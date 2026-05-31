Искусственный интеллект уже перестал быть просто технологическим трендом. AI постепенно становится частью повседневной жизни: нейросети пишут тексты, создают изображения, анализируют данные, автоматизируют бизнес и даже заменяют целые профессии. На этом фоне крипторынок тоже начал активно интегрировать AI-технологии, создавая отдельный сектор AI-криптовалют.

Главная идея таких проектов - объединить блокчейн и искусственный интеллект. Одни дают вычислительные мощности для обучения моделей, другие создают децентрализованные AI-сети, третьи позволяют покупать и продавать данные, а некоторые строят инфраструктуру для будущего автономных AI-агентов.

В этой подборке собрал 10 криптовалют, которые сегодня считаются наиболее интересными AI-проектами.

Bittensor - один из самых обсуждаемых AI-криптопроектов последних лет. Его главная цель состоит в создании децентрализованной нейросети, в которой участники обучают AI-модели и получают вознаграждение за полезный вклад.

Проще говоря, проект пытается превратить искусственный интеллект в открытую экономику. Вместо того чтобы AI принадлежал крупным корпорациям, сеть распределяет вычисления и развитие между тысячами участников.

Токен TAO используется для мотивации и оплаты внутри сети. Некоторые участники рынка считают Bittensor потенциальным «AI-аналогом Bitcoin» внутри сектора искусственного интеллекта.

Render решает одну из главных проблем AI-индустрии, а именно нехватку GPU-мощностей. Обучение нейросетей требует огромного количества видеокарт, а спрос на них постоянно растёт. Проект же объединяет владельцев свободных GPU и тех, кому нужны вычисления. Пользователи могут сдавать мощности в аренду и получать токены RNDR.

Сегодня Render активно используют не только для AI, но и для 3D-графики, рендеринга видео и метавселенных. На фоне глобального дефицита вычислительных ресурсов проект выглядит достаточно перспективно.

Virtuals Protocol может стать одним из хайповых AI-проектов нового криптоцикла. Проект делает ставку на развитие автономных AI-агентов внутри Web3. Главная идея проекта заключается в создании экосистемы, где искусственный интеллект может взаимодействовать с пользователями, приложениями и цифровой экономикой практически без участия человека. На фоне стремительного роста интереса к AI-агентам и автоматизации Virtuals быстро привлёк внимание криптосообщества.

Проект особенно выделяется тем, что объединяет сразу несколько популярных нарративов: AI, метавселенные, цифровых персонажей и экономику создателей контента. Virtuals Protocol развивает концепцию AI-персонажей, которые способны общаться с аудиторией, создавать контент, управлять активами и даже монетизировать собственную активность. Многие инвесторы рассматривают проект как одну из потенциальных ставок на будущее AI-интернета и цифровых AI-ассистентов нового поколения.

Akash Network называют «децентрализованным Amazon Web Services». Проект создаёт рынок облачных вычислений, где пользователи могут покупать и продавать серверные мощности.

AI-компаниям нужны огромные объёмы вычислений, а централизованные облачные сервисы стоят очень дорого. Akash пытается предложить более дешёвую альтернативу.

Чем сильнее развивается AI-индустрия, тем выше спрос на подобные решения. Именно поэтому многие инвесторы рассматривают AKT как инфраструктурный AI-токен.

AI невозможно обучать без данных. Ocean Protocol строит децентрализованный рынок данных, где компании и пользователи могут безопасно продавать и покупать информацию для обучения моделей.

Главная идея проекта - дать контроль над данными самим владельцам, а не крупным корпорациям.

Если в будущем данные станут «новой нефтью» AI-экономики, то проекты вроде Ocean могут получить действительно большую ценность.

Artificial Superintelligence Alliance - это объединение нескольких крупных AI-криптопроектов, включая Fetch.ai, SingularityNET и Ocean Protocol.

Главная цель альянса - создать открытую экосистему искусственного интеллекта, которая сможет конкурировать с Big Tech-компаниями.

Проект ориентирован на развитие AGI - искусственного интеллекта общего назначения. Это делает его одним из амбициозных направлений в AI-крипте.

AIOZ Network развивает децентрализованную инфраструктуру для AI, стриминга и хранения контента. Проект использует распределённую сеть узлов, что позволяет снижать нагрузку на централизованные серверы и уменьшать стоимость обработки данных.

На фоне роста AI-видео, генерации контента и нейросетевых сервисов подобная инфраструктура может стать сильно востребованной.

OriginTrail строит так называемый «граф знаний» - систему, которая помогает AI находить, проверять и связывать информацию. Одна из главных проблем искусственного интеллекта состоит в достоверности данных. OriginTrail пытается решить её через проверяемую и прозрачную структуру хранения информации.

Проект уже сотрудничает с крупными компаниями в сфере логистики и supply chain, что добавляет ему практической ценности.

Numeraire представляет собой необычный AI-проект, связанный с финансами и машинным обучением. Платформа позволяет дата-сайентистам создавать модели прогнозирования рынка. Лучшие модели получают награды в токенах NMR.

Фактически проект превращает коллективный интеллект аналитиков и AI-моделей в инвестиционную систему. Это один из первых примеров применения искусственного интеллекта в криптофинансах.

Завершает подборку проект Phala Network, который делает ставку на приватные AI-вычисления. Проект позволяет запускать AI-сервисы с защитой конфиденциальных данных, что особенно важно для бизнеса, медицины, финансов и корпоративного сектора, где безопасность информации становится критически важной.

Phala пытается занять нишу защищённой AI-инфраструктуры, которая может стать крайне востребованной в будущем.

Почему AI-криптовалюты стали настолько популярны?

Главная причина роста интереса к AI-токенам - это огромный хайп вокруг искусственного интеллекта. После успеха нейросетей вроде ChatGPT рынок начал искать проекты, которые могут стать инфраструктурой новой AI-экономики.

Но важно понимать: далеко не каждая AI-монета действительно связана с искусственным интеллектом. Многие проекты просто используют модный тренд ради внимания инвесторов.

Именно поэтому инвесторы всё чаще обращают внимание не на громкие обещания, а на реальные возможности:

вычислительные мощности,

хранение данных,

AI-агенты,

облачные сервисы,

GPU-инфраструктуру,

децентрализованные модели обучения.

Итог

AI и криптовалюты два самых хайповых технологических направления последних лет. Их объединение создаёт целый новый сектор рынка, который всё ещё находится на ранней стадии развития.

Такие проекты, как Bittensor, Render или Fetch.ai, уже пытаются строить инфраструктуру будущего AI-интернета. А спрос на вычисления, данные и AI-сервисы может только расти в ближайшие годы.

Однако AI-крипта остаётся одним из самых волатильных и рискованных сегментов рынка. Поэтому перед инвестициями важно изучать технологию, токеномику и реальное применение каждого проекта, а не ориентироваться только на хайп вокруг искусственного интеллекта.

Надеюсь, подборка оказалась полезной или просто понравилась. Всем удачи и до связи.