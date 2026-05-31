Могут рассматривать что угодно, однако нефть по-прежнему дороже так называемого ценового потолка.

Европейский союз рассматривает возможность временной заморозки верхнего предела цен на российскую нефть, поскольку напряжённость на Ближнем Востоке не прекращается уже четвертый месяц. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Нефтяной танкер. Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Агентство отмечает, что в прошлом году ЕС внедрил динамический механизм для автоматического установления предельной цены на российское сырьё каждые полгода. По версии европейцев, нефть марки Urals должна стоить на 15% ниже средней рыночной цены. В настоящее время порог цены составляет 44,10 доллара за баррель, и его пересмотр запланирован на это лето.

В соответствии с действующими ограничениями, компаниям из Европы запрещено предоставлять услуги по страхованию и транспортировке нефти, продаваемой сверх установленного ценового порога.

Цены на «чёрное золото» резко выросли с начала эскалации на Ближнем Востоке, приведшей к фактическому закрытию Ормузского пролива. Следующий пересмотр ценового потолка в июле, вероятно, приведет к повышению уровня цен как минимум до 65 долларов баррель, что выше предыдущего порога в 60 долларов, установленного государствами G7.

По версии Евросоюза, заморозка цен позволит сохранить верхний предел цен на текущем уровне, тем самым ограничить доходы, которые Россия получает от нынешних высоких цен на сырьё. Среди других рассматриваемых вариантов – приостановка динамического и автоматического повышения цен до конца года в свете исключительных обстоятельств на Ближнем Востоке, или ограничение любого повышения до 60 долларов, что соответствует уровню стран G7.

Предпринимаемый шаг станет частью последнего 21-го по счёту пакета антироссийских санкций, принимаемого с февраля 2022 года. Разработка новых мер завершится к началу июня. Тогда же они будут представлены.

В данном случае вообще не понятно, чего своими действиями хотят добиться ЕС и Еврокомиссия в частности? Похоже, что там наконец начали осознавать, что за из-за затянувшегося кризиса на Ближнем Востоке, у Европы возникнут серьёзные проблемы. Точнее, уже возникли.

Что касается ценового потолка, то Европа может устанавливать что угодно. Согласно биржевым данным, эталонная нефть марки Brent торгуется на уровне свыше 91 доллара за баррель, а российская Uralas – в диапазоне 85-86 долларов за баррель. И, с учётом сложившейся геополитической обстановки, покупатели на российское сырьё всегда есть.