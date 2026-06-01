«Stellar Blade» — субъективное размышление на фоне игры

Для игры вышел русификатор. Чем не повод проверить его? Заодно и проверить, как работает апскейл от AMD.
Сегодня я немного поговорю об игре «Stellar Blade», благо появилась и русская озвучка, и поиграть в нее можно крайне дешево…

Впечатление от игрового процесса

Вообще, играть в это произведение корейского геймдева я и не собирался. А вот опробовать, как работает апскейл от АМД, хотелось. Сам же игровой процесс я смотрел на стриме. И такое мне вообще не нравится. Но немного «помучиться» можно…

Нет смысла рассказывать о сюжете, есть уже масса статей, где это всё подробно описано. Изюминка игры – наша героиня по имени Ева.

И не секрет, что она являлась важным стимулом для приобретения игры. Да, в очередной раз мы имеем азиатскую игру, где ставка сделана на женское тело. Подростки такое любят…

Я не противник красивых дам в играх, но это должно хоть немного подкрепляться смыслом и сюжетом. Допустим, Миранада в «Mass Effect 2» не просто красивая, она «со смыслом». Она – идеально сотворенный человеческий организм. Внешность Морриган из «Dragon Age: Origins» также осмысливается в сюжете. Тут же – просто формы ради форм. Зачем космодесантнице такие… мышцы? Для услады глаз школьников и только. Я уж молчу про других персонажей. Наш «механик» вообще странный: тело девушки, рост и голова ребенка. Да и выражение лица такое, словно хочет в туалет… Но это типично для азиатских игр.

Ладно, всё равно пусть лучше Ева, чем невменяемые «толерантные персонажи» из последнего «Dragon Age»…

А вот сюжет, даже отвлекшись от боев, разочаровывает. Он опять же на 200% азиатский, что не есть комплимент. А ведь можно было сделать куда интереснее, «материал» для этого имелся. Второстепенные миссии также не доставляли положительных эмоций. А уж награда за них… Берет, банка колы… Вот точно вещи нужные в мире постапокалипсиса…

Процесс «убиения» биотивов (врагов) сделан по типу все тех же соулслайков. Но в данном случае упор на блокировку ударов и контратаку, а не на уворот. Это сложнее было для меня лично, хотя боссов убивал буквально с одного удара (и мне не стыдно)…

Проблема в том, что меню прокачки меганавороченное, что в данном случае вовсе не хорошо. Слишком много чего влияет на параметры атаки и блокирование. Так сразу и не разберешься.

Мир игры также оставил неоднозначное впечатление (начало). Разрушенные города с их секретами выполнены вполне прилично.

Искать там всякие секреты было интересно. А вот сама Пустошь… Ну чисто «песочница» с разными типами «развлечений».

Но всё это я уже знал по стриму. Озвучка оказалась вполне добротной. Хотя для игры просто необходим мод на перемотку бесконечных роликов, меня они постоянно раздражали. Ибо длинные, а сюжет бестолковый.

Вдоволь набегавшись по пустоши, я приступил к тестированию.

Тестирование

Студия Shift Up для игры выставила такие системные требования:

Я играл на системе:

•    Процессор: Intel Core i7–8700T;

•    Оперативная память: 2х8 Гбайт DDR4-2666 МГц;

•    Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1070;

•    Операционная система: Microsoft Windows 10;

•    Разрешение монитора: 1920х1080.

Настройки выставил условно высокие со средней прорисовкой дальности объектов и персонажей. Так бегать по Пустоши можно, но в сложной локации будет просадка частоты кадров. Поэтому — FSR в режиме «качество». FSR 3.0 доселе, вроде, мне не встречалось. И вот я хотел посмотреть, как сейчас работает апскейл. Работает посредственно. Артефакты никуда не делись. Их отлично видно на челке героини и на «крыльях» ее костюмов.

Также артефакты дают разнообразные провода и сетки. Но это не смертельно, играть можно. В игре есть и генератор кадров от АМД. И я решил проверить, как игра работает с ним.

Я пробежал три раза с разными настройками по одному и тому же маршруту вблизи Пустоши.

Сначала с кастомными настройками с FSR, потом на них же, но без FSR. И в третий раз без FSR, но с генерацией кадров. Результат вышел интересным:

Понятно, какой вариант дает больший «буст» частоты кадров. Но для меня было новостью, что разброс частот при активации генератора кадров был минимальным! Обычно, я наблюдал диаметрально противоположный эффект:

Но вот задержка при этом очень большая, словно включено последовательно сразу несколько вертикальных синхронизаций. Некомфортно.

Плюсом игры стоит назвать и быстрое кеширование при загрузке (игра стояла на SATA SSD).

Вывод

Игра спорная, на любителей. Мне она не понравилась. За неделю до нее я все же прошел игру «STAR WARS Jedi Fallen Order» (тоже есть хорошая русская озвучка). И вот она просто на две головы лучше. Как по сюжету, так и по «боевке». Но это мое, сугубо личное мнение.

