
17:45
1 Картой много не заработаешь, надо много карт ставить
Разогнанная NVIDIA GeForce RTX 3080 в 1,7 раза производительнее GeForce RTX 2080 Ti и Radeon RX 5700 XT при добыче Эфира (Ethereum)
Twisted Evil
17:44
Не битая, не крашеная.
Разогнанная NVIDIA GeForce RTX 3080 в 1,7 раза производительнее GeForce RTX 2080 Ti и Radeon RX 5700 XT при добыче Эфира (Ethereum)
Андрей Колосов
17:43
Во заливает то. Я застал времена когда игры продавались по цене меньше 100 рублей. И их геймплей был богаче, чем геймплей 50% игр современных. Это уже не говоря о моде на микротранзакции и любовь к вы...
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kib@rg
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Тут доплата x2 за универсальность 3080: хочешь майни, хочешь играй на максималках, ну и заодно можно при этом яичницу жарить на этом 320W калорифере.
Разогнанная NVIDIA GeForce RTX 3080 в 1,7 раза производительнее GeForce RTX 2080 Ti и Radeon RX 5700 XT при добыче Эфира (Ethereum)
omoikane
17:41
инфа от любого кто шарит 150 ват на 8пинх2 +75ват PCIE. Тупо по макс спекам посчитали.
AMD поделилась изображением видеокарты Radeon RX 6000 — каждый желающий может рассмотреть новинку в игре Fortnite
Pris
17:40
40 RT TFLOPS
Официальные спеки RTX 3070 Ampere - 5888 ядер CUDA, 40TFlops и мощность больше чем у RTX 2080 Ti по цене всего $500
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