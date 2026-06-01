И это несмотря на чистый убыток более 5 млрд рублей и падение экспорта на 78%. Также отмечается, что завод остро нуждается в привлечении молодых специалистов.

На Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Г. М. Бериева (ТАНТК) идёт подготовка мощностей к выпуску глубоко модернизированной версии самолёта-амфибии Бе-200. Эту информацию обнародовала глава города Светлана Камбулова. Главное техническое новшество будущей машины — замена силовой установки на отечественные двигатели ПД-8.

По словам Камбуловой, предприятие функционирует в непростых экономических условиях, однако ключевые проекты не сворачиваются. В частности, продолжается работа по ремоторизации Бе-200 и переводу его на российские компоненты. Параллельно ведутся мероприятия по подготовке производства, чтобы в перспективе выпускать обновлённую амфибию серийно.

Отдельное внимание администрация города уделяет кадровому вопросу. Мэрия подчёркивает острую необходимость привлечения молодых специалистов на ТАНТК. Сейчас средняя заработная плата на заводе составляет чуть более 75 тысяч рублей — уровень, который пока не всегда позволяет конкурировать за молодых инженеров и рабочих с другими отраслями.

Финансовое положение предприятия остаётся тяжёлым. Согласно итогам 2025 года, чистый убыток ТАНТК имени Бериева превысил 5 миллиардов рублей. Кроме того, экспортные поставки рухнули на 78 процентов по сравнению с предыдущими периодами. Тем не менее руководство комплекса заявляет о намерении продолжать полноценную финансово-хозяйственную деятельность и довести программу модернизации Бе-200 до логического завершения.