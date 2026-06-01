Делегация во главе с председателем комитета Госдумы по промышленности Владимиром Гутеневым также ознакомилась с подготовкой к серийному выпуску импортозамещённых SJ-100 и обсудила меры поддержки авиационного кластера Хабаровского края.

29 мая 2026 года на КнААЗ имени Ю.А. Гагарина (предприятие входит в состав ОАК, которая является частью госкорпорации «Ростех») прошла торжественная церемония старта строительно-монтажных работ в здании, предназначенном для отработки бортовых систем летательных аппаратов. Мероприятие посетила делегация думского комитета по промышленности и торговле во главе с Владимиром Гутеневым, а также представители руководства Объединённой авиастроительной корпорации и администрации Хабаровского края.

Прибывшие гости ознакомились с мощностями заводского производства: они побывали в сборочном цехе финальной стадии, посмотрели объекты, где идёт техническое перевооружение, и посетили центр филиала ПАО «Яковлев», выпускающий региональные лайнеры. Там полностью завершена подготовка к серийному выпуску импортозамещённых гражданских бортов SJ-100. Кроме того, делегация возложила венки к монументу павшим заводчанам и поучаствовала в донорской акции, организованной местным отделением СоюзМаша России.

Выступая перед собравшимися, Владимир Гутенев отметил, что авиационная промышленность остаётся ключевой для транспортной доступности страны и её оборонных рубежей. Он заявил: несмотря на санкционное давление, ОАК удалось совершить серьёзный технологический прорыв — как в сегменте боевой авиации, где Россия традиционно в числе лидеров, так и в гражданском самолётостроении.

Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха назвал комсомольскую площадку передовой, подчеркнув, что здесь сосредоточены самые современные производственные линии и задан крайне высокий темп выпуска машин. Он добавил: боевые самолёты постоянно модернизируются с учётом опыта реального применения, а объём заказов на них в будущем будет лишь нарастать.

Сергей Абрамов, занимающий пост первого зампреда краевого правительства, сообщил, что в регионе уже сформирован авиастроительный кластер, и ни одна инвестиционная инициатива не была урезана. В настоящее время реализуется пять проектов комплексного развития территорий, что позволит привлечь необходимые кадры.