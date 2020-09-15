Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: антизонт Xiaomi, мультиметр RICHMETERS и другое
Креативный ночник
Цена $18
Данный ночник отлично впишется в интерьер вашей комнаты. Выглядит очень привлекательно и необычно. Есть несколько вариантов на выбор.
Стильная колонка
реклама
Цена $4
Годная колонка за 3 сотки, имеет водостойкий корпус, функцию гарнитуры и аккумулятор на 1000mah. Есть отзывы из РФ, продавец с высоким рейтингом.
Tv-Box VONTAR X3
Цена $36
КУПИТЬ ТУТ - H96 Max X3 - Ugoos X3 PRO - X88 Pro - Xiaomi Mi TV Stick - X96 Max Plus
Очень популярный ТВ-бокс. Без тормозов проигрывает 4к фильмы с торрентов. TV-Box поддерживает двухдиапазонный WiFi 2.4G и 5G и Bluetooth 4.0. Это лучшее решение за свою цену. Я купил и вам советую.
Полировальная машинка
Цена $62
реклама
КУПИТЬ ТУТ или ТУТ
С этим гаджетом довести поверхность машины до идеального состояния можно очень быстро. Отлично подходит для полировки авто. Ручка прорезиненная, рука сидит плотно. Есть пару насадок в комплекте.
Мультиметр
Цена $21
КУПИТЬ ТУТ - RICHMETERS - Mustool
Прибор может выступать в качестве амперметра переменного/постоянного тока, вольтметра, омметра и так далее.
питание 2хAAA
5999 отсчетов
TrueRMS
фонарь, NCV, измерение температуры
автоматическое отключение
Беспроводной ресивер
Цена $15
Нужная вещь от Ugreen для тех кто хочет свои домашние колонки беспроводными или слушать музыку в авто через блютуз. Подключение 2RCA+ и 3.5 мм джек и подключение до двух колонок одновременно.
Светящийся антизонт Xiaomi с фонариком
реклама
Цена $24
КУПИТЬ ТУТ - Xiaomi 90FUN - Youpin WD1
Зонтик из водонепроницаемой ткани, солнцезащитное и теплоизоляционное покрытие. Зонты изготовлены из алюминия и стекловолокна, чтобы сделать его более устойчивым к износу и коррозии.
Рекомендую также посмотреть прошлые подборки товаров.
реклама
Полезные гаджеты можете найти в телеграм канале - https://t.me/aliworkman
Группа вк - https://vk.com/workman1
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила