Новый снимок туманности NGC 1514 позволил рассмотреть детали объекта, который астрономы наблюдают более двух столетий. Эта планетарная туманность помогает понять, что произойдет с Солнцем после завершения его жизненного цикла.

Некоторые космические объекты интересны не только своим внешним видом, но и тем, что позволяют заглянуть в далекое будущее. К их числу относится туманность NGC 1514, расположенная в направлении созвездия Тельца.

Источник изображения: Международная обсерватория «Джемини»

Телескоп Gemini North Национального научного фонда США получил одно из самых четких изображений туманности «Хрустальный шар» за всю историю ее изучения. Свет от этого объекта идет к Земле около 1500 лет, поэтому астрономы видят туманность такой, какой она была полтора тысячелетия назад.

NGC 1514 обнаружил астроном Уильям Гершель (William Herschel) в 1790 году. В то время подобные объекты получили название планетарных туманностей из-за внешнего сходства с планетами в ранние телескопы. На самом деле они не имеют отношения к планетам.

Такие туманности возникают на завершающем этапе существования звезд, масса которых составляет примерно от одной до восьми солнечных. Звезда сбрасывает внешние газовые оболочки, а оставшееся излучение заставляет этот газ светиться.

Современные наблюдения показали, что в центре NGC 1514 находится тесная двойная звездная система. Две звезды совершают полный оборот вокруг общего центра масс примерно за девять лет. Их взаимодействие влияет на распределение газа и формирует необычную структуру туманности.

По тому же сценарию в далеком будущем будет развиваться и Солнце. После исчерпания запасов ядерного топлива оно превратится в красный гигант, а затем сбросит внешние слои вещества, сформировав собственную планетарную туманность.