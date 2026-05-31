2026 год стал переломным для 8-го поколения консолей. После 12 лет доминирования на рынке PlayStation 4 начала сдавать позиции. Но самое интересное нас ждет впереди. Жесткая трансформация устройства из массового продукта в доступное игровое устройство. Два принципиально разных пути развития. Два короля бюджетного гейминга. Старая PlayStation 4 умирает, но на сцену выходит новая PlayStation 4. Сегодня кратко про одну и ту же консоль в принципиально разных ролях.

Предисловие

За 2025 год Sony отчиталась о 48 млн активных пользователей поколения PlayStation 4. Это гигантское число, которое не могут вообразить обыватели. Дело в том, что до наших дней многие устройства не дожили, другие оказались на чердаке, третьи забыты своими владельцами. По статистике, только 60% гаджетов используется своими владельцами в первые годы после покупки. Тут речь идет про устройства 8 – 12-летней давности.

Сегодня некоторые малообразованные граждане рассказывают, что консольный рынок в упадке, но это не так. Телевизионные приставки в 2026 году находятся на пике своей популярности. В отличие от эпохи PS3 действует правило «достаточно». PS4 достаточно для игры онлайн в Minecraft, GTA V или Roblox. Многим геймерам «достаточно» графики, набора игр и имеющихся возможностей. Хоть игровая станция потихоньку уходит в прошлое, она все еще удовлетворяет базовый минимум игровых потребностей.

Выход Grand Theft Auto VI

Главное событие 2026 года, у которого есть два неочевидных последствия. Помимо того, что огромная армия геймеров побежит в магазины за новыми консолями для запуска игры, огромная база поклонников откажется от своего «достаточно» и переметнется в стан нового поколения консолей.

GTA VI – игра, обязательная к ознакомлению. Как бы сильно человек ни любил EA SPORTS FC 26 и как бы ему ни было «достаточно» графики PS4, он сломя голову побежит за новым устройством и оставит старый гаджет в забвении. Rockstar Games станет тем самым палачом легендарного устройства, который закончит официальное существование четвертой игровой станции.

Ценообразование на вторичном рынке

У четвертой игровой станции есть особенность – чем больше человек приобщиться к будущему проекту от Rockstar Games, тем больше гаджетов попадет на вторичный рынок. С 2021 по 2025 год стоимость PS4 была стабильной. Вроде морально устаревшая консоль, но спрос соответствовал предложению. Взять бюджетную коробочку для прохождения Red Dead Redemption 2 за недорого – было разумной идеей. Сотни часов качественного геймплея с лихвой окупались. Как вариант для подрастающего поколения, оторвать от мобильных телефонов отлично работал. Пять лет текущего поколения минимально повлиял на уходящее.

Но прямо сейчас люди массово переходят на свежие изделия. PlayStation 4 стала доступнее, чем древние Xbox 360 и PS3. Рынок завален гаджетами в идеальном состоянии с божественным комплектом за копейки.

Le Roi est mort, vive le Roi!

Параллельно с подготовкой к выходу GTA VI в консольном мире идет другое массовое событие. PlayStation 4 активно модифицируется под запуск нелицензионных копий игр. В январе этого года в общий доступ выложили модифицированную прошивку с полным доступом, которой было менее 6 месяцев. В конце апреля в сеть попала информация, что распотрошили актуальную версию программного обеспечения.

Защита устройства Sony трещит по швам. Учитывая, что многие гаджеты лежат заброшенными на антресолях, рынок переполнен взломанными устройствами. А теперь вспоминаем правило «достаточно» и получаем гаджет, которого хватит для запуска Diablo II: Resurrected, Reign of the Warlock, Hollow Knight: Silksong, Terminator 2D: No Fate или 13 Sentinels: Aegis Rim.

У библиотеки PS4 есть особенность – там минимальное число проектов уровня «Подвала Steam». Зато релизы от небольших японских студий бьют через край. Много дорогих экспериментальных проектов без рекламной поддержки. Есть переиздания классики в хорошем качестве.

Официальная PS4 против модифицированной PS4

Полностью переехал с боярской платформы на игровую станцию во время первой волны майнинг-бума. Уже в то время базовая консоль выдавала картинку хуже, чем бюджетные персональные компьютеры. Играть в блокбастеры первой величины было больно. С выходом PS5 и новых технологий картинка на немощном изделии окончательно превратилась в мусорную кашу. Но есть небольшая хитрость, о которой редко упоминают. Не надо на легендарной игровой станции играть в блокбастеры с передовыми технологиями. На PS4 огромная библиотека игр от издателей второго эшелона.

Часто Nintendo Switch рассматривают как «Агуша»-гейминг, но на плойке также много простеньких игр с занимательным геймплеем. Скажу больше – за рамками редких эксклюзивов вся библиотека большой N присутствует на плойке, только в лучшем качестве.

Официальная часть с эксклюзивами, огромным онлайном, подписками уходит в прошлое и на мизансцене появляются нишевые проекты, ретро игры и экспериментальные направления.

Установка SteamOS на PS4

Маленькая незадокументированная особенность игровой станции четвертого поколения. Об этом редко говорят, но на японское изделие можно установить Linux и Steam. Устройство само по себе имеет низкую производительность и звезд с неба не хватает, но на нем можно запустить интересные проекты прошлого с мышью и клавиатурой.

Сцена энтузиастов вокруг PlayStation – одна из самых больших и продвинутых. Вариантов использования модифицированной консоли – вагон и маленькая тележка. Как бы это странно ни звучало, но плойка в роли офисного ПК по соотношению цены и производительности обгоняет многие современные гаджеты. А надежность на фоне подвального Китая превосходит их на три головы.

Послесловие

В 2026 году японская консоль заканчивает свой жизненный цикл как народное устройство для широких масс. Печальная история у которой есть обратная сторона. Именно в этот момент она возрождается как экспериментальный гаджет с широчайшими возможностями за копейки. Вокруг устройства существует одно из крупнейших сообществ энтузиастов, что дарят гаджету ворох новых функций. Низкая стоимость, феноменальная надежность и баснословная популярность формируют особый путь и долгий жизненный цикл в новом качестве.