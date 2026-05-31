Еще до презентации «Новой эры ПК», которую Nvidia и Microsoft готовят на 1 июня, появились сдержанные оценки перспектив новых устройств с локальным ИИ. Аналитик Минг-Чи Куо считает, что высокая стоимость и ограничения Windows могут помешать массовому распространению таких компьютеров.

Накануне анонса нового поколения компьютеров с акцентом на искусственный интеллект внимание привлек отчет аналитика цепочек поставок Минг-Чи Куо. В нем он оценил перспективы устройств на будущих процессорах Nvidia и назвал факторы, которые могут ограничить их распространение.

По данным Куо , ноутбуки на базе процессоров Nvidia N1X и N1 способны занять собственную нишу среди пользователей, которым требуется запуск больших языковых моделей непосредственно на устройстве. Однако этого может оказаться недостаточно для формирования масштабного обновления рынка ПК.

Аналитик ожидает, что совокупные поставки таких устройств достигнут около 10 миллионов единиц к 2028 году. При этом дальнейший рост будет зависеть от двух факторов: стоимости готовых ноутбуков и возможностей Windows в работе с локальными ИИ-функциями.

Куо отмечает, что современные пользователи в большинстве случаев обращаются к искусственному интеллекту через облачные сервисы. Основную вычислительную нагрузку по-прежнему обрабатывают удаленные серверы, поэтому преимущества мощного локального оборудования остаются востребованными лишь у ограниченной аудитории.

В качестве примера аналитик приводит MacBook Neo от Apple. Прогноз поставок этой модели на 2026 год увеличили с 5 до 10 миллионов устройств. По мнению Куо, спрос обеспечивают прежде всего цена в $599, внешний вид устройства и интеграция с экосистемой iPhone, iPad и AirPods.

Эксперт считает, что для полноценного развития сегмента ПК с ИИ одной производительности недостаточно. Пользователям необходима более глубокая интеграция искусственного интеллекта на уровне операционной системы и приложений, а именно этот вопрос, по его мнению, пока остается нерешенным для Windows.

Иначе новая эра ПК, которую так громко анонсируют Nvidia и Microsoft, может провалиться еще до того, как начнется.