Шёл 2026 год, а цены на железо, взлетевшие в 2025, явно не спешат возвращаться к разумным пределам... Но играть-то хочется, так что сегодня мы попробуем собрать вполне себе игровой ПК за 30 000 рублей.

Начать сегодня я предлагаю с корпуса, которым у нас будет DarkFlash C275P:

Собственно, взял я его по единственной причине, а именно наличия у меня в хозяйстве комплекта вентиляторов с подсветкой, оставшейся от одной из предыдущих сборок:

Из недостатков данного корпуса стоит отметить довольно мелкие вентиляционные отверстия на днище и потолке:

В остальном же вполне приятное изделие.

В дополнение к трём имеющимся вентиляторами, были так же приобретена пара для установки на потолок.

Всё остальное же либо имелось у меня в наличии, либо приобреталось на вторичке.

Процессор Intel Core i7 7700T - младший в линейке...

Ибо материнская плата у нас имелась бюджетная Gigabyte GA-H110M-DS2.

На ней даже есть разъём для установки TPM модуля, устанавливать который мы конечно же не будем...

Оперативную память DDR4, объёмом 16Gb от Kingston, пришлось покупать на вторичке, что в последствии вышло боком, но в принципе к данной сборке с ней проблем не было... впрочем - об этом потом.

Кулерок у меня был в хозяйстве.

Не люблю я конечно эти дешманские кулеры с прямым контактом, но куда деваться... не выбрасывать же его ей богу...

Вентилятор правда пришлось заменить, ибо комплектный имел сильную вибрацию, и явно долго бы не прожил. Благо у меня в запасах завалялся Noctua...

SSD у нас от Samsung, объёмом 250Gb - немного, но учитывая нынешние ценники - более чем достаточно.

Ну и в пару к нему жёсткий диск на 500Gb от Toshiba.

Ну и за графику у нас будет отвечать майнинговый ускоритель Asus nVidia CMP 40HX 8Gb.

Благо наличие модифицированных драйверов и встройки в процессоре, позволяют нам его использовать в качестве 3D ускорителя - естественно предварительно распаяв все 16 линий PCI-E на плате.

Ну а блок питания у нас будет 500W от легендарной фирмы FSP.

Благо конструкция корпуса позволяет использовать блоки питания со стандартной длинной проводов.

Поглядим что у нас показывают CPU-Z и GPU-Z:

Не ТОП процессор конечно на 2026 год, однако поддерживает все требуемые ныне технологии для игр.

Конечно DDR4-2400 нынче тож "не фонтан", однако учитывая нынешние цены на оперативную память... и то за счастье...

Встройка ничем не примечательна, кроме того факта, что она - есть, а более ничего от неё и не требуется.

3D ускоритель CMP 40HX определяется системой как GeForce RTX 2070, однако по факту он соответствует характеристиками GeForce RTX 2060 Super, что собственно поправлено в свежих версиях драйверов, но увы мы ограничены версией PCI-E шины 1.1, а также отсутствием поддержки аппаратной трассировки лучей и технологии DLSS, впрочем... за цену в пределах 8000 рублей - вполне себе вариант. Кстати в последних версиях "патченных" драйверов косяк с наименованием поправили, и теперь системой карта определяется как GeForce RTX 2060 Super, но тестировал я ещё на старых драйверах.

Ну не будем уже отвлекаться, и займёмся основательным тестированием в 27 играх и 7 пакетах синтетических тестов. Тестировать мы это всё будем естественно под управлением Windows 11.

3DMark 2001 SE

3DMark'03

3DMark'05

3DMark'06



3DMark Vantage

Стандартные настройки

Экстремальные настройки

3DMark'11

Стандартные настройки

Экстремальные настройки

3DMark Night Raid

3DMark Fire Strike

3DMark Time Spy

3DMark Solar Bay

3DMark Steel Nomad Light

3DMark Steel Nomad

F1 2011

DirectX 9.0c

DirectX 11

F1 2012

F1 2013

F1 2014

F1 2015

F1 2016

F1 2017

F1 2019

F1 22

Dirt 3

Dirt Showdown



Steep

Final Fantasy XIV



FSR

DLSS

В данном тесте можно увидеть, что DLSS хоть в некоторых играх и включается, но не работает как положено, благо есть FSR, который работает.

Final Fantasy XV



Forza Horizon 4 Forza Horizon 5

Без "мыловарен"

DLSS

XeSS

CAS

FSR

В данной игре не работают, а точнее мешают работать - XeSS и DLSS, а от CAS и FSR толку - ноль.

Street Fighter IV

Street Fighter V

Тут у нас - неотключаемая вертикальная синхронизация.

Street Fighter 6

В данном тесте неотключаемая вертикальная синхронизация в режиме боя, в открытом мире и батл-хабе ограничение на FPS равно 120.

Resident Evil 5

DirectX 9.0c

DirectX 10

Resident Evil 6

Monster Hunter Online

Тест 1

Тест 2

Lost Planet 2

DirectX 9.0c Тест 1

DirectX 11 Тест 1

DirectX 9.0c Тест 2

DirectX 11 Тест 2

Returnal

Horizon Zero Dawn

Cyberpunk 2077

Низкие

Впечатляющие

RTX низкие

RTX средние

RTX высокие

Трассировка пути

Стоит отметить, что в данной игре трассировка лучей работала в "программном" режиме.

Итоги

По итогу у нас получился вполне себе достойный игровой компьютер по весьма доступной цене, однако сначала мне "прилипла" видеокарта GeForce RTX 3060 Ti 8Gb, которую я поставил в данную сборку, и даже сделал парочку тестов сравнений.

Как видите - толку не особо, виной тому является слабый центральный процессор.

Так что, когда мне "прилипла" материнская плата под 1151v2, для которой у меня был процессор Core i3 9100F, я незамедлительно воткнул всё это в данную сборку, да ещё и в комплекте с планкой памяти на 16Gb DDR4 из закромов... мощи это не прибавило, зато дало запас на апгрейд.

А оставшийся комплект железа, я упаковал и положил на полочку до лучших времён... где спустя пару месяцев неожиданно сдохла одна планка памяти... что печально... а потом 3D ускоритель ушёл в другую сборку... но ничего, найдём мы этому 1151-му комплекту железа применение... но потом...

А на этом у меня на сегодня всё - всем пока.