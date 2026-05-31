«Back in Black» была выпущена в июле 1980 года как сингл с одноименного альбома. Альбом стал первой работой группы с вокалистом Брайаном Джонсоном (Brian Johnson), присоединившимся к AC/DC после смерти прежнего фронтмена Бона Скотта (Bon Scott), который скончался в феврале 1980 года в возрасте 33 лет от острого алкогольного отравления.
Заглавная композиция написана Джонсоном совместно с Ангусом и Малкольмом Янг и задумывалась как посвящение Бону Скотту. В интервью к 40‑летию альбома Джонсон говорил, что работа была непростой, поскольку группа хотела позитивную песню в память о бывшем вокалисте.
За десятилетия «Back in Black» стала одной из самых известных работ AC/DC, регулярно звучала в фильмах, рекламе и на спортивных мероприятиях. В 2026 году издание BBC Music Classical Music включило знаменитый гитарный рифф песни в число величайших риффов в истории музыки.