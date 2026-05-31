Компания NVIDIA может представить четыре фирменных Arm-процессора на предстоящем мероприятии в рамках выставки Computex 2026, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на свои источники.

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

Флагманский чип N1X с предполагаемым номером модели 675 использует ту же конфигурацию, что и суперчип GB10 для мини-ПК DGX Spark. Это 10 процессорных ядер Cortex-X925, 10 ядер Cortex-A725 и 6144 CUDA ядра интегрированной графики Blackwell. Урезанная версия с предполагаемым номером модели 650 получит 18 процессорных ядер (9+9) и 5120 CUDA-ядер. Оба процессора поддерживают 12 линий PCIe 5.0, 5 линий PCIe 4.0, от 16 до 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X (всего 16 каналов). Мощность чипов настраивается в диапазоне от 45 до 80 Вт.

Ещё два процессора — чипы N1 для устройств более доступного уровня. Старшая конфигурация несёт 12 процессорных ядер (8+4) и 2560 CUDA ядер, младшая — 10 процессорных ядер (7+3) и 2048 CUDA-ядер. Процессоры поддерживают 8 линий PCIe 5.0 и три линии PCIe 4.0. Поддерживается память объёмом от 8 до 64 ГБ (8 каналов). Мощность чипов настраивается в диапазоне от 18 до 45 Вт.

Источник изображения: VideoCardz.com

На момент написания эти спецификации официально не подтверждены, официальной информации о презентации чипов NVIDIA N1 на Computex 2026 тоже нет, но появилось достаточно намёков на то, что Arm-процессоры NVIDIA могут быть представлены во время завтрашнего выступления генерального директора компании Дженсена Хуанга.