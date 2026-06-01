Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Китай построил крупнейшую в мире морскую преобразовательную платформу постоянного тока
Установка будет использоваться для поддержки работы морских ветровых электростанций.
реклама

Китай построил крупнейшую в мире морскую преобразовательную подстанцию. Платформа под названием «Сердце Хайфэн» была построена компанией Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. (ZPMC), производителем тяжёлой техники. Мощность этой энергетической установки составляет два гигаватта. Она отчалила из порта города Наньтун в китайской провинции Цзянсу 27 мая.

Фото: China Three Gorges

В настоящее время станция буксируется в прибрежные воды неподалёку от города Янцзян в провинции Гуандун (юг Китая), для последующей установки. После ввода в эксплуатацию ожидается, что она ежегодно будет производить около шести миллиардов киловатт-часов возобновляемой электроэнергии. 

реклама

Система обеспечит экологически чистой электроэнергией домохозяйства и предприятия, способствуя декарбонизации энергетики Китая. Согласно данным производителя, платформа будет поддерживать работу морских ветровых электростанций Yangjiang Qingzhou V («Янцзян Цинчжоу V») и Qingzhou VII  («Цинчжоу VII»). 

Стальная конструкция высотой в восемь этажей имеет длину 85,5 метра, ширину ­– 82,5 метра. Её высота составляет 44 метра. Кроме того, платформа имеет впечатляющую массу в 25 000 тонн.

Это одно из крупнейших когда-либо созданных сооружений морской энергетики. Согласно информации компания ZPMC, постройка платформы осуществлялось с использованием модульного подхода. Сборка на суше, интеграция оборудования и установка осуществлялись параллельно. Всё это предъявляло высокие требования к координации цепочки поставок и управлению производством.

В ZPMC отметили, что в ходе реализации проекта было установлено шесть основных отраслевых рекордов. Мощность установки по передаче электроэнергии составляет 2 000 мегаватт, что делает его крупнейшей в мире морской преобразовательной подстанцией.

Плавучая платформа будет использоваться для поддержки морских ветроэлектростанций «Три ущелья Янцзян» — «Цинчжоу V» и «Цинчжоу VII», суммарной установленной мощностью два гигаватта.

Отмечено, что в данном районе расположена самая высоковольтная в мире гибкая система передачи постоянного тока для морских ветровых электростанций. Система работает при напряжении ±500 кВ, что расширяет возможности применения гибкой технологии постоянного тока в морской ветроэнергетике.

Это первый проект в мировой морской ветроэнергетике, в котором технологии передачи переменного и постоянного  тока объединены в одной системе. Кроме того, этот проект является первой в своем роде централизованной гибкой системой передачи постоянного тока для морской ветроэнергетики.

Также это будет первое в мире использование подводных кабелей постоянного тока ±525 кВ для передачи на большие расстояния возобновляемой электроэнергии, вырабатываемой в открытом море.

В ZPMC подчеркнули важность морских преобразовательных станций. Дело в том, что морские ветровые электростанции вырабатывают переменный ток, а передача энергии переменного тока по подводным кабелям на большие расстояния может привести к потерям.

#новости #китай #энергетика #возобновляемая энергия #ветроэлектростанции
Источник: interestingengineering.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рычаг переключения передач Bugatti Mistral с серебряной розой может стоить как подержанный хэтчбек
Intel разработала спецификацию блоков питания ATX 12VO V3
Композиция AC/DC «Back in Black» спустя 46 лет вновь попала в музыкальные чарты
Новая эра ПК: Утекли первые характеристики и высокие цены на ноутбуки Lenovo на Nvidia N1X
NVIDIA готовит революцию в мире ПК — по слухам на Computex 2026 планируется презентация CPU N1X
Утечка раскрыла полные характеристики процессоров N1X и N1 за день до начала «новой эры ПК»
Названы предполагаемые конфигурации процессоров NVIDIA N1X и N1
Новая экранизация «Птицы» по роману Дафны дю Морье с Сарой Снук выйдет в формате сериала
Опубликованы предварительные характеристики APU NVIDIA N1 и N1X
Солнце выдало радиовсплеск рекордной длины — 19 дней вместо обычных пяти
Симулятор зоопарка Planet Zoo 2 выйдет 13 октября на ПК и консолях
Выяснили, сколько поколений людей сменилось за 300 тысяч лет или за всю историю Homo sapiens
На базах ВС США могут начать печатать целиком на 3D-принтере 6-метровые военные катера массой 600 кг
Nvidia и Microsoft анонсировали «новую эру ПК» перед Computex 2026
Разгадана многолетняя загадка скорости вращения Сатурна
Портативная консоль MSI Claw 8 EX AI+ с Intel Arc G3 Extreme обеспечила 80 fps в Forza Horizon 6
Раскопки перед прокладкой линии электропередач позволили найти в Германии средневековую деревню
Первые ПК с ОС Windows на чипах NVIDIA представят уже на следующей неделе
Netflix показал трейлер исторической драмы «В руках Данте» с Джерардом Батлером
G.Skill и Cooler Master представили память MasterDimm AC DDR5 с вентиляторами

Популярные статьи

«Звёздные войны. Дарт Мол: Повелитель теней», «Пацаны»: краткий обзор сериалов
Как я настроил охлаждение своего игрового ПК перед жарой 2026 года — пять полезных лайфхаков
PlayStation 4 уходит в прошлое – да здравствует PlayStation 4
10 криптовалют, связанных с AI сектором: какие проекты могут выстрелить на фоне бума ИИ
Сборка игрового ПК в пределах 30 000 рублей в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter