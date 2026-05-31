Global_Chronicles
Новая эра ПК: Утекли первые характеристики и высокие цены на ноутбуки Lenovo на Nvidia N1X
За день до презентации Nvidia на Computex 2026 в Сети появились данные о первых ноутбуках Lenovo на платформе N1X. Утечка не только подтвердила существование новых ARM-чипов Nvidia, но и раскрыла стоимость будущих устройств.
Nvidia уже объявила о начале «новой эры ПК», а официальная презентация состоится 1 июня на выставке Computex 2026. Однако первые устройства, которые могут стать частью этой стратегии, появились в утечках еще до начала мероприятия. 

Сведения, обнаруженные в каталогах восточноевропейских ритейлеров и опубликованные WinFuture, указывают на подготовку новых ноутбуков Lenovo Yoga Pro 7 на платформе Nvidia N1X. По сути, речь идет о первых коммерческих устройствах, которые зарубежные СМИ напрямую связывают с анонсированной Nvidia «новой эрой ПК».

Судя по опубликованным данным, Lenovo готовит 15,3-дюймовую модель с ARM-процессором, разработанным Nvidia совместно с MediaTek. Ноутбук получит сенсорный OLED-дисплей WQXGA с частотой 165 Гц, накопитель PCIe SSD объtмом 1 ТБ и до 64 ГБ оперативной памяти.

Наиболее дорогая конфигурация оснащается чипом Nvidia N1X 675 и 64 ГБ памяти. Ее стоимость составит около $4049 (эквивалентно ≈₽ 334600 по курсу ЦБ РФ на 31.05.2026). Версия с процессором Nvidia N1X 650 и 32 ГБ оперативной памяти оценена примерно в $3199 (эквивалентно ≈₽ 264365 по курсу ЦБ РФ на 31.05.2026).

Утечка также подтверждает существование как минимум трех вариантов платформы Nvidia N1(X). Согласно предыдущим данным, чип включает 20 ядер ARM v9.2 и графическую архитектуру Blackwell.

Официально Nvidia представит свою новую платформу уже завтра. Ожидается, что вслед за Lenovo собственные устройства на базе N1X покажут и другие производители, включая Asus и подразделение Surface компании Microsoft.

#nvidia #ноутбуки #lenovo #arm #mediatek #computex #n1x #yoga pro 7 #новая эра пк
Источник: notebookcheck.net
