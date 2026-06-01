Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
В термоядерном реакторе ITER успешно охладили 330-тонный сверхпроводящий магнит до -269°C
В термоядерном реакторе ITER успешно охладили 330-тонный сверхпроводящий магнит до температуры 4 кельвина (минус 269°C). В ближайшие четыре-шесть месяцев катушку подвергнут испытаниям полными токами до 68 кА, чтобы проверить её работоспособность перед установкой в реактор и избежать аварийных «квенчей».
реклама

Инженеры международного термоядерного реактора ITER достигли важной операционной вехи: они охладили 330-тонный сверхпроводящий магнит до температуры 4 кельвина (минус 269 градусов Цельсия). Процесс занял 12 дней и проходил в недавно введённом в строй Magnet Cold Test Facility. Успех отметили во время визита консультационного комитета по управлению Совета ITER.

Изображение: interestingengineering.com

Испытательная катушка (TF07) — это тороидальный магнит, помещённый в криостат объёмом 800 кубических метров. В ближайшие четыре-шесть месяцев через неё пропустят полные рабочие токи: 68 кА для тороидальных катушек и 48 кА для полоидальных. Такие проверки необходимы, чтобы убедиться в работоспособности магнитов до их окончательной установки в главный реактор.

реклама

Магнитная система ITER колоссальна: 18 D-образных тороидальных катушек, шесть кольцеобразных полоидальных и шесть независимых модулей центрального соленоида. Суммарная запасённая магнитная энергия составляет 51 гигаджоуль — этого достаточно, чтобы инициировать, удерживать, формировать и контролировать термоядерную плазму. Катушки изготовлены из ниобий-олова (Nb3Sn) и ниобий-титана (Nb-Ti), которые становятся сверхпроводниками только при погружении в жидкий гелий.

Одна из главных опасностей — «квенч» (внезапная потеря сверхпроводимости с выделением тепла). Поэтому холодные испытания в первую очередь проверяют, насколько быстро автоматические датчики безопасности реагируют на изменение температуры. Также измеряют, как магниты выдерживают механические нагрузки, контролируют состояние изоляции и целостность внутренних сверхпроводящих соединений.

Генеральный директор ITER Пьетро Барабаски отметил, что переоборудование существующего сборочного зала (ранее использовавшегося Fusion for Energy) с его тяжёлыми кранами и гелиевой криоустановкой позволило снизить риски до начала полной интеграции систем. После того как ITER завершит собственные испытания первой катушки из Nb3Sn и последующих поставок от производителей, доступ к тестовой площадке получат частные термоядерные проекты.

#сша #охлаждение #токамак #iter #магнитная система #magnet cold test facility #испытательная катушка #криостат
Источник: interestingengineering.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рычаг переключения передач Bugatti Mistral с серебряной розой может стоить как подержанный хэтчбек
Intel разработала спецификацию блоков питания ATX 12VO V3
Композиция AC/DC «Back in Black» спустя 46 лет вновь попала в музыкальные чарты
Новая эра ПК: Утекли первые характеристики и высокие цены на ноутбуки Lenovo на Nvidia N1X
NVIDIA готовит революцию в мире ПК — по слухам на Computex 2026 планируется презентация CPU N1X
Названы предполагаемые конфигурации процессоров NVIDIA N1X и N1
Утечка раскрыла полные характеристики процессоров N1X и N1 за день до начала «новой эры ПК»
Новая экранизация «Птицы» по роману Дафны дю Морье с Сарой Снук выйдет в формате сериала
Опубликованы предварительные характеристики APU NVIDIA N1 и N1X
Симулятор зоопарка Planet Zoo 2 выйдет 13 октября на ПК и консолях
На базах ВС США могут начать печатать целиком на 3D-принтере 6-метровые военные катера массой 600 кг
Солнце выдало радиовсплеск рекордной длины — 19 дней вместо обычных пяти
Выяснили, сколько поколений людей сменилось за 300 тысяч лет или за всю историю Homo sapiens
Портативная консоль MSI Claw 8 EX AI+ с Intel Arc G3 Extreme обеспечила 80 fps в Forza Horizon 6
Раскопки перед прокладкой линии электропередач позволили найти в Германии средневековую деревню
Nvidia и Microsoft анонсировали «новую эру ПК» перед Computex 2026
Разгадана многолетняя загадка скорости вращения Сатурна
Lenovo выпустит ноутбуки Yoga Pro 7 на базе NVIDIA N1 и N1X с ценой от €2769 до €4049
Netflix показал трейлер исторической драмы «В руках Данте» с Джерардом Батлером
Первые ПК с ОС Windows на чипах NVIDIA представят уже на следующей неделе

Популярные статьи

«Звёздные войны. Дарт Мол: Повелитель теней», «Пацаны»: краткий обзор сериалов
Как я настроил охлаждение своего игрового ПК перед жарой 2026 года — пять полезных лайфхаков
PlayStation 4 уходит в прошлое – да здравствует PlayStation 4
Сборка игрового ПК в пределах 30 000 рублей в 2026 году
10 криптовалют, связанных с AI сектором: какие проекты могут выстрелить на фоне бума ИИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter