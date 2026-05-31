Global_Chronicles
Выяснили, сколько поколений людей сменилось за 300 тысяч лет или за всю историю Homo sapiens
Ученые попытались определить, сколько поколений людей существовало с момента появления Homo sapiens.
Генеалогические деревья отдельных семей иногда охватывают десятки поколений. Специалисты решили посмотреть на вопрос гораздо шире и оценить, сколько поколений прошло за все время существования современного человека как вида.

Изображение - ChatGPT

Для такого расчета ученым нужно определить два показателя: возраст вида Homo sapiens и средний интервал между поколениями. Обычно под ним понимают возраст, в котором люди становятся родителями.

Генетик Мэтью Хан (Matthew Hahn) из Университета Индианы (Indiana University, США) изучил этот вопрос вместе с коллегами. В исследовании 2023 года команда попыталась восстановить изменения интервала между поколениями за последние 250 тысяч лет.

Ученые использовали данные о наследуемых мутациях и времени их появления в человеческой популяции. Такой подход позволил оценить возраст родителей в разные периоды истории человечества. Средний показатель составил около 26,9 года.

Если принять возраст Homo sapiens примерно в 300 тысяч лет, получится около 11 152 поколений людей.

Другой ученый, Мойзес Колл Масиа (Moises Coll Macia), предлагает смотреть шире. Нижняя граница — интервал у шимпанзе, наших ближайших родственников, около 24,6 года. Верхняя — от 26 до 30 лет. Получается, что за всю историю человечества было не менее 10 тысяч поколений и не более 12 195. В любом случае, наше генеалогическое древо насчитывает десятки тысяч поколений.

#днк #генетика #антропология #эволюция человека #homo sapiens
Источник: livescience.com
