Давно прошли те времена, когда для игры за ПК и получения массы положительных эмоций нам хватало деревянного стульчика, маленького полированного стола советских времен и ЭЛТ-монитора с диагональю всего в 14". Сегодня мы живем совсем в другой реальности, и большинству из нас нужен не только мощный компьютер, который справляется с новыми играми, выдавая FPS за сотню и выше, вместе с большим монитором на быстрой матрице, но и удобное игровое место.

В котором можно проводить время часами, не уставая, ведь в наше время игры на ПК — это не только развлечение, но и возможность заработка с помощью игровых стримов. Тем более, что на фоне того, как на YouTube идет неуклонный отток зрителей с давно раскрученных, популярных каналов стримеров с огромным количеством подписчиков, начинающие стримеры могут постепенно набирать зрителей на отечественных площадках.

Например, на платформах Rutube или VK Видео, которые в ближайшее время могут стать самыми популярными площадками для просмотра видео в России. Поэтому вложения в комфортабельное игровое место с возможностью вести стримы — это весьма выгодный способ использовать деньги с пользой. Даже если стриминг игр не станет вашим постоянным занятием, такого игрового места хватит на много лет, если не экономить на брендах и качестве материалов. Давайте посмотрим на его самые важные компоненты.

Компьютерный стол

Первое, с чего стоит начать обустройство вашего игрового места — это компьютерный стол. И здесь главное — не экономить на размере столешницы. Ведь на ней вам надо будет разместить монитор, который может быть очень большого размера, а иногда и дополнительный монитор. Еще и почти всю периферию, включая акустику, систему освещения, а иногда будет удобно и сам ПК установить на стол, а не под него. Но главное, конечно, — ваше удобство, и для этого лучше выбирать модели с вырезом в центральной части, которые позволят положить на них локти. А не держать руки на весу, как на жутко неудобных компьютерных столах нулевых годов с выдвижной полочкой под клавиатуру и мышь.

Кресло

Второй по важности залог того, что вы сможете проводить за ПК много времени, а ваша спина не будет уставать — это комфортабельное компьютерное кресло. Сильная экономия при выборе кресла, скорее всего, приведет к тому, что через год вам придется покупать новое, так как старое расшатается, начнет скрипеть, а его обивка будет облезать. Лучше сразу взять качественную и эргономичную модель, которая сможет прослужить годы.

На что стоит обратить внимание? Во-первых, на максимальный поддерживаемый вес и диапазон регулировок спинки. Наличие подушечек для шеи и поясницы, я, например, вообще не могу долго сидеть за ПК без поясничной подушки. А еще на материал обивки, тканевые будут комфортнее в жару, удобство подлокотников и возможность их регулировки, и качество изготовления газлифта.

Кронштейны для мониторов

Стандартные подставки, идущие в комплекте с мониторами, обычно не блещут широким диапазоном регулировок, да еще и места на столе занимают довольно много. И гораздо удобнее использовать на игровом столе кронштейн для мониторов, который позволяет менять высоту и расстояние до монитора, а также его наклон легким движением руки, не занимая драгоценного места на столе и делая ваше место более эстетичным.

Что особенно удобно, так это возможность установить кронштейн, способный держать сразу два монитора, например, ONKRON G160. Ведь такие конфигурации игрового, не говоря уже о стримерском месте, становятся все более популярными. Не говоря уже о тех пользователях, что работают за ПК — зачастую им просто необходим второй монитор. На второй монитор небольшой диагонали, который можно разместить вертикально, удобно вывести чат со зрителями и другую важную информацию, которая будет занимать ценное место на основном мониторе.

Кронштейны бывают разные по конструкции, но наиболее красивыми и удобными выглядят наклонно-поворотные модели с газлифтом. При их выборе нужно обратить внимание на максимальный вес и размеры поддерживаемых мониторов, тип крепления VESA, диапазон регулировок и углов наклона мониторов.

Освещение

Стоит уделить много внимания и настройке освещения, вне зависимости от того, будете ли вы только играть на ПК или еще и стримить. Ведь слишком яркое или, наоборот, слишком тусклое освещение будет вызывать усталость глаз. Здесь очень полезными будут бестеневые лампы, дающие мягкий рассеянный свет.

Не помешает и RGB-лампа с настройкой яркости и цвета, особенно полезной она будет для стримеров, которым нужно создать красивую картинку для зрителей. Как альтернативу такой лампе можно рассмотреть амбиент RGB-подсветку для монитора, крепящуюся на его задней части и способную менять цвет и яркость в зависимости от контента на экране или в такт музыке или звукам в игре.

Акустика

Современные ПК и операционные системы Windows без проблем работают с несколькими источниками ввода и вывода звука, позволяя переключаться между ними за несколько кликов мышью. Это позволит использовать разную акустику для разных сценариев игры и стриминга за ПК. Компьютерные колонки можно использовать для обычной игры, когда звуки не будут мешать вашим домашним.

Наушники — незаменимая вещь для стримера и геймера, который часто играет вечером и по ночам и не хочет мешать звуком родственникам и соседям. Да и качество звука в наушниках даже среднего уровня будет заметно выше, чем у динамиков этого же ценового диапазона. Но стоит учесть, что типы их бывают разные — вкладыши, внутриканальные, накладные и охватывающие.

