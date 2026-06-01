Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
В США впервые в реальном времени отследили начало коррозии урана под действием водорода
Полученные данные опровергли существующие модели (коррозия пошла горизонтально, а пузыри возникли не в предсказанных местах) и помогут улучшить износостойкость материалов для термоядерных реакторов, систем хранения водорода и ядерного топлива.
реклама

Учёные из Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (LLNL) впервые в реальном времени отследили начальную стадию коррозии урана под воздействием водорода. Это достижение, опубликованное в новом исследовании, имеет прямое значение для термоядерной энергетики, систем хранения водорода и ядерного топлива. Понимание реакции металла с водородом позволяет улучшить износостойкость компонентов, контактирующих с плазмой в реакторах синтеза, а также повысить надёжность хранилищ и эффективность топливного цикла.

Изображение: interestingengineering.com

Процесс разрушения происходит по циклу, который исследователь сравнил с эффектом гейзера. Сначала водород проникает в поверхность урана и диффундирует внутрь. Когда металл уже не может вместить больше газа, начинается химическая реакция с образованием гидрида урана. Это новое соединение занимает больший объём, чем исходный металл, что создаёт внутреннее давление. В результате на поверхности вздувается пузырь, который в итоге лопается, выбрасывая порошок гидрида и обнажая свежий уран, что ускоряет реакцию. Коротко этот цикл выглядит так: адсорбция, диссоциация, диффузия, накопление, образование пузыря, разрыв, отслаивание.

реклама

Раньше отследить самый первый момент реакции не удавалось: стандартные методы начинали работать только тогда, когда процесс уже шёл полным ходом. Чтобы решить эту проблему, команда LLNL применила бесконтактную оптическую технику — интерферометрию белого света. Метод измеряет отражение света от поверхности урана относительно эталонного пучка и строит микроскопическую карту рельефа. Поскольку метод не повреждает образец, исследователи многократно сканировали одну и ту же поверхность на всём протяжении реакции, создавая покадровую запись.

Полученные данные преподнесли свои сюрпризы. Гидридные пузыри возникали не там, где предсказывали модели, а коррозия распространялась горизонтально по поверхности, а не вглубь металла.

Учёные признают, что пока работа проведена в узком диапазоне температур и при одном давлении водорода. Следующий шаг — расширить условия эксперимента. Предложенный бесконтактный метод может быть применён и в других областях, например, для изучения деградации гидридных сверхпроводников или общей промышленной коррозии металлов.

#сша #энергетика #исследование #уран #водород #ядерное топливо #коррозия #llnl #гидрид
Источник: interestingengineering.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рычаг переключения передач Bugatti Mistral с серебряной розой может стоить как подержанный хэтчбек
Intel разработала спецификацию блоков питания ATX 12VO V3
Композиция AC/DC «Back in Black» спустя 46 лет вновь попала в музыкальные чарты
Новая эра ПК: Утекли первые характеристики и высокие цены на ноутбуки Lenovo на Nvidia N1X
NVIDIA готовит революцию в мире ПК — по слухам на Computex 2026 планируется презентация CPU N1X
Утечка раскрыла полные характеристики процессоров N1X и N1 за день до начала «новой эры ПК»
Названы предполагаемые конфигурации процессоров NVIDIA N1X и N1
Новая экранизация «Птицы» по роману Дафны дю Морье с Сарой Снук выйдет в формате сериала
Опубликованы предварительные характеристики APU NVIDIA N1 и N1X
Солнце выдало радиовсплеск рекордной длины — 19 дней вместо обычных пяти
Симулятор зоопарка Planet Zoo 2 выйдет 13 октября на ПК и консолях
Выяснили, сколько поколений людей сменилось за 300 тысяч лет или за всю историю Homo sapiens
На базах ВС США могут начать печатать целиком на 3D-принтере 6-метровые военные катера массой 600 кг
Nvidia и Microsoft анонсировали «новую эру ПК» перед Computex 2026
Разгадана многолетняя загадка скорости вращения Сатурна
Портативная консоль MSI Claw 8 EX AI+ с Intel Arc G3 Extreme обеспечила 80 fps в Forza Horizon 6
Раскопки перед прокладкой линии электропередач позволили найти в Германии средневековую деревню
Первые ПК с ОС Windows на чипах NVIDIA представят уже на следующей неделе
Netflix показал трейлер исторической драмы «В руках Данте» с Джерардом Батлером
Вышел первый трейлер тактической RPG Runesmith о гномах-кузнецах

Популярные статьи

«Звёздные войны. Дарт Мол: Повелитель теней», «Пацаны»: краткий обзор сериалов
Как я настроил охлаждение своего игрового ПК перед жарой 2026 года — пять полезных лайфхаков
PlayStation 4 уходит в прошлое – да здравствует PlayStation 4
Сборка игрового ПК в пределах 30 000 рублей в 2026 году
10 криптовалют, связанных с AI сектором: какие проекты могут выстрелить на фоне бума ИИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter