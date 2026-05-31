Intel сравнила fps в играх на Claw 8 EX AI+ с Arc G3 Extreme и ROG Xbox Ally X с Ryzen Z2 Extreme
Производитель рассказал о преимуществах новой платформы.
Компания Intel в разговоре с журналистом Gamers Nexus предоставила данные, раскрывающие производительность своего процессора Arc G3 Extreme для мобильных устройств, пишет издание VideoCardz. Для тестов использовалась недавно презентованная портативная игровая консоль MSI Claw 8 EX AI+, которую сравнили с другими устройствами.

Источник фото: VideoCardz

В частности, приставка MSI Claw 8 EX AI+, оснащённая процессором Intel Arc G3 Extreme, в тестах Intel была быстрее на фоне Asus ROG Xbox Ally X c процессором AMD Ryzen Z2 Extreme при равном энергопотреблении (35 Вт) – в разрешении 1080p с высокими настройками графики и двукратным масштабированием в поддерживаемых играх новинка обогнала соперника на 10-85 %.

Кроме того, Intel продемонстрировала результаты тестов обеих консолей при разном уровне энергопотребления — Arc G3 Extreme с 17 Вт в среднем обеспечивает примерно равную с Ryzen Z2 Extreme производительность, хотя последний работал при показателе 35 Вт.

В сравнении с Core Ultra 7 258V новый процессор Intel для мобильных систем также показал заметное преимущество, обогнав модель прошлого поколения при разрешении 1080p с высокими настройками графической составляющей и масштабированием в режиме 2x в поддерживаемых играх на 18-127 %.

Также Intel рассказала о программной функции Intelligent Bias Control 3.5, улучшающей механизмы планирования работы CPU и энергопотребления в процессы игры, благодаря чему, по словам компании, достигается увеличение fps в средней на 13 %, а в отдельном сравнении при 12 Вт Arc G3 Extreme опередил Ryzen Z2 Extreme до 39 %.

Портативная игровая приставка MSI Claw 8 EX AI+ станет одной из первых моделей, оснащённых процессором Arc G3 Extreme с интегрированной графикой Arc B390, снабжённой 12 ядрами Xe3, а чуть позже к ней присоединятся и другие консоли на базе Arc G3 и Arc G3 Extreme.


#intel #ryzen z2 extreme #arc g3 extreme
Источник: videocardz.com
