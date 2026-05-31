Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Туманность «Хрустальный шар» показала, что ожидает Солнце через 5 миллиардов лет
Новый снимок туманности NGC 1514 позволил рассмотреть детали объекта, который астрономы наблюдают более двух столетий. Эта планетарная туманность помогает понять, что произойдет с Солнцем после завершения его жизненного цикла.
реклама

Некоторые космические объекты интересны не только своим внешним видом, но и тем, что позволяют заглянуть в далекое будущее. К их числу относится туманность NGC 1514, расположенная в направлении созвездия Тельца.

Источник изображения: Международная обсерватория «Джемини»

Телескоп Gemini North Национального научного фонда США получил одно из самых четких изображений туманности «Хрустальный шар» за всю историю ее изучения. Свет от этого объекта идет к Земле около 1500 лет, поэтому астрономы видят туманность такой, какой она была полтора тысячелетия назад.

реклама

NGC 1514 обнаружил астроном Уильям Гершель (William Herschel) в 1790 году. В то время подобные объекты получили название планетарных туманностей из-за внешнего сходства с планетами в ранние телескопы. На самом деле они не имеют отношения к планетам.

Такие туманности возникают на завершающем этапе существования звезд, масса которых составляет примерно от одной до восьми солнечных. Звезда сбрасывает внешние газовые оболочки, а оставшееся излучение заставляет этот газ светиться.

Современные наблюдения показали, что в центре NGC 1514 находится тесная двойная звездная система. Две звезды совершают полный оборот вокруг общего центра масс примерно за девять лет. Их взаимодействие влияет на распределение газа и формирует необычную структуру туманности.

По тому же сценарию в далеком будущем будет развиваться и Солнце. После исчерпания запасов ядерного топлива оно превратится в красный гигант, а затем сбросит внешние слои вещества, сформировав собственную планетарную туманность.

#солнце #двойная звезда #ngc 1514 #планетарная туманность #туманность хрустальный шар
Источник: livescience.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рычаг переключения передач Bugatti Mistral с серебряной розой может стоить как подержанный хэтчбек
Эксперт сравнил Ryzen 5 5500X3D и Ryzen 5 5600 в 007 First Light и других современных играх
Intel разработала спецификацию блоков питания ATX 12VO V3
MSI анонсирует трёхрежимный 31,5-дюймовый игровой монитор QD-OLED с частотой обновления до 680 Гц
Композиция AC/DC «Back in Black» спустя 46 лет вновь попала в музыкальные чарты
NVIDIA готовит революцию в мире ПК — по слухам на Computex 2026 планируется презентация CPU N1X
Новая экранизация «Птицы» по роману Дафны дю Морье с Сарой Снук выйдет в формате сериала
Опубликованы предварительные характеристики APU NVIDIA N1 и N1X
Новая эра ПК: Утекли первые характеристики и высокие цены на ноутбуки Lenovo на Nvidia N1X
Утечка раскрыла полные характеристики процессоров N1X и N1 за день до начала «новой эры ПК»
Названы предполагаемые конфигурации процессоров NVIDIA N1X и N1
Солнце выдало радиовсплеск рекордной длины — 19 дней вместо обычных пяти
В архиваторе 7-Zip нашли ставящую под угрозу сотни миллионов компьютеров уязвимость GHSL-2026-140
Nvidia и Microsoft анонсировали «новую эру ПК» перед Computex 2026
Разгадана многолетняя загадка скорости вращения Сатурна
Первые ПК с ОС Windows на чипах NVIDIA представят уже на следующей неделе
G.Skill и Cooler Master представили память MasterDimm AC DDR5 с вентиляторами
Новичок в EVE Online вытянул из бесплатного лутбокса чертёж корабля за 7000 долларов
Власти Австралии подали в суд против Amazon из-за детских рюкзаков
Датская чёрная комедия «Последний викинг» с Мадсом Миккельсеном выходит в широкий прокат

Популярные статьи

«Звёздные войны. Дарт Мол: Повелитель теней», «Пацаны»: краткий обзор сериалов
Как я настроил охлаждение своего игрового ПК перед жарой 2026 года — пять полезных лайфхаков
Укрощение зависимостей в Linux: 10 лет истории Krita в одном пакете Installer-SH
PlayStation 4 уходит в прошлое – да здравствует PlayStation 4
10 криптовалют, связанных с AI сектором: какие проекты могут выстрелить на фоне бума ИИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter