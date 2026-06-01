Установка будет использоваться для поддержки работы морских ветровых электростанций.

Китай построил крупнейшую в мире морскую преобразовательную подстанцию. Платформа под названием «Сердце Хайфэн» была построена компанией Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. (ZPMC), производителем тяжёлой техники. Мощность этой энергетической установки составляет два гигаватта. Она отчалила из порта города Наньтун в китайской провинции Цзянсу 27 мая.

В настоящее время станция буксируется в прибрежные воды неподалёку от города Янцзян в провинции Гуандун (юг Китая), для последующей установки. После ввода в эксплуатацию ожидается, что она ежегодно будет производить около шести миллиардов киловатт-часов возобновляемой электроэнергии.

Система обеспечит экологически чистой электроэнергией домохозяйства и предприятия, способствуя декарбонизации энергетики Китая. Согласно данным производителя, платформа будет поддерживать работу морских ветровых электростанций Yangjiang Qingzhou V («Янцзян Цинчжоу V») и Qingzhou VII («Цинчжоу VII»).

Стальная конструкция высотой в восемь этажей имеет длину 85,5 метра, ширину ­– 82,5 метра. Её высота составляет 44 метра. Кроме того, платформа имеет впечатляющую массу в 25 000 тонн.

Это одно из крупнейших когда-либо созданных сооружений морской энергетики. Согласно информации компания ZPMC, постройка платформы осуществлялось с использованием модульного подхода. Сборка на суше, интеграция оборудования и установка осуществлялись параллельно. Всё это предъявляло высокие требования к координации цепочки поставок и управлению производством.

В ZPMC отметили, что в ходе реализации проекта было установлено шесть основных отраслевых рекордов. Мощность установки по передаче электроэнергии составляет 2 000 мегаватт, что делает его крупнейшей в мире морской преобразовательной подстанцией.

Плавучая платформа будет использоваться для поддержки морских ветроэлектростанций «Три ущелья Янцзян» — «Цинчжоу V» и «Цинчжоу VII», суммарной установленной мощностью два гигаватта.

Отмечено, что в данном районе расположена самая высоковольтная в мире гибкая система передачи постоянного тока для морских ветровых электростанций. Система работает при напряжении ±500 кВ, что расширяет возможности применения гибкой технологии постоянного тока в морской ветроэнергетике.

Это первый проект в мировой морской ветроэнергетике, в котором технологии передачи переменного и постоянного тока объединены в одной системе. Кроме того, этот проект является первой в своем роде централизованной гибкой системой передачи постоянного тока для морской ветроэнергетики.

Также это будет первое в мире использование подводных кабелей постоянного тока ±525 кВ для передачи на большие расстояния возобновляемой электроэнергии, вырабатываемой в открытом море.

В ZPMC подчеркнули важность морских преобразовательных станций. Дело в том, что морские ветровые электростанции вырабатывают переменный ток, а передача энергии переменного тока по подводным кабелям на большие расстояния может привести к потерям.