Наиболее качественный звук позволит получить последний тип наушников, но у них бывает еще и разный тип акустического оформления. Закрытые наушники, например — Sennheiser HD 25, дадут наиболее сочный, насыщенный басами звук, и способны почти полностью изолировать вас от внешних звуков. Но могут вызывать дискомфорт при длительном ношении, говоря по-простому, в них «преют» уши.

Открытые наушники, как Fostex T20RPMK3, имеют сетку для прохода воздуха и наиболее комфортны при длительном ношении, дают широкую и естественную звуковую сцену без искажений. А есть и полузакрытые наушники, компромиссный вариант, сочетающий плюсы и минусы открытых и закрытых наушников. Выбирая тип подключения, проводной или беспроводной, стоит учесть, будете ли вы использовать эти наушники вне своего игрового места, и если нет, то стоит остановиться на проводном варианте. Провод не будет сильно мешать, а вот возиться с их зарядкой не придется.

Микрофон

Для заядлого геймера можно сразу выбрать наушники с интегрированным микрофоном, это даст удобство в игре по сети, общаться с друзьями будет просто, а микрофон такого типа дает звук приемлемого качества и практически ничего не весит.

Но вот стримеру стоит подумать о внешнем микрофоне с высоким качеством звука. Ведь чистота и четкость звука при этом будет даже важнее, чем качество картинки игрового процесса. Удобно, если он будет на кронштейне, как Fifine AM8T USB/XLR. Я знаю немало игровых каналов, где стримеров, дающих очень интересный контент, подводит микрофон низкого качества, из-за которого слушать стрим просто неприятно.

Веб-камера

Также стримера может подвести и веб-камера низкого качества, даже несмотря на то, что приоритет при игровом стриме отдает качеству картинки игрового процесса. Но за последние годы уровень стриминга игр заметно повысился, и многие каналы даже с небольшим количеством подписчиков дают контент с отличной картинкой и звуком.

И чтобы не затеряться на их фоне, экономить на веб-камере не стоит. Да и для обычного геймера веб-камера тоже пригодится, ведь с ней качественные видеозвонки в мессенджерах станут доступны не только на смартфоне. При выборе веб-камеры стоит ориентироваться на модели, как минимум, с разрешением Full HD и количеством кадров в секунду в 30 и выше. К примеру, веб-камера Logitech Ultra HD Brio Pro выдает картинку с максимальным разрешением 4K, а в разрешении 1920x1080 ее частота кадров составляет 60 Гц.

Клавиатура, мышь, геймпад и руль

Часто можно слышать фразу, с которой я согласен на 100%, что нельзя экономить на мониторе, ведь от него зависит здоровье наших глаз. Но также нельзя экономить на клавиатуре и мыши, которые у геймера становятся главными инструментами ввода, задействованными часами. Представьте, сколько кликов мышкой вы сделаете за несколько часов игры и сколько раз нажмете кнопки W, A, S, D и «пробел» в динамическом шутере. Поэтому клавиатура и мышка должны быть удобными, надежными, качественно сделанными и не вызывать ни малейшего дискомфорта при долгой игре.

Ведь этот дискомфорт потом может перейти в туннельный синдром кисти руки, а то и в вещи похуже. Качественных мышек продается сегодня очень много, и при их выборе я бы обратил внимание на большое количество программируемых кнопок, как у Logitech G502 Hero. Играть с ними очень удобно, и можно неплохо разгрузить левую руку, на которой у геймера висит и так слишком много задач.

Клавиатуру выбрать уже проще, и здесь стоит обратить внимание на звук нажатия клавиш, если он громок, то может мешать как домашним, так и зрителям вашего стрима. Что касается проводного или беспроводного подключения, то здесь всё на ваш вкус. Провода, конечно, портят эстетику игрового места, но зато избавляют от постоянных зарядок. Да и качество передачи сигнала по ним гораздо надежнее.

Не помешает иметь и геймпад, даже если вы истинный «ПК-боярин», не признающий всякие консольные девайсы. Но в платформеры и гонки на геймпаде играть гораздо удобнее, руки устают гораздо меньше, да и возможность дозировать усилие нажатия часто облегчает игру и дает новые возможности.

А вот гоночный руль — инструмент для уже гораздо более узкого круга геймеров, предпочитающих серьезные гоночные симуляторы, и дающий совсем другие ощущения от игры. Но, попробовав бюджетную модель игрового руля в течение нескольких месяцев, я понял, что следует или не покупать его вообще, ограничившись геймпадом для гонок, или брать продвинутую модель с обратной связью.

Итоги

Как видите, сегодня можно без проблем организовать себе удобное игровое место с возможностью вести стримы. Тем более, что покупать компоненты для него можно постепенно, начав с самого важного – стола и стула. Да, цены на качественные компоненты кусаются, но гораздо более дорогая видеокарта GeForce RTX 5070 уже лет через пять потеряет свою актуальность, а большинство товаров выше будут продолжать работать и давать вам комфорт каждый день.

