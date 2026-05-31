Студия Terahard Studios представила первый трейлер Runesmith — новой пошаговой тактической RPG о гномах. Ролик показали на презентации Indie Quest 2026 Showcase, одновременно разработчики открыли официальную страницу игры в Steam, где её уже можно добавить в список желаемого

События Runesmith разворачиваются в фэнтезийном мире, главным героем которого станет гном-кузнец. По сюжету ему предстоит создавать оружие и снаряжение, наносить на предметы магические руны, собирать команду авантюристов и разыскивать могущественного противника. Причиной преследования станет старый денежный долг: злодей так и не вернул деньги гному. Путешествие приведет игроков в города, шахты, руины и подземелья, где они встретят торговцев, священников, дворян, авантюристов и монстров.

Авторы уделили внимание повседневной жизни гномов. В игре можно будет посещать таверны, выполнять сомнительные поручения, улучшать собственную кузницу и участвовать в драках. Боевая система строится вокруг экспериментов с рунами и различными статусными эффектами, которые способны кардинально менять ход сражений.

По словам генерального директора Terahard Studios, разработчики постарались объединить юмор, глубокую систему крафта и боевую механику, основанную на взаимодействии различных эффектов.

Выход Runesmith запланирован на 2026 год.