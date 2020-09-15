Цена $18

КУПИТЬ ТУТ - популярные

Данный ночник отлично впишется в интерьер вашей комнаты. Выглядит очень привлекательно и необычно. Есть несколько вариантов на выбор.

реклама

Цена $4

КУПИТЬ ТУТ

Годная колонка за 3 сотки, имеет водостойкий корпус, функцию гарнитуры и аккумулятор на 1000mah. Есть отзывы из РФ, продавец с высоким рейтингом.

Цена $36

анонсы и реклама Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 76тр

КУПИТЬ ТУТ - H96 Max X3 - Ugoos X3 PRO - X88 Pro - Xiaomi Mi TV Stick - X96 Max Plus

Очень популярный ТВ-бокс. Без тормозов проигрывает 4к фильмы с торрентов. TV-Box поддерживает двухдиапазонный WiFi 2.4G и 5G и Bluetooth 4.0. Это лучшее решение за свою цену. Я купил и вам советую.

Цена $62

реклама

КУПИТЬ ТУТ или ТУТ

С этим гаджетом довести поверхность машины до идеального состояния можно очень быстро. Отлично подходит для полировки авто. Ручка прорезиненная, рука сидит плотно. Есть пару насадок в комплекте.

Цена $21

КУПИТЬ ТУТ - RICHMETERS - Mustool

Прибор может выступать в качестве амперметра переменного/постоянного тока, вольтметра, омметра и так далее.

питание 2хAAA

5999 отсчетов

TrueRMS

фонарь, NCV, измерение температуры

автоматическое отключение

Цена $15

КУПИТЬ ТУТ

Нужная вещь от Ugreen для тех кто хочет свои домашние колонки беспроводными или слушать музыку в авто через блютуз. Подключение 2RCA+ и 3.5 мм джек и подключение до двух колонок одновременно.

реклама





Цена $24

КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi 90FUN - Youpin WD1

Зонтик из водонепроницаемой ткани, солнцезащитное и теплоизоляционное покрытие. Зонты изготовлены из алюминия и стекловолокна, чтобы сделать его более устойчивым к износу и коррозии.

Рекомендую также посмотреть прошлые подборки товаров.

реклама

Полезные гаджеты можете найти в телеграм канале - https://t.me/aliworkman

Группа вк - https://vk.com/workman1



