Inthenews
Композиция AC/DC «Back in Black» спустя 46 лет вновь попала в музыкальные чарты
Песня «Back in Black» австралийской рок‑группы AC/DC вновь попала в музыкальные чарты почти через полвека после релиза. Трек занял 25‑е место в рейтинге Billboard Hard Rock Streaming Songs за неделю по 30 мая. Для композиции это уже 275‑я неделя присутствия в чарте
«Back in Black» была выпущена в июле 1980 года как сингл с одноименного альбома. Альбом стал первой работой группы с вокалистом Брайаном Джонсоном (Brian Johnson), присоединившимся к AC/DC после смерти прежнего фронтмена Бона Скотта (Bon Scott), который скончался в феврале 1980 года в возрасте 33 лет от острого алкогольного отравления.

                                                                          Изображение: AC/DC

Заглавная композиция написана Джонсоном совместно с Ангусом и Малкольмом Янг и задумывалась как посвящение Бону Скотту. В интервью к 40‑летию альбома Джонсон говорил, что работа была непростой, поскольку группа хотела позитивную песню в память о бывшем вокалисте. 

За десятилетия «Back in Black» стала одной из самых известных работ AC/DC, регулярно звучала в фильмах, рекламе и на спортивных мероприятиях. В 2026 году издание BBC Music Classical Music включило знаменитый гитарный рифф песни в число величайших риффов в истории музыки.

#ac/d #back in black #музыкальные чарты
Источник: yahoo.com
